NRK: Politiet undersøker Bjerke-arrangør for kontantbetaling

På en plakat tilhørende motorshowet som fant sted på Bjerke i Oslo står at det at det ikke er betalingsautomat på stedet med en oppfordring om å ta med penger. Dette etterforskes nå av politiet, melder NRK.

Søndag rygget en bil inn i publikum, etter sjåføren mistet kontroll på bilen.

Politiadvokat Bente Vengstad i Oslo politidistrikt bekrefter mandag kveld at både arrangør og sjåfør siktes etter ulykken på Bjerke i Oslo søndag ettermiddag.

Mandag kveld ble det klart at politiet også undersøker arrangøren av arrangementet for kontantbetaling, melder NRK.

Det er advokat Patrick Lundevall-Unger som bekrefter dette til NRK.

«Vi har ikke kortautomat, ta med penger», står det på reklameplakater for arrangementet.

Ifølge NRK avviser Daniel Klaas dette. Kaas driver bilshowfirmaet som avholdt showet på søndag.

– Vi tar kort og Vipps. Men det tar lengre tid med kort, sier han til NRK.

– Folk i Norge kommer rett før showet, da skal alle inn, og betale med kort. Det går ikke. Vi har en eller to som sitter i kassa, da må det gå fort, sier han til NRK.



Alle kundene skal ha fått kvittering.

Lundevall-Unger sier at politiet har bedt om informasjon på inntektene til firmaet som arrangerte motorshowet.

Totalt syv personer ble skadd under hendelsen. Sjåføren av bilen er siktet for uaktsom kjøring. Arrangøren er siktet for å ha skapt fare for allmenheten.