Signerer langtidskontrakt med norsk klubb

På torsdag presenterer Manglerud Star sin storsatsing for de kommende sesongene.

– Mange kommer til å få litt hakeslepp for vi skal presentere noe veldig spennende. Vi må få mer lidenskap inn og skal få flere og større sponsorer med på et talentutviklingsprosjekt, sier MS sin nye styreleder, Henning Thoresen.

Etter det TV 2 erfarer presenteres også Roy Johansen som trener for Oslo-laget de kommende sesongene. Den tidligere landslagssjefen kom inn i februar på en kontrakt ut sesongen for å berge eliteplassen.

Manglerud Star og Grüner fikk beholde plassene i eliteserien da MS vant siste oppgjør mellom lagene i en intens duell.

– Jeg kan ikke si noe om det ennå. Vi skal ha en pressekonferanse på torsdag hvor vi skal presentere hele pakka.

Men det er det nye prosjektet med satsende sponsorer som skal gjøre prosjektet mulig. De vil også, etter det TV 2 erfarer finansiere deler av Johansens lønn.

– Vi har en ny sponsorpool som gjør at dette blir mulig. Som også er med på å satse på prosjektet vårt med unge talenter. Å kjøpe seg til suksess er ikke gangbar.

Thorsen håper MS på sikt kan være en klubb som ikke bare utvikler talenter, men også har mulighet til å beholde de til de eventuelt går videre til større klubber i utlandet.

– Nå prøver vi å bygge en ny struktur fra MS. Vi skal jobbe bedre sammen for det langsiktige perspektivet for å utvikle talenter og håpe det gir utslag på tabellen på sikt. Å utvikle talenter er vi best på i Norge, sier Thoresen.

TV 2 har vært i kontakt med Roy Johansen som ikke ønsker å kommentere denne saken nå.