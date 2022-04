Nå er det på tide å tisse i dusjen igjen

Vann er vårt viktigste næringsmiddel og noe alle mennesker trenger hver dag. Sammen med strøm er vann selve grunnmuren i ethvert samfunn.

Uten dette stopper alt annet.

Oslos vannforsyning er sårbar, særlig ved lengre tørkeperioder.

Skulle vi få to tørre år på rad er vi faktisk helt skrapa.

Slike tilfeller har vi hatt fire av det siste århundret og de kommer ca. hvert 20. år.

Det opplevde hovedstaden i 1921-22, 1948-49, 1975-76 og sist i 1995-96. Nå har det vært tørt i et halvt år.

Dermed kan vi være på vei inn i en ny periode som truer vannforsyningen til byen.

Vi vet imidlertid ikke noe om været. Værprognoser får vi kun ti dager frem i tid.

Forhåpentligvis kommer nedbøren og fyller opp vannmagasinene i marka igjen om ikke lenge.

Frode Hult, er Seksjonsleder Vannmiljø i Oslo kommune. Foto: Frode Sunde / TV 2

Lav magasinfylling

Maridalsvassdraget består av 29 vann som til slutt ender i Maridalsvann – Oslos hovedvannkilde.

Herfra kommer 90 % av Oslos drikkevann, og det behandles ved Oset vannbehandlingsanlegg.

De siste 10 % kommer fra Elvåga i Østmarka og behandles ved Skullerud vannbehandlingsanlegg.

Nå ligger vi på 67 % magasinfylling i Maridalsvassdraget. Det normale på denne tiden av året er 88 %.

MAGASINFYLLING: Vannstanden I Maridalsvannet nå er lav, og det stikker opp steiner som vanligvis ikke vises på denne tiden av året. Foto: Frode Sunde / TV 2

Det er to hovedårsaker til den lave magasinfyllingen vi har nå. Den ene er den nevnte tørre perioden vi har opplevd det siste halvåret.

Den andre er Gjerdingen, et stort vann langt nord i Nordmarka som nå er nedtappet på grunn av rehabilitering av dammen (demningen).

Gjerdingen står for hele 15 % av magasinfyllingen i Maridalsvassdraget. Rehabilitering av denne dammen er helt avgjørende for sikkerheten og den oppfyller ikke damsikkerhetsforskriften.

I verste fall vil et dambrudd være en direkte fare for liv og helse for folk langs elva nedstrøms – i dette tilfelle for innbyggerne i Nittedal langs Nitelva.

Derfor må vi gjøre tiltak på dammen.

Vann- og avløpsetaten opererer med fire tiltaksnivåer ved lav magasinfylling. For tiden er vi på tiltaksnivå 1.

Vi har senket vannføringen i Akerselva fra 1500 l/s til 1000 l/s. Der hovedvannkilden Maridalsvann slutter er jo starten på Akerselva som renner gjennom Oslo fra nord til syd før den når havet ved Operaen.

REDUSERT: Vannstanden i Akerselva er redusert for å spare på drikkevannet. Foto: Frode Sunde / TV 2

For å spare på vannet til drikkevann, reduserer vi derfor vannføringen i Akerselva som et tiltak.

Vi får også for tiden ca. 300 l/s med drikkevann fra våre gode naboer i Bærum kommune og fra Nedre Romerike Vannverk.

Det er ca. 10 % av det Oslo bruker, og noe vi er veldig glade for. 28. januar i år var vi også ute med en pressemelding om å be innbyggerne vennlig om å være nøye med sitt vannforbruk.

Dette kom på en tid i slutten av pandemien og i opptrappingen til krigen i Ukraina, og mange har ikke fått det med seg.

Vi må repetere og forsterke vårt budskap fremover.

Mulige restriksjoner

Dersom vi ikke får nedbør i tiden fremover, vil vannmagasinene fortsette å synke.

Vi har mindre snø enn normalt i marka til å bidra i kildene våre.

På de neste tiltaksnivåene vil vi redusere vannføringen i Akerselva ytterligere trinnvis, først til 750 l/s, deretter til 500 l/s.

Da begynner det å bli konsekvenser for dyre- og plantelivet i og langs elva. Akkurat nå stiger temperaturen og vi er på vei fra våren og inn i sommervarmen.

Mange vil derfor vannet gressplenen. Uten nedbør vil det innføres restriksjoner på hagevanning.

Det gjør ikke noe om gressplenen blir litt gul. Den klarer seg uansett.

Det vil også bli restriksjoner på bilvask.

BILVASK: Det kan bli flere skitne bilder i hovedstaden om det blir en tørr sommer. Foto: Frode Sunde / TV 2

Det handler om å prioritere vann til det viktigste i våre liv, når vi har knapphet på det.

Personlig hygiene som dusj, vask og tannpuss.

Toalettspyling. Klesvask og oppvask. Til matlaging og drikke.

Da må vi prioritere bort å la vannsprederen stå på og å vaske bilen. Skulle det bli virkelig lave vannmagasiner kan vi måtte ta i bruk drikkevannskilder som i dag bare er i beredskap og ikke oppfyller kravene til godt vann i drikkevannsforskriften.

Forbudt å bade

Det gjelder Langlia mellom Krokskogen og Nordmarka, og Alnsjøen i Lillomarka.

De som vil få vann herfra må koke vannet før det tas i bruk. I tillegg kan Nøklevann tas i bruk.

Dette er en perle av et vann som siden 1983 har vært frigitt til friluftsformål. Hvis Nøklevann tas inn midlertidig som drikkevannskilde blir det forbudt å bade, padle og fiske her.

BADEFORBUD: Det kan bli badeforbud i Nøklevann, om dette vannet må tas inn som midlertidig drikkevannskilde. Foto: Frode Sunde / TV 2

Ikke blir det lov til å slå seg ned nærmere enn 50 meter fra vannet heller – hverken til grilling, telting, i hengekøye eller noe annet opphold.

Og dersom NVE gir oss tillatelse, så kan vi også senke vannføringen i Akerselva helt ned til 250 l/s, noe vi gjorde i 1996. Det er veldig lite, men så er det få ting, om noe, som trumfer byens behov for rent vann i kranene.

Vi håper ikke vi kommer dit. Det vi ønsker oss er godt med regn over tid innover i marka, slik at vi kan magasinere dette i vannene ved hjelp av dammene.

Vi kan si at vi setter «vann i banken». Styrtregn i Maridalsvann hjelper ikke.

Dugnad for vann

Hva kan så innbyggerne gjøre?

Hvis alle 700 000 osloborgere kan gjøre noen enkle grep i hverdagen, så betyr det i sum mye i den store sammenhengen.

Å dusje litt kortere, slå av rennende vann når man pusser tennene, kjøre fulle vaskemaskiner og oppvaskmaskiner og å bruke den lille knappen etter toalettbesøk.

Dersom man skal ta seg en dusj hjemme, så kan man spare èn toalettspyling ved å vente med å tisse til man er i dusjen.

Det vil gjøre at de inngripende tiltakene som er nevnt ovenfor kanskje ikke trenger å iverksettes.

Eller på et senere tidspunkt og i et kortere tidsrom. Vannmangel skjer ikke akutt, men det kan bli kritisk over tid dersom vi ikke agerer i tide.

Heldigvis er det lys i tunnelen. I 2028 har vi etter planen fått Holsfjorden som en ekstra vannkilde i bruk i tillegg til Maridalsvann.

Men vi må leve med denne usikkerheten i hovedstaden imellomtiden. Vi ønsker å få med hele byen på en dugnad for å verne om vårt viktigste næringsmiddel.

For vann er helse, vann er trygghet, vann er liv!

