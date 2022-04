Den glemte Liverpool-spillerens forvandling

Se Liverpool mot Villarreal på TV 2 Sport 1 og TV 2 Play onsdag fra kl. 20.

Etter et mangeårig forsøk på å finne en fullverdig erstatter for Pepe Reina, håpet Liverpool og Jürgen Klopp å ha funnet ham i Loris Karius fra Mainz.

Det tok halvannet år før Karius klarte å spille seg til fast plass, men våren 2018 var omsider Simon Mignolet henvist til benken.

For et høytflyvende Liverpool-lag var Karius med på å spille seg til Champions League-finalen, men Karius krasjlandet mot Real Madrid. To megatabber gjorde at finalen i Kyiv endte i tårer for Karius og resten av Liverpool-laget.

Det ble Loris Karius' siste kamp for Liverpool, men 28-åringen er fortsatt på lønningslisten til Merseyside-klubben.

TO UTLÅN ETTER FINALEN: Loris Karius fikk kun fire Bundesliga-kamper på utlån i Union Berlin forrige sesong. I fjor sommer returnerte han til Liverpool, men uten å være i nærheten av å få spilletid. Foto: CATHRIN MUELLER / AFP

«Den nye Tim Wiese»

Bare uker etter Karius' marerittkveld ble Alisson Becker hentet til Liverpool som verdens dyreste keeper, og brasilianeren har siden vært et ubestridt førstevalg. En toårig låneavtale til Besiktas for Karius ble avbrutt før tiden våren 2020, før han gikk på et nytt utlån til Union Berlin i 2020/21-sesongen.

Det ble kun fire Bundesliga-kamper for den tyske hovedstadsklubben, den siste i februar 2021. Det står foreløpig som Karius' siste obligatoriske kamp.

Klopp tror Karius kan komme tilbake på toppnivå.

– Loris Karius gjør absolutt ingenting feil. Han er i veldig god form, og han trener veldig hardt. Han er dedikert, sa Liverpool-manager Jürgen Klopp på en pressekonferanse i januar.

Og denne måneden la Karius ut et bilde som bekrefter at han ikke skulker trening, for i sosiale medier ble det påpekt at målvakten bruker tid i styrkerommet.

Den tyske storavisen Bild sammenlignet Karius med Tim Wiese – den tidligere landslagsmålvakten til Tyskland som ble svært muskuløs og ble wrestler.

KROPPSBYGGER: Tidligere målvakt Tim Wiese i en avskjedskamp for Werder Bremen i 2014 ble svært muskuløs på tampen av karrieren. Foto: CARMEN JASPERSEN / AFP

– Behandles helt normalt

Liverpools keepertrener John Achterberg uttalte til The Athletic i januar at Karius burde komme seg bort for å ha noe å kjempe for, men den tyske målvakten var fortsatt Liverpools eiendom da overgangsvinduet stengte.

Klopp skulle helst sett at Karius byttet klubb før sesongen.

– Men det skjedde ikke. Det går fint. Vi bestemte oss for at han skal behandles helt normalt, forklarte Klopp i januar.

Jürgen Klopp (t.v.) hentet Loris Karius (t.h.) fra Mainz sommeren 2016. Foto: Phil Noble

Manageren forklarte at Karius er et femtevalg.

– Nummer én er Alisson Becker, nummer to er Caoimhín Kelleher, nummer tre er Adrián og nummer fire er Marcelo Pitaluga. Vi har aldri vært i en situasjon der vi trenger å bruke en femtemann, sa Klopp.

Til sommeren er Karius definitivt ferdig i Liverpool når kontrakten utløper.

– Jeg ønsker Lorius det beste. Når han finner ny klubb, vil han få en ny start, sa Klopp på pressekonferansen i januar.

Loris Karius står med 49 kamper for Liverpool etter overgangen i 2017.