Villarreal-profil: – Anfield er et helvete

– Uten å fornærme noen så kan jeg si at det bor 50.000 her (i Villarreal), mens stadionene deres (de største lagene) har 70.000 seter, sier Capoue i et intervju med nyhetsbyrået AFP om «Den gule ubåtens» reise i klubbfotballens gjeveste turnering.

I kvartfinalen ble det en imponerende 2-1-seier sammenlagt over Bayern München. I semifinalen venter Jürgen Klopps godtgående Liverpool-mannskap, et lag Capoue har vonde minner mot.

Villarreals franske midtbaneterrier har spilt fire ganger på Anfield og tapt alle kampene – tre av dem med fem mål.

Ustoppelig?

– Anfield er et helvete. Du må si det som det er. Det er helvete, sier Capoue og fortsetter:

– Det er det verste stadionet jeg har vært på i England. Om det er atmosfæren eller måten de spiller på … du lever i helvete i 90 minutter.

– De (Liverpool) har en evne til å overgå seg selv, til bare å skape problemer for deg, hele tiden og over hele banen. De stopper aldri. De vil bare score, og de fortsetter. De vil bare slå deg ut. De bryr seg ikke om hva eller hvem de møter. De vil «drepe» alle, og slik er det.

Flittig «student»

Capoue sier samtidig at han unngår å se Liverpool spille på fritiden. 33-åringen forklarer at han ikke er spesielt interessert i fotball, men at han lytter når Villarreal-trener Unai Emery snakker.

Emery er kjent for sine grundige forberedelser som ofte strekker seg til lange videoøkter der han forsøker å forberede spillerne sine på ethvert scenario.

– Jeg sitter på første rad, jeg er stjerneeleven, sier Capoue med et smil.

– Det plager meg ikke, for jeg vet at han ikke gjør det for moro skyld. Han gjør det for å gi oss så mye informasjon som mulig. Og når alt kommer til alt, så skjer jo disse situasjonene kampene. Og på slutten av kampen sier du til deg selv at «vet du hva? Treneren, han er utrolig smart».

– Ingenting å tape

Emery er også kjent som en mester i utslagskamper. Han ledet til Villarreal til europaligatittelen i 2021, og nå er laget fra den lille byen på Spanias østkyst to kamper unna en finale i storebroren Champions League.

– Vinne Champions League? Vi har aldri vært frekke nok til å snakke om at vi kan gjøre det.

– Vi var den minste klubben i kvartfinalene, og vi er den minste klubben i semifinalene. Vi bare går løs på det med iver. Og vi har ingenting å tape, sier Capoue, som ble kåret til banens bestemann i europaligafinalen mot Manchester United for et snaut år siden.

– Ingen vil si at vi er favoritter, for det er vi ikke. Vi er «underdogs», men vi bryr oss ikke.

Første kamp i semifinalen mot Liverpool spilles på Anfield onsdag kveld.