Volkswagen traff blink da de lanserte pickupen Amarok tilbake i 2010. Den ble en stor suksess, og bidro også til å dra konkurrentenes pickuper over mot personbilnivå på komfort og kjøreegenskaper.

Målsetningen til VW var å lage en arbeidshest som også var god å kjøre, det lyktes de godt med. Bare her i Norge er det solgt nærmere 9.000 eksemplarer.

Nå er det straks klart for helt ny bil, som er tredje generasjon i rekken. Volkswagen gjør seg klare til lansering og har nå sendt ut en liten bunke maskerte bilder av nykommeren.

Fire dieselmotor

Selv om Amarok fortsatt er kamuflert, er det mulig å se de endrede dimensjonene. Med 5 .350 mm lengde er den om lag 100 mm lengre enn forgjengeren. Akselavstanden på 3.270 mm er en økning på 175 mm, noe som gir mer plass i dobbeltkabinen.

Nyttelasten er også økt til maksimalt 1,2 tonn, og pickupen vil trekke 3,5 tonn.

I Norge vil Amarok bli tilgjengelig med fire dieselmotororer med fire eller seks sylindre, og med slagvolum mellom 2,0 og 3,0 liter. Kundene kan velge firehjulsdrift ved behov, eller permanent 4x4. Et stort utvalg av kjøreprogrammer og assistentsystemer vil hjelpe føreren, også i ekstraordinære og krevende situasjoner.

Dette er pickup for seriøse cowboys

Offroadegenskaper er viktig for en bil som Amarok, den skal kunne tåle en trøkk.

LED er standard

Siden akselavstanden vokser mer enn totallengden, er karosserioverhengene blitt kortere. Det er positivt for rampevinklene, som betyr at den er et godt og trygt valg i terreng, så vel som på krevende grusveier. Vadehøyden er også økt.

LED-lykter vil bli standard på alle modellene, mens «IQ.Light LED Matrix»-frontlykter blir tilgjengelig som tilvalg.

Amarok kommer også med nye og brede seter både for fører og frontpassasjer, og kan bestilles med elektrisk 10-veisregulering. Hvis man velger personbilvarianten vil baksetet i dobbeltkabinen ha plass til tre voksne.

Amarok har vokst i tredje generasjon, samtidig blir det mye ny tekonologi her.

Introduseres sent i 2022

Nye Amarok vil tilbys i fire utstyrsnivåer i Norge, Life og Style, samt de to toppmodellene PanAmerica og Aventura.

PanAmerica vil ha en spesiell offroadtilpasning, mens Aventura vil ha en karakter tilpasset kjøring på vei.

Amarok introduseres i det norske markedet mot slutten av 2022.

