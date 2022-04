Bolsjunov dukket ikke opp i Kreml – skistjerne kritiserer nordmann

Aleksandr Bolsjunov var ikke til stede da Vladimir Putin hyllet OL-vinnerne i Kreml tirsdag. Ifølge treneren Jurij Borodavko er han syk og oppfyller ikke helsekravene fra Kreml.

En som dukket opp var stafettvinner Veronika Stepanova.

Stepanova er svært engasjert på sosiale medier. Hun gikk tirsdag ut mot den norske stjernen Emil Iversen, som i et Dagbladet-intervju uttalte følgende: «så lenge Putin sitter med makten, håper jeg vi ser minst mulig til russerne til start i alle idretter».

Det reagerer Stepanova på.

– Når en annen skiløper i verdensklasse høres så nedlatende ut og når han åpent begynner å gå inn for det som høres ut som et «regimeskifte» i et naboland, fortjener det absolutt å få en sterk replikk, skriver hun på Instagram ifølge VG.

– Bare vi, russerne, bestemmer hvordan vi vil leve og hvem som skal være vår leder. Det siste vi bryr oss om er eksterne meninger om saken, inkludert din, fortsetter Stepanova.

TV 2 har vært i kontakt med Iversen, som ikke ønsker å kommentere Stepanovas utspill.

Bolsjunov ble nylig syk og har ikke tatt den nødvendige PCR-testen før Kreml-besøket. Han har også slitt med tennene etter et fall på sykkel under trening i Krim i fjor sommer.

– Terrenget var krevende, jeg mistet kontrollen og fikk en skikkelig luftetur, har Bolsjunov tidligere sagt til TV 2.

Russeren hadde en fart på nærmere 70 km/t da han falt.

– Kroppen fikk skikkelig juling, og jeg havnet på sykehus. Det er helt utrolig at jeg slapp unna bruddskader, sa han.