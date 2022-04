Militært kjøretøy i fjellvegg i Troms

Et militært kjøretøy skal ha kjørt inn i fjellvegg i Troms, opplyser politiet på Twitter.

Saken oppdateres!

Tirsdag formiddag melder politiet om et militært kjøretøy som har kjørt inn i fjellvegg.

– Det er muligens en Scania-lastebil, der det var to personer i kjøretøyet. Begge disse er våkne og bevisst, sier operasjonsleder Robin Lindberg til TV 2.

Videre opplyser Lindberg om at skadeomfanget er uvisst, og at de to involverte derfor tas hånd om av ambulanse på stedet.

Per nå er veien sperret, men de vil etter hvert åpne for at mindre kjøretøy skal kunne passere.

– Vi forsøker å rydde veien så raskt som mulig, sier han og fortsetter:

– I tillegg sikrer vi oss de sporene som er der, og starter etterforsking for å finne årsak til ulykken, sier Lindberg.

Det skal ikke være noe militærbase i nærheten av ulykkesstedet. Kjøretøyet er fra den militære basen i Bardufoss.