Datsun var tidlig ute i bølgen av japanske bilmerker til Norge. De hadde også stor suksess med mange modeller på 1970-tallet.

Så skiftet de navn til Nissan og de fleste trodde vel at vi hadde sett det siste fra Datsun.

Slik gikk det imidlertid ikke. I 2013 gjorde Datsun-navnet comeback, da rendyrket som Nissans lavprismerke.

Ikke overraskende

Her fulgte Nissan samme oppskrift som sitt søstermerke Renault. De har hatt stor suksess med Dacia, som tilbyr enkle og ukompliserte biler, til lav pris.

Like bra har det ikke gått med Datsun. Begrenset modellutvalg og salg i relativt få markeder medvirket til det. Og nå er det klart at Nissan kaster kortene. Datsun forsvinner igjen som eget merke. Denne gangen sannsynligvis for godt.

Helt overraskende er nyheten ikke. Da korona-pandemien skyllet over verden for to år siden, ble det snart klart at Datsun levde farlig. Produksjonen av biler ved fabrikkene i Russland og Indonesia stoppet i 2020. Og tidligere i april var det også slutt ved fabrikken i Chennai, India.

Denne er liten - og veldig snill

Cherry er en av bilene fra Datsun mange nordmenn har hatt et forhold til. 70-tallet var storhetstiden her hjemme.

Ta vare på kundene

Nå skal Datsun selge bilene som står på lager. Så er det slutt. Nissan forsikrer at at de skal ta vare på eksisterende kunder og at deler og garantiansvar skal følges opp på vanlig måte.

Årsaken til at de legger ned Datsun er offisielt nye strategier for Nissan, der de skal prioritere modeller og segmenter som gir best uttelling både for selskapet og kundene deres.

Mye handler nå om elektrifisering hos Nissan. Dette er SUV-en Ariya som kommer til Norge i sommer.

Tjener lite per bil

I dette ligger naturligvis også at Datsun ikke ble den suksessen man håpet på i utgangspunktet og at det har vist seg krevende å etablere en ny merkevare. Fortjenesten per bil er også generelt lav når man selger nesten utelukkende på pris, dermed skal det mye volum til for å kunne tjene gode penger. Det fikk ikke Datsun til.

Hos Nissan går nå mye fokus og investeringer med til overgangen til elbiler. Samtidig skal de satse tyngre på luksusmerket Infiniti. Der er også mulighetene for gode marginer og dermed mer penger i kassa betydelig høyere enn det var for Datsun.

