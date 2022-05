De har en drømmebutikk som kan få voksne, fornuftige menn til å gripe begjærlig etter bankkortet og svi av alle feriepengene, og litt til, på et øyeblikk.

Danske CC-Cars har nemlig fylt opp lokalene med Ferrari, Bentley, Porsche, klassiske BMW og Alfa Romeo – for å nevne bare noen av godbitene.

Men én bil skiller seg klart ut hos dem akkurat nå. Nemlig en gammel Toyota Hiace. Nærmere bestemt en 1991-modell.

Ikke bare for at den skiller seg klart ut i det gode selskapet av klassikerne, sportsbilene og luksusbilene som finnes der. Men også fordiToyotaen, en anstendig alder til tross, har en svært lav kilometerstand. Vi snakker om 490 kilometer på 31 år. Eller 15 kilometer i året i gjennomsnitt. Det er mindre per år enn det mange av oss kjører på en dag, det …

I disse setene har det knapt sittet folk. Plasten fra den var ny er fortsatt på plass. Foto: cc-cars.dk

Fabrikkplasten i setene

Bilen skal ha hatt samme eier i alle år, inntil helt nylig. Mer konkret er det snakk om en varebil, altså uten bakseter, i kort utgave og mellom forsetene finner vi en seig og slitesterk, men ikke altfor sprek dieselmotor på 2,4 liter.

Ut fra bildene å dømme ser bilen, ikke helt overraskende, dønn strøken ut. Plasttrekkene fra fabrikken sitter fortsatt montert i forsetene. Varerommet som ofte ganske godt brukt i slike biler, ser nytt ut. Og det er jo ny denne bilen egentlig er, til tross for at den er 31 år gammel. Det er vel verdt å studere bildene i annonsen.

Dette må jo være en av de aller best bevarte Hiacer i hele verden? Vi tror det.

Denne generasjon av Hiace ble produsert fra 1989 til 1996. Det er fjerde generasjon av modellen. Det vil si at den kom i ytterligere to modeller hit til Norge, før importen ble stoppet fra 2021. Da ble de europeiske avgasskravene for tøffe for den japanske kassebilen.

Men den produseres faktisk fortsatt, for flere andre markeder utenfor Europa.

Se hele annonsen og alle bildene av bilen her:

Hvilken 31 år gammel varebil kan vise til et så strøkent varerom? Foto: cc-cars.dk

Norge var europamester i Hiace

Det var ikke bare i Danmark at Hiace var populær. Vi nordmenn hadde vel strengt tatt Europa-rekord i Hiace. Bilmodellen ble solgt her hjemme i 38 år. I 30 av dem var den Norges mest solgte varebil.

Bilene er ekstremt slitesterke, og de er fortsatt et relativt vanlig syn på veien. Ofte med stige og planker på taket og firma-logo på siden.

Men vil du virkelig skille deg ut i Hiace-selskapet bør du ta turen til Danmark å hente denne. Bilen er jo over 30 år og dermed veteran etter 30 års regelen. Det vi si avgiftsfri import (gjelder på biler eldre enn 20 år), men du må ikke glemme at momsen tilkommer.

Les også: Startet karrieren i NSB – denne er ganske unik

Prisen kan synes stiv, men bilen er da også i en helt unik tilstand. Foto: cc-cars.dk

Ikke billig

Prisen som er satt på denne er 229.900 danske kroner. Eller drøyt 300.000 norske. Før moms.

Jo da – det er en del penger det, for en gammel varebil. Men så er den jammen spesiell også da. Den største utfordringen er nok kanskje likevel å klare å komme seg ut fra denne «godteributikken» uten å kjøpe med seg noe annet i tillegg.

Les også: Bård fulgte drømmen og laget seg en helt unik arbeidsplass

Video: Her kjører vi Toyota Hiace - se hvordan det går