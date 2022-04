Opplysninger til TV 2: Dette kan avgjøre Haaland-overgangen for City

Ingenting er avgjort. Alt kan fortsatt snu. Ifølge TV 2s opplysninger er Real Madrid fortsatt med i jakten på jærbuen, men klokken jobber for Manchester City og mot den spanske giganten.

I motsetning til det tyske Bild har meldt, er det ingen frist for Haaland-avgjørelse i slutten av april. Slik TV 2 forstår det, er det snarere i juni at superspissens klausul i Borussia Dortmund må utløses.

De neste ukene er derfor helt avgjørende, og Manchester City har skaffet seg et betydelig forsprang som gir dem de klart sterkeste kortene på hånden.

Har sikret finansiering

Sportslig har City lagt frem et svært attraktivt prosjekt: Haaland vil bli den ubestridte stjernespissen på et lag spekket med kvalitet som kun har manglet den siste brikken på topp de siste årene.

Selv om City har verdens kanskje beste fotballag, har de ingen stjernespillere med samme kommersielle potensial som Haaland, så han vil også bli klubbens ansikt utad.

TV 2 får også opplyst at Manchester City har jobbet på markedet i flere måneder for å sikre finansieringen av Haaland, som de nå har full kontroll på.

City vil være i stand til å møte både Borussia Dortmunds og Team Haalands krav selv dersom de skulle be om å få betalt hele den økonomiske pakken umiddelbart.

Det er grunn til å tro at den samme økonomiske planen og sikkerheten ikke er noe Real Madrid kan skilte med for øyeblikket. I likhet med flere andre europeiske toppklubber ønsker de ofte å stykke opp betalinger i lignende tilfeller.

Klubben har opparbeidet seg betydelige mengder tilgjengelige midler etter moderat overgangsaktivitet de siste årene, men i motsetning til Manchester City har Real Madrid et annet svindyrt mål for øyet i PSG-stjernen Kylian Mbappé.

Franskmannen er på utgående kontrakt, men vil koste spektakulære summer i både lønn, signeringsbonus og betalinger til andre involverte i overgangen.

Dersom Real Madrid skal finne et økonomisk opplegg på nivå med det City kan tilby, begynner de å få dårlig tid.

Uventet Benzema-utvikling

Et sportslig spørsmål melder seg også: Kan «Los Blancos» tilby Haaland en like attraktiv plass som han eventuelt vil få i City?

Karim Benzema gjør sin beste sesong noensinne med 39 mål på 40 kamper for Real Madrid, inkludert hat trick i to av de tre siste Champions League-kampene.

Franskmannen har ett år igjen av kontrakten i Real Madrid, men med en formkurve som fortsatt peker oppover som 34-åring, er det ikke utenkelig at han vil holde ut som urokkelig førstevalg i mer enn bare det ene året.

– Situasjonen er ikke enkel på grunn av Benzemas utrolige form. Ingen forventet at han fortsatt skulle være så god. Til tross for alderen er han nødt til å spille fra start for Real Madrid. Jeg synes det er vanskelig å se for meg at de kan spille sammen når Vinícius og Kylian Mbappé også vil være en del av laget, sier den spanske journalisten Miguel Ángel Díaz, som dekker Real Madrid for radiokanalen Cadena Cope.

– Jeg tviler sterkt på at Haaland kommer til å spille i Real Madrid neste sesong, sier han og konkluderer:

– Det ville vært en drøm for Real Madrid-fansen å få både Mbappé og Haaland. Men jeg tror de blir for dyre. Real Madrid har brukt mye penger på å bygge ut stadion, de skal også styrke andre deler av laget, så det er umulig å få alt på én gang.

Díaz' kommentarer rimer med det andre spanske journalister har sagt til TV 2 dagen før storkampen mot Manchester City. De fleste anser slaget om Haaland for mer eller mindre tapt.

– Det er mindre sannsynlig enn for to måneder siden, sier «El Chiringuito»-reporter Edu Agirre.

TV 2 har forsøkt å få en kommentar fra både Manchester City og Real Madrid om Erling Braut Haaland, men ingen av klubbene har ønsket å uttale seg.

Pappa Alfie Haaland og agent Mino Raiola har ikke besvart TV 2s henvendelser.

Tirsdag kveld møtes Manchester City og Real Madrid til den første av to semifinaler i Champions League. Kampen ser du på TV 2 Sport 1 og TV 2 Play fra klokken 20.00.