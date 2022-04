Koronakommisjonen: – Har ikke klart å skjerme barn og unge

Koronakommisjonens leder har presentert sin andre rapport. I den kommer det fram at myndighetene ikke klarte å skjerme barn og unge i tilstrekkelig grad.

Leder Egil Matsen i Koronakommisjonen har levert kommisjonens andre rapport til statsminister Jonas Gahr Støre (Ap). Det skjedde under en pressekonferanse tirsdag ettermiddag.

Matsen sa at Norges befolkning og myndigheter samlet sett har håndtert pandemien godt.

– Norge er blant de landene i Europa som har hatt lavest dødelighet, lavest tiltaksbyrde og minst reduksjon i økonomisk aktivitet.

NY KOMMISJON: Statsminister Jonas Gahr Støre sa under pressekonferansen at han i løpet av uka skal sette ned en ny kommisjon som skal se på koronahåndteringen av hans regjering. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

På den andre siden kommer det fram at myndighetene ikke var tilstrekkelig forberedt til å kunne møte og håndtere en pandemi av et slikt alvor og omfang som den som rammet Norge og resten av verden.

Statsminister Jonas Gahr Støre sier han vil sette ned et utvalg som skal se på koronahåndteringen til regjeringen hans.

Den skal ledes av tidligere sentralbanksjef Øystein Olsen.

Dette sier Støre om rapporten:

Klarte ikke skjerme barn og unge

Rapporten slår fast at smitteverntiltakene har rammet barn og unge hardt.

– Etter nesten to år med pandemi ser det likevel ut som at myndighetene på statlig og kommunalt nivå ikke har klart å skjerme barn og unge i tråd med egen målsetting.

Partileder Guri Melby i venstre satt i regjeringen som håndterte pandemien i perioden kommisjonen nå har sett på. Hun deler kommisjonens vurdering av barn og unge, og sier de gjorde så godt de kunne.

– Vi strakk oss langt for å skjerme barn og unge, og prøvde å unngå at de strengeste tiltakene skulle ramme dem. Men jeg tror mange kjente underveis og etterpå at vi ikke klarte å skjerme barn og unge godt nok.



Melby sier at dette må få konsekvenser for hvordan vi håndterer lignende situasjoner senere.

PRESSEKONFERANSE: Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl, helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol og statsminister Jonas Gahr Støre lytter til koronakommisjonens leder Egil Matsen som presenterer kommisjonens rapport Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Solberg-regjeringen hadde som et eksplisitt mål å skjerme barn og unge gjennom pandemien. Men smitteverntiltakene har lagt vesentlige begrensninger på livsutfoldelsen deres gjennom en viktig livsfase.

– Litt forenklet kan vi si at barn og unge er sterkere rammet av smitteverntiltakene enn av smitten, og at «det er forskjell på hva du går glipp av på ett år når du er 16 og når du er 45», heter det i rapporten.

Kommisjonen trekker også fram fem punkter der deres granskning har vist at det er rom for forbedring i arbeidet for å beskytte sårbare barn og unge.

Detaljstyring: Uheldige konsekvenser

Det var en styrke at regjeringen var involvert i beslutninger på alle nivå, men detaljhåndteringen hadde også uheldige konsekvenser, fastslår koronarapporten.

– Regjeringen utøvde sterk sentral styring for å sikre en helhetlig nasjonal håndtering av pandemien. Vi mener det er en styrke at regjeringen involverte seg og viste handlekraft.

Kommisjonen om barn og unge: – Urovekkende tendenser

– Samtidig førte det til at regjeringen drev detaljstyring og var involvert i den løpende krisehåndteringen, også i perioder der den etter vårt syn hadde bedre tid, heter det videre i rapporten.

Koronakommisjonen påpeker i rapporten at den sterke styringen fra regjeringen og det høye tempoet var i enkelte situasjoner nødvendig og hensiktsmessig, men hadde også klare utfordringer og uheldige konsekvenser.

Bidro til svært krevende arbeidssituasjon

Pandemien medførte i perioder stor belastning på enkelte av landets intensivavdelinger, og intensivberedskapen på sykehusene var for dårlig da pandemien rammet Norge, heter det i rapporten.

– Kommunelegefunksjonen var ikke godt nok rustet til å håndtere pandemien, og kommunelegene fikk en krevende arbeidssituasjon under pandemien.

De som skulle håndtere smitteverntiltak lokalt, slik som blant annet kommunene, fikk informasjon om nye anbefalinger og regler samtidig som resten av befolkningen.

– Dette bidro til å gjøre arbeidssituasjonen svært krevende for dem som skulle håndtere smittevernet lokalt.