Vil forby russetiden: – Vi er en gjeng fjellaper som ikke klarer å oppføre oss

Det har den siste tiden vært mye debatt rundt russefeiringen slik vi kjenner den i dag. TV 2 har tidligere fortalt om terrorlister, svartelister og stygge utvelgelsesprosesser som begynner allerede på ungdomsskolen.

Tidligere har Jonas Rys Sakrisvold (20) fortalt at han opplevde å bli utestengt fra russebussen han var en del av da han var russ.

Mens mange mener at det er nok å regulere feiringen, vil andre gå enda hardere til verks. Kommentator i Nettavisen, og dosent ved Høyskolen Kristiania, Elin Ørjasæter, ønsker å forby hele russefeiringen.

Det er spesielt to ting som gjør dagens feiring ille, mener hun.

– Det ene er utestengingen og «castingen» for å bli med. Den er brutal og langvarig. Det andre er de som får være med, men som har en rusbruk som er hinsides noe annet vi ser ellers, forteller Ørjasæter til God morgen Norge.

UTESTENGING: På grunn av utestenging ønsker Ørjaseter å forby russefeiring. Foto: Heiko Junge / NTB

Ørjasæter har selv vært russemamma, og syntes det var en vanskelig periode. Hun oppsøkte blant annet feiringen på Tryvann for å lete etter barna sine, og der ble hun forbauset over hvor ille festingen var.

– Det var sjokkerende hvor alene jeg var som edru voksen. Det var kun de som kjørte bussene, forteller Ørjasæter, som presiserer at det ikke vil være nok med holdningskampanjer for å få bukt med utfordringene når det gjelder alkohol og utestenging.

– Stopp det! Det har gått for langt. Det er ikke vits å prøve å reparere det!

Foreldre må engasjere seg

Selv om mange engasjerer seg i russens tradisjoner, er det ikke alle som er like bastante. Henrikke Bugdø-Aarseth er elev-, lærling, og mobbeombud i Viken fylkeskommune.

Hun er også prosjektleder for det fem år gamle pilotprosjektet «en mer inkluderende russetid!», hvor hun har vært tett på russen i Viken.

Bugdø-Aarseth er enig i at russetiden er utfordrende for mange, men i motsetning til Ørjasæter, ønsker hun mer holdningsarbeid.

– Det er veldig vanskelig for mange ungdommer, men et forbud vil ikke gi samme virkning som å jobbe med holdninger. Det har ikke vært holdningsarbeid på russetiden tidligere, mener hun.

I tillegg er ombudet klar på at foreldrene må engasjere seg mer.

– Vi trenger en sterk satsing for å få foreldre til å forstå hva dette innebærer. Ungdommen må også tas med i arbeidet, for de skal eie sin egen feiring, fortsetter Bugdø-Aarseth.

Ørjasæter påpeker at foreldreengasjement er viktig, men at det er et vanskelig tema for både foreldre og ungdom.

– Det siste barna vil i den alderen, er at mor og far skal engasjere seg. Derfor er det et tema som er underpublisert. Vi snakker ikke om det, fordi vi vil beskytte barna. Men foreldre må organisere seg, slik at det ikke blir den ene forelderen som ødelegger for barnet sitt, men at foreldrene blir sterkere sammen, sier Ørjasæter.

DEBATT: Begge to ønsker russens beste, men de er uenige i hvordan russefeiringen skal reguleres. F.v. programleder Vår Staude, mobbeombud i Viken, Henrikke Bugdø-Aarseth og Nettavisen-kommentator, Elin Ørjasæter. Foto: God morgen Norge

Sammenligner med røykeloven

I tillegg til foreldreengasjement, mener Bugdø-Aarseth at også skolen må ta en del av ansvaret for å skape en inkluderende russetid, både med og uten alkohol. Ørjasæter, som heller ønsker å forby russetiden, minner om protestene som meldte seg da den såkalte røykeloven i starten begrenset folks røykevaner.

– Vi har et Kunnskapsdepartement og en lovavdeling i Justisdepartementet, de får finne ut av det. Vi har hatt to år hvor vi har forbudt ungdom å gå på skolen. Da kan det ikke være et problem å være litt harde med dem i fire uker, sier Ørjasæter som viser til Sverige, Finland og Danmarks avgangstradisjoner som er langt roligere enn Norges.

– De får det til. Vi kan ha en liten feiring. Vi nordmenn er en gjeng fjellaper som ikke klarer å oppføre oss når vi får alkohol!