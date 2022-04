Fant den store kjærligheten på Tinder – så tok livet en brå vending

Det er våren 2019. Nina Cathrine Knudtzon er 25 år og har vært singel en god stund. Hun er i ferd med å bli døpt «evig singel» av venninnene. Hun bestemmer seg for å opprette en profil på datingappen Tinder.

Etter litt sveiping matcher hun med kjekkasen Alex. De begynner å chatte og finner raskt tonen.

Hun er i sluttspurten med masteroppgaven sin og han er opptatt med studier og basketball-karrieren – blant annet på landslaget.

Etter to måneder møtes de for første gang. En date blir til flere og når høsten kommer innser Nina at dette er mannen hun har ventet på. Alex er mannen hun vil dele resten av livet sitt med.

BASKETBALLSPILLER: Alex var en aktiv fyr og spilte basketball for Bærum Basket og på landslaget. Her sammen med Nina på 17. mai 2020. Foto: Privat

– Han er den snilleste jeg har møtt, men han var ikke redd for å komme med en spøk. Han var veldig hjelpsom og satte alltid andre foran seg selv, sier Nina til God morgen Norge.

Historien til Nina ble først fortalt i Morten Hegseth sin nye podkast «Det som ikke dreper deg».

Nyforelskede samboere

Mars 2020 rammer den verdensomfattende pandemien Norge, og landet stenges ned. Nina og Alex bestemmer seg for å ta forholdet et steg videre og blir samboere.

Selv om de er nyforelsket og nybakte samboere, er det noe som murrer. Siden før de møttes har det vært noe med kroppen til Alex som ikke har stemt.

– Det startet våren 2019. Han våknet opp en dag og skulle skrive en melding, og så hang ikke meldingen på grep. I tillegg hadde han øresus og en metallsmak i munnen. Senere skulle han tappe seg et bad. Han kjente på temperaturen i vannet med hånden, men han kjente ikke om det var varmt eller kaldt.

Han dro til fastlegen, men de ble ikke klokere. Han begynte på blodfortynnende medisiner med beskjed om å komme tilbake om det ikke ble bedre. Medisinene ga ingen effekt, og han bestemte seg for å slutte på disse. Men ettersom han ikke ble verre, dro han ikke tilbake.

– Han gikk rundt i et halvt år med daglige episoder med disse symptomene, som varte i fem til ti minutter. Han hadde mistet mye følelse i høyre del av kroppen.

Det var særlig én episode som fikk Nina til å slå full alarm.

– Han klarte ikke å prate med meg. Det kom ut en ordsalat når jeg spurte hva det var. Jeg ble livredd.

Dagen etter dro paret sammen til Volvat. Legen skjønte fort at det kunne være noe med hjernen hans, og sendte han til MR. Bildene viste en stor hjernesvulst, og en drøy uke senere ble han lagt inn på Ullevål til operasjon.

– Det var helt grusomt, men han var så positiv. Da var det bare å ta den oppgaven på strak arm og gjøre det beste ut av det. Og det gjorde han virkelig, han så veldig lyst på dette her og sa at det kom til å gå bra.

Kortvarig lykke

Operasjonen var vellykket. 10 til 15 år + var prognosen han fikk. Alex og Nina fokuserte på «pluss» – det forskes mye på kreft og fremtidsutsiktene var gode. De begynte å leve som normalt igjen.

Men gleden skulle vise seg å være kortvarig. To nye små svulster blir oppdaget i hjernen hans. Alex uttrykte ikke særlig bekymring, de var jo tross alt små. Så blir Nina og familien til Alex ringt opp av Radiumhospitalet. De hadde en beskjed til Alex og de ville at de skulle være der når han fikk den.

HJERNESVULST: Det ble funnet først en stor svulst i hodet til Alex. Så fant de flere. Foto: Privat

– Det var korona på denne tiden her, så vi fikk egentlig ikke lov til å være der mer enn én person i én time per dag. Så når vi da fikk beskjed om at alle i familien og jeg skal komme opp samtidig, så skjønte vi at det ikke var gode nyheter.

Alex hadde full spredning gjennom hele ryggmargen og kreft i alle ledd. 15 år ble plutselig til ett, maks to år.

– Det var en veldig nedslående beskjed. Han hadde vært så positiv hele veien og så lyst på det, men da så jeg at lyset forsvant litt i øynene hans.

Mistet sin store kjærlighet

Vi er nå i november 2020. I denne perioden bor han på Radiumhospitalet.

En dag får Nina en telefon fra søsteren til Alex. Hun forteller at sykepleierne har sagt at hun kan få lov til å sove der i natt, til tross for strenge koronarestriksjoner. Så ringer telefonen igjen kort tid senere. Søsteren ber henne om å hive seg i en taxi. Resten av familien er også på vei. De får ikke lenger kontakt med Alex.

Med alle rundt seg, sovner han fredfullt inn.

Halvannet år etter deres første date, mister Nina kjæresten sin.

– Det var helt grusomt og veldig uvirkelig. Jeg husker jeg satt igjen med veldig mye sinne, og jeg følte at verden var urettferdig. Jeg våknet opp de første dagene og klarte ikke å innse hva som hadde skjedd.

Hun var utrøstelig, og flyttet inn hos svigerfamilien i en uke. Hun følte seg alene og ble irritert på folk som sa det ville bli lettere med tiden. Hvordan kunne noen si noe sånt?

– Men det verste er at det stemmer. Der og da lever du i sorgen, etter hvert lever du mer med sorgen. Det har vært en overgang og veldig mange faser.

Har begynt å date igjen

I dag er Nina 28 år. Hun jobber som biolog ved miljødirektoratet og forsøker etter beste evne å leve som normalt igjen. Likevel legger hun ikke skjul på at hun aldri kommer til å bli den samme igjen.

– Jeg har nok mye av den gamle versjonen av meg fremdeles, men jeg er nok blitt preget av det her. Jeg har innsett at livet ikke er så lett som jeg tenkte i begynnelsen. Livet kan være ganske hardt. Men så har jeg tatt med meg mye fra Alex, som at jeg må prøve å se positivt på livet og iblant ta en dag av gangen.

PRØVER Å GÅ VIDERE: Nina forteller at Alex alltid kommer til å være i hjertet og tankene hennes, selv om hun prøver å gå videre i livet. Foto: God morgen Norge

Tinder har hun lastet ned igjen.

– Det tok en stund før jeg vurderte det i det hele tatt. Jeg var redd for å gjøre noe feil og tråkke familien på tærne. Jeg googlet: «Når det er lov å begynne og date etter å ha mistet kjæresten sin». Det anbefaler jeg folk ikke å gjøre, for jeg havnet rett inn på kvinneguiden. Men det endte opp med at jeg tok kontakt med en god venn av Alex og spurte henne om hva henne tenkte om det, og hun ønsket meg alt godt.

– Hvordan har datingen gått så langt?

– Helt ærlig, så er det litt opp og ned. Jeg sitter fremdeles med litt skyldfølelse. Plutselig kan jeg føle på: «Hvorfor skal jeg sitte her når jeg allerede har funnet mitt livs kjærlighet?».

– Tror du at du kommer til å finne den store kjærligheten igjen?

– Ja, det tror jeg. Men det er litt vanskelig, for det er ingen som kan erstatte Alex. Han var min fyr, og det skulle bli oss. Men jeg håper det finnes flere der ute som jeg kan passe med.