Avgjørelse nærmer seg: – Vil være et nederlag for Putin

Sverige og Finland har varslet at de vil søke om et felles Nato-medlemskap i midten av mai. Det vil neppe være populært i Mosvka.

Mandag meldte flere finske og svenske medier at Sverige og Finland vil ta det historiske steget om å søke om et felles Nato-medlemskap i midten av mai.

De to nordiske nabolandene har siden andre verdenskrig avstått fra å bli medlem av forsvarsalliansen, blant annet fordi Finland allerede hadde en avtale med Sovjetunionen om å avstå et medlemskap.

Men etter at Putin invaderte Ukraina for to måneder siden, har debatten hjemme i Finland og Sverige tatt en helt ny vending.

MISFORNØYD: Russlands president Vladimir Putin skal være svært misfornøyd med at Finland og Sverige nå ønsker å bli medlem av forsvarsalliansen Nato. Foto: Mikhail Tereshenko / AFP / NTB

– Vi har en omvendt situasjon nå enn for kun noen år siden, sier tidligere Nato-ambassadør Kai Eide til TV 2.

Han mener svenskene og finnene nå gjør godt i å velge et medlemskap, selv om debatten har vært langt tøffere i Sverige enn i Finland.

– Svenskene har større problemer innenrikspolitisk. Finnene ser på det som en strategisk beslutning, mens det for svenskene handler mer om ideologi og politikk.

NATO-MEDLEMSKAP: Sveriges statsminister Magdalena Andersson og Finlands statsminister Sanna Marin møttes i Stockholm forrige uke for å diskutere et mulig Nato-medlemskap. Foto: Paul Wennerholm / AP / NTB

– Politisk nederlag for Putin

Den siste tiden har Sveriges statsminister Magdalena Andersson vært på frieriturné i Sverige for å få opp støtten blant partilag i Socialdemokraterna. Der har partiledelsen varslet de vil fatte en beslutning senest 24. mai.

Allerede har de fire borgerlige partiene i Sverige gått inn for et svensk Nato-medlemskap, og sørget for flertall på Riksdagen, samtidig som Sverigedemokraterna har åpnet for å skifte mening.

FRIERTOKT: Sveriges statsminister Magdalena Andersson er om dagen på rundreise i Sverige for å overbevise partilag i Socialdemokraterna om å støtte et forslag om svensk Nato-medlemskap. Foto: Paul Wennerholm / AFP / NTB

Også Finland, som har historiske bånd til Sovjetunionen, har varslet at det er «høyst sannsynlig» at de vil søke om Nato-medlemskap.

Direktør Ulf Sverdrup i Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) tror ikke beslutningen vil komme uten reaksjoner fra Russland.

– Dette er noe som politisk vil være å anse som et nederlag for Russland, og de har varslet at de ikke vil se positivt på et medlemskap, sier han til TV 2.

– Det er bare fantasien som setter grenser for hvordan Russland vil svare, men det som er viktig er at både Sverige og Finland, samt andre land, er forberedt på ulike typer mottiltak som vil måtte komme, understreker han.

Russiske advarsler

Siden Finland og Sveriges Nato-ambisjoner ble kjent tidligere i april, har Russland kommet med en rekke advarsler mot de to nordiske landene dersom de skulle velge å bli medlem.

Talsperson for det russiske utenriksdepartementet, Maria Zakharova, har sagt at landene har blitt advart både offentlig og gjennom diplomatiske kanaler mot å bli medlemmer av forsvarsalliansen.

– Det er opp til myndighetene i Sverige og Finland å avgjøre. Men de må forstå konsekvensene et slikt skritt vil få for våre bilaterale forhold og for hele den europeiske sikkerhetsstrukturen, sa hun i en uttalelse til TV-kanalen Russland-24, ifølge Aftonbladet.

ADVARSEL: Talsperson for det russiske utenriksdepartementet, Maria Zakharova, har advart Sverige og Finland om at det kommer konsekvenser dersom de blir medlem av Nato. Foto: Maxim Shemetov / Reuters / NTB

Hun spesifiserte ikke hva slags konsekvenser det var snakk om, men påpekte at et medlemskap «neppe ville styrke» Finland og Sveriges internasjonale prestisje, og at alliansefriheten så langt hadde «sørget for et pålitelig sikkerhetsnivå».

Også nestleder for det russiske sikkerhetsrådet, Dimitrij Medvedvev, har tidligere antydet at atomvåpen kan bli utplassert i østersjøområdet hvis Finland og Sverige blir med i Nato.

Til nyhetsbyrået Tass har han også sagt at Russland vil styrke sitt nærvær ved den svenske og finske grensen om de blir medlem, ettersom Russlands landegrense mot alliansen da vil bli doblet.

– Det kan ikke lenger være snakk om atomvåpenfri status for Østersjø-regionen. Frem til nå har ikke Russland foretatt seg noe i så henseende og hadde ingen planer om det. Men om vi blir tvunget, så husk at det ikke var vi som foreslo dette, siterer britiske The Independent.

REAKSJONER: Russland har advart Finland og Sverige og Sverige om at det vil komme reaksjoner dersom de stemmer ja for et Nato-medlemskap. Foto: Alexander Nemenov / AFP / NTB

Sårbar overgangsperiode

Selv om Finland og Sverige søker om et felles medlemskap i midten av mai, vil det ta tid før de blir fullverdige medlemmer.

Generalsekretær i Nato, Jens Stoltenberg, uttalte i begynnelsen av april at søknadsprosessen kan gå raskere for Sverige og Finland ettersom de allerede samarbeider tett med alliansen.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har gått ut med støtte til et svensk og finsk Nato-medlemskap.

RASKERE: Generalsekretær for Nato, Jens Stoltenberg, sa i begynnelsen av april at en svensk-finsk søknad til Nato ville gå raskere enn normalt ettersom landene allerede jobber tett med forsvarsalliansen. Foto: John Thys / AFP / NTB

Likevel må Natos 30 medlemsland ratifisere et tillegg til Atlanterhavspakten, som utgjør grunnlaget for alliansen, og godkjenne et medlemskap. Noe som først vil skje i løpet av høsten.

– Fra man sender en søknad til man er fullverdig medlem er det et slags sårbarhetsrom, hvor man kan forvente press fra Russland. Da vil ikke Nato kunne gi de sikkerhetsgarantiene de gir fullverdige medlemmer, forklarer Sverdrup.

AVGJØRELSE: Natos 30 medlemsland må stemme over om Sverige og Finland skal få bli medlem av forsvarsalliansen. Deretter må det legges inn et tillegg i Atlanterhavspakten. Foto: Yves Herman / Reuters / NTB

Han legger til at det derfor har vært ekstra viktig for Sverige og Finland å skaffe disse sikkerhetsgarantiene andre steder i overgangsperioden.

Blant annet skal Sverige har fått konkrete løfter fra Storbritannia og USA om beskyttelse under søknadsprosessen, ifølge Aftonbladet.

Det støttes av Eide, som peker på at et svensk og finsk Nato-medlemskap vil bidra til å styrke det nordiske forholdet.

– Det fører oss i Norden tettere sammen. Norden blir mer en enhet, og jeg tror vi kommer til å se mye nærmere forsvarssamarbeid, også når det gjelder materiell, enn vi har gjort tidligere.