Dette er årets deltakere i «71 grader nord kjendis»

Ti kjendiser er nok en gang klare for å legge ut på Norges vakreste eventyr i realityprogrammet «71 grader nord kjendis».

En av kjendisene har gjort noen helt spesielle forberedelser før innspillingen, mens en annen forteller at han kommer til å få store problemer med å gå på do utendørs.

Dette er årets deltakere:

Journalist Line Andersen

Line Andersen. Foto: Matti Bernitz

Andersen forteller at hun gleder seg veldig til å legge ut på tur, men er innstilt på at hun må ut av komfortsonen.

– Nå forventer jeg med stor sikkerhet at vi skal ha det gøy, og det er det jeg er her for. Men også for å gjøre ting jeg ikke har gjort før, pushe grenser, og komme meg ut av komfortsonen, forteller hun.

– Hvilken rolle kommer du til å ta i denne gruppen med kjendiser?

– Jeg har vel en tendens til å ta vare på folk, også vet jeg ikke om jeg klarer det når jeg selv ikke vet hva jeg får til, men jeg håper jeg tar med meg den kvaliteten, sier hun videre.

Den erfarne journalisten forteller at hun også har en tendens til å gå inn i en slags lederrolle.

– Men jeg håper det er noe jeg gjør når jeg kan det jeg snakker om. At jeg ikke tar uformelt lederskap på kart og kompass, som jeg ikke har oppsøkt siden leirskolen, forteller Andersen.

Komiker Vegard Ylvisåker

Vegard Ylvisåker. Foto: Matti Bernitz

Den populære komikeren har ikke vært med på noen lignende realityprogrammer tidligere, men gleder seg til å få nye opplevelser.

– Jeg har alltid fulgt med og drømt om å være med i «71 grader nord». Det er noe med det å komme seg til steder man ikke hadde reist til, hvis det bare var opp til meg, forteller han.

Selv om Ylvisåker har en positiv innstilling, så er det noen ting han tror kan by på litt utfordringer.

– Jeg er ikke så glad i høyder, men jeg tror ikke jeg har høydeskrekk. Det er sånn at hvis jeg gjør det et par ganger så går det greit, forteller han.

– Hva slags forhold har du til kart og kompass?

– Jeg har ikke brukt kompass så mye, men tror det skal gå fint. Kompass er jo noe man bare bruker i «71 grader nord» . Jeg tror det var Tom Stiansen som fant opp kompass i sin tid, bare for å gi folk en utfordring, sier han spøkefult.

Lege Kaveh Rashidi

Kaveh Rashidi. Foto: Matti Bernitz

Rashidi tror dette er et perfekt program å bli med i, dersom man har lyst på nye opplevelser, og er veldig klar for å pushe egne grenser.

– Hvis jeg står der å tenker: «Fuck, jeg kan dø», da gjør jeg ting jeg har lyst til å gjøre. Jeg har lyst til å bli satt i en posisjon der det er noe å vanskelig man skal gjøre, og få det til, forteller han.

– Har du noen fobier?

– Jeg har ikke noen skikkelige fobier som jeg vet om. Men jeg er vant med komfort. Jeg har jo teltet mye, men da er det alltid dobbelt liggeunderlag, jeg tar med meg hele kaffebønner og håndkvern, også sørger for at jeg har perfekt nytelse om morgningen.

– Jeg tror det generelle fallet i komfortlivet, er det jeg er mest redd for, forteller Rashidi.

Komiker Trine Lise Olsen

Trine Lise Olsen. Foto: Matti Bernitz

Olsen på sin side, aner ikke hva som venter henne de neste ukene.

– Jeg har tenkt til å bare gå inn i boblen, gjøre som de sier, så får jeg se hva jeg tåler og ikke tåler, sier komikeren.

– Hva håper du å få ut av deltakelsen?

– Jeg synes det er spennende å se hva man tør når man står på kanten av stupet, for man får jo ikke testet sånne ting i hverdagen. Så å få testet hva man er redd for, det synes jeg er skikkelig spennende, forteller hun.

– Hva er forholdet ditt til kart og kompass?

– Jeg har ikke noe forhold til kart og kompass, jeg eier ikke retningssans. Jeg kan teorien i det, men praksisen kan jeg ikke, forteller Olsen.

Influenser Fetisha Williams

Fetisha Williams. Foto: Matti Bernitz

Selv om Williams har sagt ja til å være med, aner heller ikke hun hva som venter henne.

– Jeg har ikke sett på programmet og har prøvd å unngå alt av materialet, fordi jeg vil bare bli overrasket. Jeg har ingen forventninger, men alle forventninger, forteller influenseren.

Derfor har Williams kun satt seg et mål med deltakelsen.

– Jeg håper jeg holder lenger enn Isabel Raad. Det er målet mitt, hun varte vel i tre dager, klarer jeg fire, så er jeg i boks, sier hun videre.

– Hva slags forhold har du til kart og kompass?

– Jeg har faktisk vært med i speideren i mange år, men jeg husker ingenting. Kanskje jeg husker det når jeg ser det, sier hun.

Tidligere skøyteløper Ida Njåtun

Ida Njåtun. Foto: Matti Bernitz

Den tidligere skøyteløperen og «Mesternes mester»-deltakeren, ønsker å oppleve så mye som mulig iløpet av deltakelsen i programmet.

– Jeg gleder meg til de ekstreme tingene og naturopplevelsene. Jeg håper jeg kommer så langt som mulig. Alle har vel lyst til å vinne og det vil jeg også, forteller Njåtun.

– Har du noen fobier?

– Jeg er spent på det selv. Jeg har tenkt at jeg er litt redd for høyder, men så vet jeg ikke om jeg er i gjennomsnitt redd for høyder eller om det er mer enn det, forteller hun og fortsetter:

– Også vet jeg at jeg ikke er noe særlig glad i trange rom, og grotter der du ikke får beveget deg så mye. Det er jeg ikke noe glad i, sier hun videre.

Artist Silje Halstensen (Bendik)

Silje Halstensen. Foto: Matti Bernitz

Halstensen tror dette kommer til å bli en tøff reise.

– Akkurat nå gruer jeg meg til alle meterne vi skal gå, og høydemetrene vi skal opp. Men jeg tror også at det kommer til å bli en opplevelse for livet, forteller artisten.

Selv om Halstensen var veldig positiv til å delta i programmet, tror hun det kommer til å bli en del utfordringer.

– Jeg er spent på hvordan det blir å våkne opp i et telt med masse mennesker, hver eneste dag, og i alle fall hvis vi har dårlig tid. For dårlig tid om morgningen og meg, det har en tendens til å være en dårlig kombinasjon, forteller hun.

Skuespiller Jørgen Evensen

Jørgen Evensen. Foto: Matti Bernitz

«Hvite gutter» -skuespilleren, forteller at han både gleder og gruer seg til å starte på dette eventyret.

– Man forventer jo det man har sett på TV. At vi må gå langt, det blir høyder og at det blir slitsomt. Så de forventningene vet man at man har, men de forventningene jeg er mest redd for, er de tingene man ikke kan forvente, forteller Evensen.

– Hva håper du å få ut av deltakelsen?

– Det er jo noe så klisjé som personlig mestring. At man får pushet seg skikkelig, og bevise at man kanskje er litt tøffere enn det man føler seg til daglig. Kanskje man blir litt mer friluftsmenneske og kan ta initiativ til en telttur når man er ferdig med programmet, forteller han videre.

Realityprofil Cristian Brennhovd

Cristian Brennhovd. Foto: Matti Bernitz

Den tidligere «Ex on the beach»-deltakeren håper at han blir flinkere til å dra ut på tur etter deltakelsen, og forteller at han har erfaring med kart og kompass.

– Mamma og jeg pleide å gå orientering da jeg var mindre. Da mener jeg å huske at hun hadde ansvar for kompasset og at jeg bare diltet etter. Men nå har jeg gått litt tur med kart og kompass for å lære meg det, forteller Brennhovd.

Realitydeltakeren tror også at han kan overraske TV-seerne positivt med deltakelsen i «71 grader nord».

– Jeg tror de andre deltakerne kan se på meg som en fyr som ikke kan noen ting, men jeg kan hvis jeg vil. Jeg er veldig seig. Av de andre deltakerne, så tror jeg bare det er Fritz som hadde klart å holde følge med meg på trening, sier han videre.

Tidligere bryter og landslagstrener Fritz Aanes

Fritz Aanes. Foto: Matti Bernitz

Aanes gleder seg til å pushe egne grenser, og til å få utfordret seg på nye området.

– Jeg forventer at jeg kommer til å få utfordret meg på områder som jeg ikke er vant til, og lære å kjenne mennesketyper som jeg ikke er vant til å omgås, forteller han og fortsetter:

– Jeg er ikke akkurat en Lars Monsen-type. Jeg er en reindyrket idrettsmann som har holdt på med idrett hele livet. Jeg har ikke mer enn ti dager på merittlisten min over netter i skogen, så det blir en utfordring, forteller han videre.

– Hvor mye har du brukt kart og kompass?

– Veldig lite. Naboen min er speider, så jeg hadde ti minutter med han om det for noen dager siden. Men da latet jeg som jeg forstod mer enn jeg gjorde, bare for å bli ferdig med det, forteller Aanes.

«71 grader nord kjendis kjendis» har premiere i høst.