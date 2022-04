Nå er det nok! Her er våre syv krav

Av: Sigrun Stenseth og Helene Svabø i Femihelse, Aïda Leistad Thomassen og Cecilia Ingulstad i Barselopprøret og Anja Solvik og Marie Grødahl Brekkan i Bunadsgeriljaen.





27. april blir en historisk dag. Dette er dagen da illusjonen om at Norge er verdens beste land å føde i, for alvor slår sprekker.

Når legfolk og fagfolk denne dagen arrangerer demonstrasjon foran Stortinget, er det for å kreve omfattende endringer i svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen.

Etter dette kan ikke politikere og helseledere lenger lukke øynene og si at alt står bra til.

For første gang i dette årtusenet har ulike organisasjoner som på hver sin måte jobber for å bedre svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen, samlet seg i en felles front.

Brukerorganisasjoner og fagorganisasjoner har gått sammen for å utarbeide felles krav som peker på problemer og skisserer løsninger.

Resultatet er blitt syv krav som overrekkes helseministeren på demonstrasjonen.

Vi krever nok penger, nok folk og nok plass. Vi trenger en ny finansieringsmodell som sikrer kvalitet, kontinuitet og tid til omsorg i tillegg til nok folk med riktig kompetanse i svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen. Nye sykehus må bygges store nok til å gi plass til differensierte fødetilbud og til at partner/støtteperson kan være sammen med mor i svangerskap, fødsel og barseltid. Vi krever en lov om svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg. I møte med helsetjenesten har fødende kvinner i dag kun noen få og generelle rettigheter som er spredt i helselovgivningen. Vi trenger en egen, brukervennlig lov som omfatter rettigheter i forbindelse med svangerskap, fødsel og barseltid. Vi har tradisjon for å lage lover på andre viktige samfunnsområder jf. likestillingsloven. Vi krever lik rett til et godt tilbud i hele landet. Vi har færre fødeinstitusjoner enn WHO anbefaler. Derfor må det ikke legges ned noen fødeavdelinger, fødestuer eller jordmorstyrte enheter. Tilbudet ved helsestasjonene må styrkes slik at man sikrer et godt tilbud over hele landet. Alle skal få et likeverdig tilbud uavhengig av språklig og kulturell bakgrunn, funksjonsevne, legning, kjønnsidentitet eller sosioøkonomisk status. Vi krever styrket oppfølging av mors fysiske og psykiske helse. Dette omfatter som et minimum hjemmebesøk av jordmor etter fødsel, en strukturert etterkontroll, tilbud om sjekk og opptrening hos fysioterapeut. Alle skal møte helsepersonell med oppdatert kompetanse på amming og perinatal mental helse. Kvinner som får fødselsskader eller opplever fysiske komplikasjoner, skal sikres oppfølging. Vi krever helhetlig omsorgsmodell med kontinuitet. En slik modell innebærer at kvinner følges av den samme jordmoren eller et lite team av faste jordmødre gjennom svangerskapet, i fødsel og i barseltiden. Det gir anledning til å bli kjent og bygge en trygg relasjon som gjør det mulig for jordmoren å gi kvinnen tilpasset omsorg etter hennes individuelle behov. Vi krever kvinnesentrert svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg. Retten til å bestemme over egen kropp gjelder også i fødsel. Kvinners ønsker og behov skal være førende, og retten til å ta informerte valg om egen helse og ulike behandlingsformer må respekteres. Kvinner skal ha et differensiert fødetilbud i hele landet, inkludert tilbud om å føde på en jordmorstyrt enhet, på en fødeavdeling eller hjemme. Vi krever familievennlig tilbud. Å få barn er en familiebegivenhet, og omsorgen må være familievennlig. Det innebærer at man inkluderer partner/støtteperson i svangerskapsoppfølging, under hele fødselen, i barseltid og ved oppfølging på helsestasjon når mor ønsker det. Foreldre må tilbys avlastning og akutthjelp ved behov. Etterlatte foreldre må sikres bedre oppfølging enn de får i dag.

Alt står ikke bra til i svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen, og kravene vitner om dette.

For et land som liker å smykke seg med at vi har verdens beste fødselsomsorg, er det pinlig at vi må ta til gatene for at man skal bli ivaretatt i livets mest sårbare fase.

Nå kommer vi med en tydelig beskjed til politikerne. Spørsmålet er om de har motet og viljen til å gjøre det som kreves for at Norge skal bli et godt land å føde barn i.

Følgende organisasjoner har blitt konsultert i arbeidet med utformingen av kravene, og vi er takknemlige for alle de gode innspillene vi har fått fra:

Ammehjelpen, BirthRights Norge, Den norske jordmorforening, Fødselsfestivalen, Jordmorforbundet NSF, Landsgruppen av helsesykepleiere NSF, Landsforeningen for Kvinner med Bekkenleddsmerter, Landsforeningen for kvinner med fødselsskader, Landsforeningen uventet barnedød, Landsforeningen 1001 dager, Norsk Fysioterapeutforbunds faggruppe for kvinnehelse og Norske kvinners sanitetsforening.

I tillegg støtter følgende organisasjoner kravene:

Aksjonsgruppa ved ABC-enheten på OUS, Kvinneaktivistene, Kvinnefronten, Redd Ullevål sykehus, Rikshospitalets Venner