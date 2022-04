Smakfull fiskesuppe - helt enkelt

Suppen kan lages fri for både melk og gluten. For glutenfri sløyf hvetemel og jevn med maisennamel rørt ut i litt av kraften. For melkefri velg Melange uten melk og erstatt fløte/rømme med plantebasert.

Dette trenger du:

FISKESUPPE: Enkel fiskesuppe med smak av karri. Foto: God morgen Norge

300-400 g skinn og benfri fiskefilet, velg gjerne flere typer fisk

2 sjalottløk

1 ss flytende Melange*

2 ts karri

Ca. 1 ½ l blanding eplejuice (uten sukker) og vann

2 gulrøtter

½ persillerot eller 1-2 skiver sellerirot

½ purre

1 liten fennikel

2-3 ss flytende Melange*

4 ss hvetemel

2 fiskebuljongterninger

1-2 dl fløte eller seterrømme

Salt, pepper

2-3 ts sitronsaft

Salt, pepper

Dill

Slik gjør du:

Skjær fiskefileten i mindre biter. Rens og skjær grønnsakene i tynne staver/skiver. Finhakk sjalottløk og surr myk i flytende Melange tilsatt karri. Tilsett grønnsakene, vann og eplejuice og kok opp.

Rør sammen flytende Melange og hvetemel og pisk inn i den varme kraften, la koke i 8-10 minutter. Tilsett rømme eller fløte og fiskebuljongterninger og la koke videre i 2-3 minutter. Tilsett fisken og la trekke i 3-4 minutter før servering.

Smak til med salt, pepper, sitronsaft og eventuelt litt sukker.

Om ønskelig kan kokte blåskjell og rensede reker tilsettes i suppen. Dryss med dill før servering. Tips: Kraft fra de kokte blåskjellene brukes i suppen.

