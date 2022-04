RBK-fansens nye kulthelt: – Jeg tror mange ser på meg som en megaidiot

I fjor måtte Ole Sæter (26) ta grep.



Allerede før han hadde debutert for Rosenborg, hadde trønderen skaffet seg så mange overskrifter at han fryktet å få et klovnestempel i norsk fotball.

Han fikk høre det fra lagkamerater og fra kompiser: Det var på tide å roe seg litt ned.

– Det tok helt overhånd i fjor, sier han til TV 2 i dag.

Sæter ble hentet til Rosenborg fra Ranheim i januar i fjor. Men selv om han var skadet den første halvdelen av sesongen, var det ingen ydmyk Sæter som gikk rolig gjennom gangene på RBK-Brakka.

– De har ikke trent en løve før, var hans tydelige beskjed til Nidaros da RBKs medisinske team meldte at han kom til å være ute en stund med skade.

– Zlatan? Det er noe med oss to. Jeg har ikke håret hans, men jeg har resten, har han uttalt i supporterpokasten «Godfotpodden»

Sammenligningene med Erling Braut Haaland uteble heller ikke.

– Det Haaland (Erling Braut Haaland) gjør i Bundesliga, det kan jeg gjøre i Eliteserien, meldte på nytt til Nidaros før sesongstart.

På banen klarte han ikke å leve opp. Han kjempet seg tilbake fra skade, men det ble med ett innhopp på overtid mot Stabæk før han ble leid ut til Ullensaker/Kisa i 1. divisjon høstsesongen.

– Jeg har et behov for å uttrykket meg, og det fikk jeg ikke gjort med beina i fjor. Da ble det meldt mye da – alt fra at jeg skulle vinne VM og Gullballen til at jeg skulle score 50 mål i Eliteserien. Men sannheten er jo at jeg faktisk ikke har prestert en dritt enda. Derfor har jeg valgt å være litt roligere på den biten i år. Jeg har lyst til at beina skal prate mer enn munnen, sier Sæter.

DEBUT-DRAKTA: Ole Sæters drøm har i alle år vært å debutere for Rosenborg. Nå henger debut-drakta i taket hjemme i leiligheten hans. Foto: Øyvind Hermstad / TV 2

– Klubben som har meg, elsker det

For selv om Rosenborg-fansen har trykket han til sitt bryst, vet han at veien fra heltedyrking til idiotstempel kan være kort.

– Jeg tror nok folk ser på meg som en megaidiot. Men det synes jeg bare er helt greit. For den klubben som har meg, den elsker det. Og hva andre klubber og folk mener, er for meg ganske likegyldig. Jeg kommer til å gi alt jeg kan for den klubben jeg spiller i, sier Sæter.

Det skjedde beviselig i vinter.

For at en treningskamp mot Kristiansund skulle komme i stand, ble Sæter lånt ut til KBK fra Rosenborg for den ene kampen. Det endte med at Sæter havnet i klammeri med sine egne lagkamerater fra Rosenborg.

– Jeg har et temperament som kommer ut i enkelte situasjoner. For noen kan det nok se dumt ut. Men når jeg spiller kamp, så skal jeg være 150 prosent på i 90 minutter. Selv om det er mot egne lagkamerater, så betyr det ikke noe for meg. Jeg skal stå opp for mine lagkamerater uansett hvilken drakt jeg har på meg, sier Sæter.

Ironisk nok er det kanskje nettopp slike ferdigheter som gjør at Rosenborg-fansen nå har trykket den 26 år gamle trønderen tett til brystet.

Dessuten har Sæter vist lang mer ydmyke sider av seg selv enn bare å melde hardt og høyt på egne vegne. Til Nidaros har han tidligere vært åpen om livet som mobbeoffer.

– Jeg tror jeg var til psykolog mellom 40 og 50 ganger, forteller han åpenhjertig.

– Står ingenting i kontrakten min om at jeg skal spille hver kamp

Men kanskje viktigst av alt for supporterne: Ole Sæter er selv Rosenborg-supporteren som vet hva det handler om.

– Jeg husker selv jeg sto på Kjernen-tribunen og at (Nicklas) Bendtner scoret mens jeg hadde lommelerken på innsiden av jakka. Jeg koste meg og ropte for full hals. Det gjør at jeg vet nøyaktig hvilken rus du får av å stå på tribunen, og ikke minst hvilken rus du får for spillere som elsker klubben din, sier Sæter.

Mot Bodø/Glimt i serieåpningen ble Sæter sittende på benken i samtlige 90 minutter. I stedet for å bli sur og frustert, tok han tak i pausen. Han gikk ut fra garderoben, marsjerte bort til RBK-fansen og grep tak i megafonen.

– Jeg ønsker å være den beste utgaven av meg selv både overfor meg selv og lagkameratene mine. Det jeg sa til Kjernen, var vel egentlig at jeg ville høre et brøl som jeg aldri har hørt før, sier Sæter.



I oppkjøringen til årets sesong slet både Rosenborg og Sæter. Han slet med spilletiden, mens Rosenborg ble slått 3-0 av Raufoss i generalprøven.



Da tok Sæter til Twitter med en lovnad til fansen:

Jævlig dårlig i dag. MEN, vi SKA snu det, og det gjør vi SAMMEN! Og dem som tror æ drar fra klubben tar grundig feil. Æ gir mæ den dagen vi sammen har snudd skuta og troillan e på topp, samme faen kor my æ spille. 🤍RBK🖤@RBKfotball @kjernencom — Ole Sæter (@ole_saeter) March 25, 2022

– Det er sånn jeg er. Om jeg starte eller ikke, skal ikke ha noe å si for hvordan jeg oppfører meg. Jeg må gjøre mitt beste uansett. Jeg kan ikke grine for at jeg ikke starter 5-6 kamper. I så fall kunne jeg bare gått tilbake til Sverresborg, sier han.

– Jeg hadde kanskje trodd en type som deg er en type som blir fort misfornøyd med å sitte på benken?

– Jo, men misfornøyd med det er jeg jo. Veldig misfornøyd. Men det kan jeg heller la gå ut over en bestekompis fra Kristiansund i stedet for en lagkamerat. Det vil bare ødelegge. Jeg signerte jo for Rosenborg, og i kontrakten min sto det ingen plass at jeg skulle spille hver kamp, sier Sæter.

Var keeper som 16-åring

Likevel har drømmen til Ole Sæter hele livet vært å debutere på Lerkendal.



Mot Molde sist gikk drømmen i oppfyllelse. 25 minutter før slutt slapp angrepsspilleren til på stadion han hadde drømt om siden han var liten gutt.

– Selv hvor langt unna jeg har vært, så har det vært i bakhodet mitt at det er til Rosenborg og Lerkendal jeg vil, sier Sæter.

For langt unna har han vært. Ole Sæter er historien om fotballspilleren som først blomstret ut i 20-årene. Det virkelige gjennombruddet kom i 2020 da han scoret elleve mål på 20 kamper for Ranheim.

Fram til da minnes han utallige treningstimer alene på stadion om sommeren. Familieferier, bursdager og russetid fikk være nettopp det.

– Hvis jeg kan klare det, så kan alle andre klare det, sier Sæter.

Mens Erling Braut Haaland herjet i Champions League som 19-åring, spilte Ole Sæter til sammenligning 6. divisjonsfotball for Trond.

STORSCORER PÅ BESØK: Ole Sæter fikk Rosenborg i blodet fra tidlig alder. Her fra en barnebursdag, der daværende storscorer Frode Johnsen dukket opp. Foto: Privat

Tre år tidligere, som 16-åring, var Rosenborg-drømmen om mulig enda fjernere.

– Da jeg var 16 år gammel, tok jeg på meg keeperhanskene da vi skulle spille Skandiacup for Trond 2. Jeg var vel ikke hundre prosent keeper sånn isolert sett da, men når du spiller keeper en cup som 16-åring er du et stykke unna å bli spiss i Rosenborg, sier han ti år senere.

Han er klar på at han aldri har gitt opp drømmen. Det er den typen han er: En som ikke er helt som alle andre.

– Troen min har bare blitt sterkere desto flere som ikke trodd på det. Det har provosert meg litt. Og når jeg blir provosert, så vekker det noe i meg. Det får troen og håpet til å vokse, sier han.

Mot Molde sist fikk han sin første sjanse til å vise at han er god nok. Nå skal Ole Sæter fullføre jobben for at det framover blir fotballspilleren – og ikke bare pratmakeren Ole – som stjeler overskriftene.

– Jeg tror jeg vil oppnå å vinne seriegull, cupgull og Europa-spill med Rosenborg. Det er derfor jeg her er. Og jeg vet at det er derfor resten av gjengen i garderoben er her. Jeg er så trygg på at vi virkelig er på rett vei her i klubben nå at det er ingen grunn til å miste troen på det, sier Ole Sæter.