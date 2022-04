Påstår at Kristiansen var i Baneheia kvelden før – mener dette viser noe annet

Tidligere kriminalsjef Arne Pedersen sendte nylig et 35 sider langt brev til Oslo statsadvokatembeter, som er ansvarlige for etterforskningen av Baneheia-saken etter at den ble gjenåpnet i februar i fjor.

Der skriver Pedersen hvorfor han mener at Viggo Kristiansen (42) er skyldig i dobbeltdrap. Han ønsker en ny tiltale i saken.

Blant påstandene den tidligere kriminalsjefen kommer med i brevet som TV 2 har tilgang til, er at Kristiansen og Jan Helge Andersen (41) var sammen i Baneheia 18. mai 2000, altså kvelden før drapene fant sted.

KRIMINALSJEF: Arne Pedersen ledet politiets etterforskning av Baneheia-saken i 2000. Foto: Heiko Junge / NTB

Han mener de to har kommet med «et sammensurium» av motstridende opplysninger, at de har tilbakeholdt viktig informasjon og tåkelagt opplysninger under påskudd av at de har dårlig hukommelse.

Under avhørene i drapssaken på 2000-tallet kom det frem at Andersen var i Baneheia, og han forklarte at han ikke var der sammen med Kristiansen.

I et intervju med TV 2 i 2018, 18 år etter drapene, hadde han endret oppfatning og uttalte at han var der sammen med Kristiansen.

Fant dommerkort

Oslo politidistrikt og statsadvokatene i Oslo har brukt mye tid på å etterforske detaljer om hva som skjedde før, under og etter dobbeltdrapet i Baneheia 19. mai i 2000.

Ifølge TV 2s opplysninger ble Kristiansen i avhør forelagt sin egen anropslogg fra 18. mai. Der viser det seg at han blant annet har hatt samtaler med firmaet Agder Motor på ettermiddagen.

På et tidspunkt i avhøret fremgår det at Kristiansen mener han spilte bedriftsfotball med personer i Agder Motor.

Basert på denne informasjonen har politiet i Oslo gjort flere undersøkelser.

Blant annet har de innhentet dokumentasjon på at Kristiansen spilte fotballkamp i bedriftsserien for Agder Motor mot TV-Sør klokken 19.20.

DOKUMENTASJON: De som nå etterforsker dobbeltdrapssaken mener dette dommerkortet sterkt indikerer at Kristiansen gjorde noe annet enn å være i Baneheia kvelden før drapene.

Kampen ble spilt på Hæstadsletta, som ligger en snau halvtimes kjøring fra boligen til Kristiansen. Hans lag tapte kampen 9-2 og ifølge dommerkortet var Kristiansen oppført som spiller nummer fem.

Tidligere på dagen mener politiet at han var på jobb.

STYRER I DAG: Statsadvokat Andreas Schei og hans kollega Johan Øverberg er ansvarlig for den nye etterforskningen av Baneheia-saken. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Vi ser av utskriften fra hans teletrafikk at han i mellomtiden har hatt hyppig telefonkontakt med folk han spilte fotball med. Det er ingenting som tyder på at han var i Baneheia sammen med Jan Helge Andresen den 18. mai, dagen før drapene, uten at det nødvendigvis betyr noe for saken, sier statsadvokatene Andreas Schei og Johan Øverberg til TV 2.

Sterkt kritisk

Advokat Bjørn André Gulstad, som er en av Kristiansens to forsvarere, mener at Pedersen har lagt bevismessig verdi i at han «tror» at Kristiansen var i Baneheia på et tidspunkt hvor han spilte fotballkamp.

– Ikke bare avslører det høyst betenkelig politietterforskning i 2000, men det viser også at innspill fra personer som tidligere har vært involvert i etterforskningen, slik som Arne Pedersen, utgjør en risiko for rettssikkerheten til den påståtte gjerningsmannen.

KRITISK: Forsvarer Bjørn André Gulstad er veldig lite imponert over etterforskningen som ble gjort i Baneheia-saken i 2000. Foto: Frode Sunde / TV 2

Videre sier Gulstad:

– Det at saken nå har blitt gjenåpnet, trekker klart i retning av at den etterforskning som Arne Pedersen hadde ansvaret for i 2000 var basert på et slett arbeid hvor etterforskning i stor grad var basert på tro og et avgjørende ønske om å oppklare saken.

– Det er ikke overraskende at Pedersen ikke har tatt innover seg betydningen av at saken nå er gjenåpnet og at ny informasjon ytterligere har forsterket den tvil som gjenåpningen bygget på, sier Gulstad.

– Er helt sikker

TV 2 har tirsdag gjort flere forsøk på å få en kommentar fra Arne Pedersen i forbindelse med dommerkortet.

Han har ikke besvart våre henvendelser, men overfor NRK sier den tidligere kriminalsjefen følgende:

– At han har vært i Baneheia er jeg sikker på. Noe annet er naivt. Han kan ha vært der både før og etter en fotballkamp. Andersen kan også ha fått beskjed om å være der, følge med og vente. Det er det andre eksempler på at han er beordret til, sier Pedersen.

Han viser til at det er en rekke forskjellige klokkeslett å forholde seg til også torsdagen.

Ifølge NRK mener også Pedersen at hva som skjedde 18. mai er avgjørende for sakens utfall.