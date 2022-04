Aksjonister lenket seg fast for å protestere mot gruveprosjekt

Klokken 06:45 tirsdag morgen var demonstrantene på plass på Engebø ved Førdefjorden i Sunnfjord, der Nordic Mining har planlagt å starte gruvedrift.

– Gruveselskapet har begynt anleggsarbeidet for å starte gruva som skal dumpe 250 millioner tonn giftig slam rett i Førdefjorden. Det er en rik nasjonal laksefjord, og det er sinnssykt at noen kan få bruke den som en avfallsplass, sier leder i Natur og Ungdom, Gina Gylver.

FØRDEFJORDEN: Leder i Natur og Ungdom, Gina Gylver (t.v.), og de andre demonstrantene ønsker å stanse utbyggingen av gruvedrift i Engebøfjellet i Sunnfjord. Foto: Natur og Ungdom

Se kommentar fra Nordic Mining i faktaboksen lenger nede i saken.

Sammen med ti andre er hun på plass ved Engebøfjellet, der de tok seg inn på anleggsområdet og lenket seg fast for å protestere mot prosjektet.

– Dette er en ekstremt viktig og særegen sak. Det som er i ferd med å skje her er en miljøkatastrofe, sier Gylver.

Omstridt prosjekt

Ved Førdefjorden skal Nordic Mining begynne forarbeidet til et industriområde, i forbindelse med et gruveprosjekt.

Nordic Mining ønsker å utvinne rutil fra Engebøfjellet, men prosjektet er omstridt fordi selskapet ønsker å deponere avfallet fra gruven i Førdefjorden. Norge er sammen med Papua Ny-Guinea de eneste landene i verden som tillater deponering av gruveavfall i sjøen.

Gylver sier at aktivistene planlegger å fortsette demonstrasjonene i tiden fremover. Målet er at Nærings- og fiskeridepartementet skal stanse prosjektet.

– Vi kommer til å fortsette med protester fremover, og vi har nok av folk til å hindre videre anleggsarbeid, sier Gylver.

Var forberedt

Driftsdirektør i Nordic Mining, Kennet Nakken Angedal, sier at de var forberedt på demonstrasjonene i dag.

– Vi var forberedt på at det kunne bli sivil ulydighet, men vi håpet i det lengste, med den tilretteleggingen vi har, at det kunne skje på en lovlig og god måte, sier Angedal.

FORBEREDT: Kennet Nakken Angedal i Nordic Mining sier at selskapet var forberedt på demonstrasjonene i dag. Foto: Nordic Mining

Han sier at selskapet på forhånd hadde laget til et område for demonstrantene. Samtidig peker han på at Nordic Mining har jobbet med prosjektet i 15 år, og at de har de nødvendige tillatelsene til å starte utbyggingen på Engebø.

– Det har vært en lang demokratisk prosess, med både høringer og klageinstanser som har avvist klagene, og vi har nå en fullt godkjent utbygging av det industriområdet.

I dag skulle selskapet begynne forarbeidet, som inkluderer rivingen av 23 bygninger ved Engebøfjellet. Dette arbeidet har nå blitt stanset som følge av demonstrasjonene.

Slik svarer Nordic Mining på kritikken mot prosjektet Driftsdirektør Kennet Nakken Angedal: – Prosjektet er over 15 år grundig vurdert og godkjent av alle etater. En slik prosess omfatter mange søknader, høringer, vedtak og klagemuligheter. Naturvernorganisasjonene har vært høringsinstanser i denne prosessen og uttalt seg i fleire omganger. Den reviderte utslippstillatelsen ble endelig godkjent av Klima- og miljødepartementet 23. november 2021 og miljørisikoen anses som lav basert på alle utredninger og forsøk som er gjennomført. Vi vil alltid jobbe mot forbedret miljøavtrykk i prosjektets levetid og ser på muligheten for ytterligere forbedringer som gode. Driftskonsesjonen er godkjent av Direktoratet for mineralforvaltning. Klagen på godkjenningen er avvist av direktoratet og klagen er ikke gitt oppsettende virkning.

– Vi er opptatt av sikkerhet og har derfor inngjerdet anleggsområdet. Når det kommer uvedkommende inn på anleggsområdet så kan ikke vi drive den aktiviteten vi har planlagt i dag, sier Angedal.

Forberedt på bøter

Da selskapet gjorde prøveboringer i Engebøfjellet i 2016 ble 80 demonstranter bøtelagt for sivil ulydighet, da de aksjonerte på stedet.

Gylver understreker at demonstrantene ikke tar lett på å bruke virkemiddelet sivil ulydighet. Hun sier at de er forberedt på reaksjoner fra politiet.

– Absolutt. Vi sitter med lenkene, og alle som deltar har vært gjennom sivil ulydighetstrening. Folk er klare for å betale de bøtene. Det er fjorden verdt, sier Gylver.

Nordic Mining har ikke anmeldt demonstrantene, men utelukker ikke at det vil skje.

– Det må vi vurdere etter hvert som demonstrasjonene muligens fortsetter, sier Angedal.