Klopp om Emerys Villarreal: – Wow, imponerende

Jürgen Klopp og Liverpool har allerede vunnet én tittel denne sesongen. Tre gjenstår. Onsdag er det semifinale mot Villarreal i Champions League.

– Det er spesielt. En vill, enorm kamp. Mange spillere og trenere jobber sokkene av seg uten å være i nærheten av dette. Vi må nyte det, sier Klopp.

Han er forberedt på at det vil komme vanskelige perioder over de to oppgjørene.

– Det vil være øyeblikk der vi kommer til å slite. Det vet jeg. Vi trenger ikke å være nervøse, men vi kan også få dem til å slite. Vi kommer til å jobbe ut fra utgangspunktet vårt og kjempe i Villarreal. Det betyr alt, sier han.

I semifinalen blir det et gjensyn med Unai Emery. Den tidligere Arsenal-manageren leder et mannskap som har overrasket alle i Europa denne sesongen. I forrige runde ble Bayern München sendt på hodet ut av turneringen.

– Jeg har masse respekt for Unai Emery. Jeg har fått anledning til å se dem skikkelig. Wow, imponerende. Han er ekstremt opptatt av detaljer. Han forbereder laget på alle mulig scenarier. Han er en manager i verdensklasse, sier Klopp.

Han mener den taktiske klokskapen til Emery har vært avgjørende for at det spanske laget har tatt seg til semifinalen.

– Når jeg sier at Villarreal er skapt for turneringen, er det fordi Unai viser at han har en plan for hver eneste kamp. Så lenge kampen står 0-0, om du leder eller ligger under 1-0. Han er involvert i alt, og dersom de ikke vinner er de i nærheten, sier Klopp.

Emery mener Villarreal må spille opp mot sitt beste for å nå finalen.

– Vi må spille en perfekt kamp. Dette Liverpool-laget - de to-tre siste årene - er det beste jeg har sett, sier han.

Han opplyste at de må klare seg uten den offensive duoen Yeremi Pino og Gerard Moreno på Anfield.