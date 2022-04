Real Madrid-stjerne med Ødegaard-beskjed: – En stor spiller

Den uruguayanske midtbanespilleren knyttet et nært bånd til nordmannen under tiden sammen i Real Madrid.

De spilte 12 kamper sammen for klubbens andrelag Castilla, men fikk kun tre kamper og totalt 63 minutter sammen på banen for førstelaget i offisiell sammenheng.

På spørsmål om hvorfor han tror Ødegaard ikke lyktes på samme måte i Madrid som han har gjort denne sesongen i Arsenal, svarer Valverde:

– Hver og en har rett til å søke det de ønsker og kjempe for det de vil.

– Han er en spiller som har alle kvalitetene til å lykkes hvor han vil, sier Valverde til TV 2.

Denne våren har han blitt en mann Carlo Ancelotti ikke ønsker å være foruten ved de store anledningene: Valverde har startet de tre siste Champions League-kampene og bidratt med uvurderlig fysikk og kløkt på midtbanen.

Han er født i 1998, samme år som Ødegaard, men har allerede rukket å spille 141 kamper for den spanske storklubben.

Ødegaard stoppet opp på bare 11. Det var overgangen bort fra Real Madrid som fikk det til å løsne for nordmannen.

Han har levert åtte mål og syv målgivende pasninger så langt for London-klubben, har vært den mest sjanseskapende spilleren i Premier League siden november, og har båret kapteinsbindet for «The Gunners» i de tre siste kampene.

– Jeg kan simpelthen si at han er en stor spiller. I tillegg til å være en stor spiller, er han en stor person. Vi har delt øyeblikk sammen både på Castilla og på førstelaget, sier Valverde og avslutter:

– Jeg ønsker ham selvfølgelig alt det beste.

Selv ventes han å starte nok en gang når Real Madrid gjester Manchester City i den første av to Champions League-semifinaler tirsdag kveld.

– Jeg lærer hele tiden og blir bedre for hver dag som går, særlig med lagkameratene jeg har og klubben jeg spiller for. På et menneskelig plan også. Jeg har jobbet hardt for å vinne en plass i elleveren, nå tror jeg at jeg har klart det. Nå er det tid for å nyte det og gi alt, sier Valverde.

Storoppgjøret på Etihad Stadium ser du på TV 2 Sport 1 og TV 2 Play tirsdag fra klokken 20.00.