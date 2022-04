Erna Solberg kritisk til Koronakommisjons dom

Tirsdag ettermiddag leverte Egil Matsen, leder i Koronakommisjonen, kommisjonens andre rapport til statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Rapporten omhandler perioden Erna Solberg var statsminister.

Kommisjonen fastslår at Solberg-regjeringen burde ha prioritert områder med høyt smittetall da vaksinene ble fordelt. Det er Solberg uenig i.

– Vaksinefordelingen slik kommisjonen foreslår den i rapporten vil bety moralske utfordringer for vårt samfunn, hevder Norges tidligere statsminister, før hun fortsetter:

– Den etiske komiteen til legene sa i sin anbefaling at vi skulle følge alder, vurderinger rundt sårbarhet. Dersom unge mennesker hadde fått vaksine før eldre hadde det vært vanskelig.

– Men kommisjonen sier vi kunne unngått 300 sykehusinnleggelser?

– Det vet vi ikke. Det er en forskningsrapport vi ikke har sett enda, svarer Solberg som mener det avhenger av hvilket scenario kommisjonen har vurdert i sin rapport.

Rammet barn og unge

Rapporten slår også fast at smitteverntiltakene har rammet barn og unge hardt:

– Etter nesten to år med pandemi ser det likevel ut som at myndighetene på statlig og kommunalt nivå ikke har klart å skjerme barn og unge i tråd med egen målsetting.

Ifølge Solberg er det ingen tvil om at barn og unge ble rammet under pandemien.

– Det ser vi på antallet som har fått psykiske problemer, det hadde vi før også, men det har økt gjennom pandemien. Hva er årsakene til dette - kunne vi ha forhindret det? spør Solberg.

Stor belastning for unge studenter

Selv mener hun det «kanskje» var unødvendig å holde barnehagebarn og barneskoleelever ute av barnehagen og skolen.

– Guri Melby sa tidligere i dag at dere ikke har vært gode nok til å se helheten av tiltakene og hvordan det har påvirket barn og unge. Er du enig?

– Det har vært en stor belastning for barn og unge. Spesielt unge studenter. Vi har vært veldig opptatt av at vi må ha en god strategi for å tatt opp tapt læring og tiltak knyttet til psykisk helse, svarer Solberg.

Mange læringspunkter

I sin andre rapport rapporten har Koronakommisjonen kommet fram til 14 hovedfunn. Dette er de viktigste:

Landets befolkning og norske myndigheter har samlet sett håndtert pandemien godt.

Myndighetene var ikke tilstrekkelig forberedt på å møte en pandemi av et slikt omfang.

Pandemien førte til stor belastning på enkelte intensivavdelinger i perioder.

Kommunelegefunksjonen var ikke godt nok rustet.

Vaksineringen trekkes fram som en vellykket innsats, men en tidligere geografisk skjevdeling kunne ha bidratt til å nå målene tidligere.

Myndighetene har ikke i tilstrekkelig grad klart å skjerme barn og unge i tråd med egen målsetting.

Rapporten konkluderer også med at tiltak for å hindre importsmitte var preget av hastverk og stadige justeringer.

Regjeringen har utøvd sterk sentral styring av håndteringen av pandemien.

– Unødvendig høyt tidspress

Når det gjelder det siste punktet, utdyper kommisjonen at for mange saker ble løftet til regjeringens bord. I tillegg mener den at for mange saker ble forberedt og behandlet under et unødvendig høyt tidspress.

– Det var en styrke at regjeringen involverte seg og viste handlekraft under pandemien. Samtidig førte det til at regjeringen drev detaljstyring og var involvert i løpende krisehåndtering, også i perioder vi mener de hadde bedre tid, skriver kommisjonen.

Den mener at dette utfordret evnen til å skille mellom beslutninger som regjeringen burde ta, og beslutninger som burde tas på et lavere nivå. Kommisjonen trekker også fram at Solberg-regjeringen ikke i tilstrekkelig grad har skilt mellom ting som hastet og det som ikke hastet like mye.

Høyt tempo

Det høye tempoet har samlet sett har bidratt til å svekke regjeringens evne til å løfte blikket, mener kommisjonen.

– Vi mener dette medførte at regjeringen ikke hadde tilstrekkelig oppmerksomhet rettet mot hvordan pandemien kunne utvikle seg og hvordan den videre utviklingen skulle håndteres, heter det.

Kommisjonen peker særlig på arbeidet med å begrense innreisesmitte, men mener også at det førte til at den det etablerte systemet for krisehåndtering ikke ble brukt godt nok.

Regjeringens grunnlag for å innføre smitteverntiltak var dessuten i mange tilfeller mangelfullt, mener kommisjonen.

Den trekker også fram som en svakhet at de som skulle iverksette tiltakene, fikk upresis informasjon og dårlig tid til å forberede seg.