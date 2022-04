– Hun er en helt spesiell type

Tennisspilleren Emma Raducanu (19) ble rikskjendis og yndling nærmest over natten da sensasjonelt gikk til topps i US Open i fjor. Raducanu var ranket som nummer 338 i verden elleve uker før finaletriumfen.

Raducanu hadde i forkant av US Open tatt seg til 4. runde i Wimbledon, men måtte likevel gjennom kvalikrunder for få lov til å delta. Hun ble den første kvalifiseringsspilleren som vant en Grand Slam-finale siden de fire store turneringene i 1968 ble åpnet for proffspillere.

SENSASJON: Emma Raducanu slo gjennom med et brak i 2021. Foto: Elise Amendola

Raducanu ble kåret til årets sportspersonlighet i England i 2021, men suksessen har ikke bare vært lett å følge opp.

Bytter trener igjen

Etter US Open har Raducanu slitt sportslig. Hun har røket tidlig ut av turneringer mot spillere som er langt lavere rangert.

Raducanu har også et høyt forbruk av trenere. I Wimbledon var det Nigel Sears som var treneren hennes. Før US Open byttet hun til Andrew Richardson. I november tok Torben Beltz over. Tirsdag kunne hun meddele at samarbeidet med Beltz er over. Raducanu sier nå at hun trenger en ny treningsmodell.

– Jeg vil takke Torben for all trening, hans profesjonalitet og dedikasjon det siste halvåret. Han har et stort hjerte og jeg har satt pris på den gode kjemien vi har hatt sammen, sier hun.

– Jeg føler det beste for min utvikling er en overgang til en ny treningsmodell der LTA (Det britiske tennisforbundet) hjelper i mellomtiden, sier hun.

Denne uken skal hun spille i Madrid. Der er det Iain Bates som er hennes trener.

LITEN OPPTUR: Raducanu tok seg til kvartfinale i Porsche Tennis Grand Prix. Der ble det kvartfinaleexit mot verdensener Iga Swiatek. Foto: THOMAS KIENZLE

– Helt spesiell type

Tennisekspert Sverre Krogh Sundbø peker på forventningspresset som en forklarende faktor.

– Det kan ha sine positive og negative sider å lykkes så umiddelbart i karrieren. Det blir en forventning som kan være veldig vanskelig å leve opp til. Hun slo gjennom med et så enormt brak. Det er ikke er nødvendigvis Raducanu som stiller høye krav, men det stilles veldig høye krav til henne. Da har det vært trenere som er nødt til å unngjelde når resultatene har uteblitt, sier Krogh Sundbø.

– Nådde hun toppen for tidlig?

– Ikke nødvendigvis, men forventningspresset blir så enormt når hun presterer så tidlig, sier Sundbø.

Eksperten mener Raducanu har en stjernefaktor som gjør henne til allemannseie.

– Hun er en helt spesiell type. Hun er ekstremt utadvendt, smilende og salgbar fra et kommersielt standpunkt. Da blir hun trykket til brystet ikke bare av engelskmenn, men tennisfans generelt, forteller Sundbø.

Nå gjenstår det å se om et trenerbytte er det som får Raducanu til å blomstre igjen.

– Tennis er en millimetersport. Det skal veldig lite til før man går fra å være turneringsfavoritt til å ryke i første runde. Det er nok det som har skjedd. Hun har mistet litt av rytmen. Det starter kanskje med at det føles litt lettere enn det egentlig er. Da er det vanskelig å finne tilbake til den formen man var i, sier Sundbø.

Eksperten tror det kan snu for 19-åringen.

– Hun er foreløpig ikke en spiller som trives best på de sakteste underlagene. Når vi flytter oss over til gress etter grus-sesongen tror jeg vi vil få se en helt annen Raducanu, sier han.