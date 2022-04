Én til sykehus etter knivstikking

Like før klokken tre natt til tirsdag opplyser politiet i Oslo at de søker flere gjerningsmenn, etter at en person ble funnet med stikkskader i overkropp på Grønland i Oslo.

– Fornærmede har ringt en venn, som etterpå ringte til oss, sier operasjonsleder Line Skott til TV 2.

Personen skal være i stabil tilstand, og ifølge Skott var vedkommende bevisst hele veien til sykehuset.

Politiet har per nå ingen ytterligere informasjon om hva som har skjedd i forkant av hendelsen, og jobber med å sikre åstedet.