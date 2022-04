Anzor dro til Ukraina – nå ringer folk han fra hele verden med samme ønske

Anzor Maskhadov er sønnen til den drepte tsjetsjenske presidenten, Aslan Maskhadov. For en uke siden dro han fra Oslo til Ukraina for å hjelpe.

Anzor Maskhadov fra Oslo pakker ned det aller mest nødvendige og forbereder seg på en lang reise.

Målet hans er Ukraina – landet alle flykter fra.

OSLO: Anzor Maskhadov, sammen med familien sin, har bodd i Norge i 16 år. Foto: Privat

Han sier hade til moren sin, men hun ønsker ikke at han skal dra.

– Vi har mistet faren din. Det er nok for oss, sier hun.

– Nei, mamma. Jeg må reise, svarer Anzor Maskhadov.

Gjennom bekjente får han kontakt med den ukrainske ambassaden i Oslo, så setter han kursen mot Ukraina.

ORGANISERING: På bildet er Anzor Maskhadov sammen med flere tsjetsjenske kommandører. Foto: Privat

På grensen mellom Polen og Ukraina blir han hentet av tsjetsjenske soldater.

Brutalitet

Etter at Putin startet invasjonen av Ukraina, ble ikke livet lettere for Anzor Maskhadov. Det er fordi han er sønnen til den lovlig valgte presidenten, Aslan Maskhadov.

PRESIDENT: Tsjetsjensk president Aslan Maskhadov ble valgt til president i 1997. Bildet ble tatt 22. september, 1999. Foto: Pavel Kassin

– Krigen vekker minner fra hjemlandet mitt, og nå husker jeg alt igjen, sier han til TV 2.

Minst 25 000 mennesker ble drept i den andre krigen i Tsjetsjenia.

Russiske styrker gikk i 1999 inn i Tsjetsjenia etter at landet erklærte uavhengighet.

Store deler av Tsjetsjenia lå i grus etter krigen.

KRIG: Krigen i Tsjetsjenia skapte enorme ødeleggelser i landet. Bildet viser hovedstaden Grozny i 2004. Foto: AP / Musa Sadulayev

I 2005 ble Anzors far drept av russiske styrker i Tsjetsjenia, som nå har status som en republikk i den russiske føderasjonen.

– Tsjetsjenia er okkupert av Russland. Vi kjenner godt til Putins brutalitet, sier han til TV 2.

Anzor Maskhadov forlot Tsjetsjenia i 1999 for å studere da faren var president, samme år som Putin startet sin krigføring.

I EKSIL: Anzor Maskhadov har ikke vært i hjemlandet sitt siden 1999. Foto: Aida Sultano

Faren ble drevet på flukt i eget land, men som president ledet han den tsjetsjenske motstandskampen mot Russland. Derfor kunne ikke Anzor dra tilbake til hjemlandet.

– Jeg ville dra tilbake, men jeg kunne ikke. Ramzan Kadyrov er en diktator, sier han.

ALLIERT: Ramzan Kadyrov er en av Vladimir Putins nærmeste allierte. Foto: MUSA SADULAYEV

Anzor har bodd i en rekke land. I 2006 søkte han asyl i Norge.

– Ukrainere blir nå drept og byene blir bombardert. Vi har opplevd og sett den samme brutaliteten i Tsjetsjenia, sier han til TV 2.

HJELP: Anzor Maskhadov bor i Oslo og hjalp ukrainere før han dro til Ukraina. Foto: Privat

Derfor ville Anzor gjøre alt han kunne for å hjelpe Ukraina etter at krigen startet. Han sendte medisiner og humanitær hjelp, men det føltes ikke nok.

– Til slutt tenkte jeg at jeg måtte dra til Ukraina, sier han.

– Hva gjør du i Ukraina nå?

– Jeg jobber politisk, og driver informasjonsarbeid og humanitært arbeid. Samtidig prøver jeg å finne måter å hjelpe tsjetsjenere og ukrainere på.

MØTER: 19. april ankom Maskhadov til Ukraina der han organiserer tsjetsjenske soldater. Foto: Privat

Mange vil delta

Ifølge Anzor er det nå rundt hundre tsjetsjenske soldater som kjemper mot Russland på ukrainsk side, men han hevder det er mange andre som vil gjøre det samme.

Anzor Maskhadov er en kjent mann blant tsjetsjenere og han forteller at han blir oppringt fra hele verden.

– De vil støtte Ukraina, og deretter sier de at de vil kjempe mot Russland. Her prøver jeg å få dette inn i lovlige former.

– Hvordan gjør du det?

– Det å komme til en krigssone og kjempe som soldat er mer enn å bare ha på seg en uniform. Man må ha en plan og følge den.

– Jeg har snakket med mange som sier at de vil reise, men jeg stopper dem, fordi det må organiseres. Alt må bli registrert.

– Hva sier du når en tsjetsjener ringer deg?

– Først stopper jeg dem fra å reise. Så sier jeg at de må ta kontakt med den lokale ambassaden i hjemlandet deres. Deretter møter jeg dem hvis jeg har muligheten til det og så blir DE registrert her. Til slutt organiserer vi hvem skal gjøre hva og hvor de skal dra.

Putin vil ikke stoppe

Ifølge Anzor Maskhadov vil ikke Putin stoppe dersom han tar over Ukraina. Maskhadov tror den russiske presidentens neste mål mest sannsynlig vil bli Kazakhstan, Litauen eller Polen.

MØTE: President Boris Yeltsin og Aslan Maskhadov er i et møte i Kremlin. Bildet ble tatt 12. mai 1997. Foto: ITAR TASS

Han mener derfor Putin må stoppes i Ukraina. Ellers kan det være for sent.

– I 2014 sa jeg til ukrainerne at de måtte lære hva som skjedde i Tsjetsjenia og hvordan Putin drepte sivile. Nå ser vi det samme her i Ukraina, sier han.

Demonisert

Til slutt sier Anzor Maskhadov at tsjetsjenere blir demonisert, og dette er en del av Putins propaganda.

Han forteller at da bildene fra Butsja kom, ble det snakk om at det var tsjetsjenere som var ansvarlig for brutaliteten, ikke russiske soldater.

SIVILE: Under den russiske okkupasjonen av Butsja ble over 300 sivile drept. Foto: Aage Aune / TV 2

– Over tusen russiske soldater okkuperte byen, likevel ble tsjetsjenere beskyldt for grusomhetene. Da listen ble publisert, sjekket vi alle navnene til soldatene fra den okkuperte byen, sier han og legger til:

– Og på listen så jeg kun to tsjetsjenske navn, hevder han.

Journalisten bak artikkelen, Aysun Yazici, er en journalist fra Tyrkia som lever i eksil i Norge. Hun er tilknyttet TV 2s utenriksavdeling.