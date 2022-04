Ordet som avslører Putins plan

Allerede i 2014, kort tid etter annekteringen av Krim, brukte Russlands president Vladimir Putin ordet i en TV-tale.

Forrige uke sa den russiske generalen Rustam Minnekajev at Russland ikke bare vil kontrollere Øst-Ukraina, men også ta over Sør-Ukraina og opprette en landkorridor til grensa til Moldova.

På møtet sa generalen at ett av målene i fase to av krigen er å etablere full kontroll, ikke bare over Donbas, men også i sør langs Svartehavs-kysten hele veien til den moldovske grensen.

Nye Russland

General Minnekajevs ord peker tydelig på hva som er Putins egentlige plan.

For Russlands president har et navn for det geografiske området som generalen snakker om, nemlig Novorossija, eller på norsk: Nye Russland.

Da Putin snakket om Novorossija i TV-talen sa han følgende: – Jeg vil minne dere på det som ble kalt Novorossija under tsartiden: Kharkiv, Luhansk, Donetsk, Kherson, Mykolajiv og Odessa. Dette var ikke en del av Ukraina på den tiden.

NYE RUSSLAND: Slik ville kartet sett ut dersom Russland erobrer hele området som blir omtalt som «Novorossija». Foto: Grafikk av Helge Knudsen/TV 2

Navnet «Novorossija» stammer fra 1700-tallet, da området ble innlemmet i det russiske herredømmet under Katarina den store.

Fremtidsvisjon

Selv om Putins visjon er å erobre hele den sørlige delen av Ukraina og danne Nye Russland, tviler mange militære eksperter på om Russland er militært kapable til å gjennomføre planen.

Eksperter mener også at general Minnekajev tok litt hardt i da han sa at Russland vil ta kontroll over hele Sør-Ukraina.

– Jeg tror ikke man skal ta det så alvorlig før noen andre sier det. Det kan hende generalen tok litt vel hardt i, sier Tor Bukkvoll i FFI.

Bukkvoll er statsviter og sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), med russisk og ukrainsk sikkerhetspolitikk som spesialfelt. Han forklarer at Russland forsvarer Kherson fylke i sør.

LITE SANNSYNLIG: Tor Bukkvoll, sjefsforsker i FFI, sier en ekspansjon i «Nye Russland» ikke er realistisk foreløpig. Foto: Ole Berg-Rusten/NTB

Avskriver ikke planene

– Jeg tror ikke de har planer om å ekspandere vestover fra Kherson med det første, Det er fordi de ikke har styrker nok til det på nåværende tidspunkt, sier Bukkvoll.

Sjefsforskeren sier dette er et område Putin gjerne ville hatt kontroll over, og avskriver ikke muligheten for at Russland kan ekspandere videre sør i Ukraina.

– Ved et overtak kan det være mulig. Det er i så fall avhengig av en seier i Donbas. En seier hvor de ikke bruker opp landstyrkene sine. De må få en såpass rask seier at det er nok landstyrker igjen, men det ser ikke veldig sannsynlig ut, sier Bukkvoll.

Britisk etterretning har varslet at Russland vil sette alt inn på å vinne terreng og rykke fram i Donbas-området innen 9. mai, datoen for Sovjetunionens seier over Nazi-Tyskland.

– Urealistisk

Også oberstløytnant og forskningsleder ved Stabsskolen, Tormod Heier, sier at general Minnekajevs uttalelser om å ta kontroll over hele Sør-Ukraina er urealistiske.

LEDER: Forskningsleder og oberstløytnant Tormod Heier ved Stabsskolen på Forsvarets høgskole. Foto: Ole Berg-Rusten/ NTB

Heier mener at det kan være et soloutspill fra forsvarstoppen.

Dersom det er tilfelle mener Heier at det vitner om manglende realitetsforståelse helt opp til den øverste militære ledelsen i Russland.

Krigen tok en ny vending denne uken da den moldovske, prorussisk-kontrollerte utbryterregionen Transnistria, ble rammet av angrep.

Byen Majak, som ble rammet, ligger ikke langt fra grensen mot Ukraina, og moldoverne er nå livredde for at krigen skal slå innover deres land.

Også i forbindelse med annekteringen av Krim-halvøya i 2014 hevdet russiske politikere at det var et stort ønske i den moldovske regionen om å bli en del av Russland.