Avhørt om Orderud-anklage: – Bare tull og tøys

En mann er bøtelagt for henynsløs adferd overfor Per Orderud (67). I avhør fikk mannen spørsmål om forhold knyttet til trippeldrapssaken.

Det får TV 2 opplyst.

I mars valgte Orderud å anmelde en mann som hadde plaget ham ved å ringe og sende SMS-er. Særlig én SMS ble viet stor oppmerksomhet. Der skrev mannen:

«Uff nå hadde det vel vært godt å prate litt med søstera di! Opps jeg drepte henne også».

Vedkommende som skrev SMS-en, har tidligere hatt en tilknytning til Orderud-saken, men han ble tidlig sjekket ut, ifølge TV 2s opplysninger.

UROLIG: Per Orderud (67) sier han har vært urolig etter å ha blitt utsatt for telefonterror. Foto: Simen Askjer / TV 2

Basert på SMS-en ønsket Orderud at Oslo politidistrikt skulle etterforske mannen for telefonterror, men også opp mot en eventuell rolle i tilknytning til trippeldrapene på Orderud gård i pinsen i 1999.

Orderud stilte spørsmål ved om han kunne være mannen bak den såkalte 180-samtalen – en samtale fra et ukjent nummer til opplysningen der en mann forhåndsvarslet drapene.

Ville ta et oppgjør

Ifølge TV 2s opplysninger ble den anmeldte mannen avhørt før påske. Han forklarte at han mener Orderud over tid har anklaget ham for svært grove forhold som han ikke har noe med å gjøre.

Han erkjenner å ha kontaktet Orderud fordi han ønsket å ta et oppgjør med ham.

I avhøret sier mannen at «det var dumt», og at han ikke skal gjøre det igjen. Mannen har også forklart at han forsto at dette ville få konsekvenser.

Konsekvensen er at politiet i Oslo har ilagt ham et forelegg på 6000 kroner på bakgrunn av fire SMS-er han sendte i tidsrommet april 2021 til januar 2022, samt 41 oppringninger.

– Jeg mener at 6000 kroner er en for beskjeden reaksjon på denne hensynsløse atferden som mannen selv nå har innrømmet, sier Per Orderud.

Det er ikke kjent om mannen har vedtatt forelegget på 6000 kroner, men slik TV 2 forstår det, ga han i avhør uttrykk for at han er villig til å vedta dette.

TV 2 har gjentatte ganger forsøkt å komme i kontakt med mannen uten å lykkes. Han har ikke hatt advokat i denne saken.

«Tull og tøys»

I avhøret ble det også et tema at Orderud har ment at mannen kan være den såkalte «180-mannen». Når politiet spør om hans tanker rundt denne anklagen, svarer han at det er «tull og tøys».

Han påpeker også at det er på tide å forholde seg til at politiet har sjekket ham ut av saken for lenge siden. Mannen mener også at bakgrunnen for anklagen er at Orderud trenger en unnskyldning for å få saken gjenåpnet.

Den anmeldte mannen avviser også at han noen gang har hatt noen form for relasjon til de fire domfelte i Orderud-saken.

Han mener at Orderud bør skamme seg fordi han har tatt denne saken til media, istedenfor bare å gå til politiet.

Gjenopptakelseskommisjonen for straffesaker jobber nå med en begjæring om gjenåpning av Orderud-saken. Kommisjonen har tidligere sagt at deres konklusjon ikke vil være klar før etter sommeren.

PRIVATETTERFORSKER: Tore Sandberg har jobbet med Orderud-saken i om lag 15 år. Foto: Simen Askjer / TV 2

Privatetterforsker Tore Sandberg mener at kommisjonen må undersøke om den bøtelagte mannen er «180-mannen», og viser til at de sitter på opplysninger som de mener kan knytte mannen til oppringingen i 1999.

Politiadvokat Eirik Skøyeneie ønsker ikke å kommentere denne saken.