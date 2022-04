Mor nekter straffskyld for barnebortføring

Mor til søskenparet som ble bortført til Jemen i 2009 erkjenner ikke straffskyld. Kvinnen har tidligere vært tiltalt for bortføring av to andre barn til Canada.

Moren til to barn som ble bortført til Jemen fra Norge i 2009 svarte kontant nei på spørsmål fra dommer om hun erkjente straffskyld.

Kvinnen er tiltalt for barnebortføring.

Under rettens første dag ble det kjent at kvinnen tidligere er tiltalt for barnebortføring av to andre barn, men frikjent i tingretten i denne saken i april 2020.

RETTSMØTE: Barnefar Khadar Mohammed Afrah, hans bistandsadvokat Stian Smidesang og aktor, statsadvokat Rudolf Christoffersen. Foto: Haakon Eliassen / TV 2

Grov omsorgsunndragelse

Tirsdag startet rettssaken i Bergen tingrett hvor barnas mor er tiltalt grov omsorgsunndragelse, som har en strafferamme på seks års fengsel.

Grov omsorgsunndragelse er basert på varigheten av forholdet og at dette har skjedd i et annet land.

Barnefar som er tildelt hovedomsorgen for barna, er fornærmet i saken. Han håper at mor nå skal sørge for at barna kommer tilbake til Norge.

Khadar Mohammed Afrah sine to barn ble bortført fra Norge for 12 år siden. Barna er norske statsborgere. Eks-konen er tiltalt for kidnapping. Sammen med sin advokat Stian Smidesang Foto: Privat

– Det er tøft, og jeg har kun snakket med barna sporadisk på telefon og via tekstmeldinger. Min datter blir 17 i år, og jeg frykter jo for at hun skal eller er blitt bli tvangsgiftet, sa Khadar Mohammed Afrah til TV 2 mandag.

Andre bortføringssak

Aktor, statsadvokat Rudolf Christoffersen opplyste at kvinnen ved et tidligere tilfelle også er blir anmeldt for barnebortføring av to andre barn som hun har sammen med en annen mann.

Hun ble pågrepet av politiet i Canada og utlevert til Norge i juni 2016. Hun ble tiltalt for barnebortføring, men frifunnet i den saken 4 april 2020.

Kvinnen har åtte barn, men ingen av de bor hos henne i dag. Hun jobber som renholder i Bergen.