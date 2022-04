Fryktelig kostbart - eller fryktelig bråk

Et historisk krevende jordbruksoppgjør for regjeringen starter onsdag.

Onsdag overleverer bøndene sine krav i årets jordbruksoppgjør. Utgangspunktet før forhandlingene er historisk krevende. Regjeringen står overfor to valg: Enten må den tåle et fryktelig kostbart oppgjør, eller et bondeopprør som vil ryste hele regjeringsprosjektet til Ap og Senterpartiet.

I likhet med resten av næringslivet har norske bønder måttet tåle en voldsom kostnadsøkning på strøm og drivstoff. Prisene på rundballeplast, bygningsmaterialer og kunstgjødsel har også eksplodert i løpet av det siste halve året.

Noen av disse kostnadene har jordbruket fått kompensert, men på langt nær alt. Bøndene ligger an til en inntektsreduksjon på 9,5 prosent, eller 40 000 kroner per årsverk i år, visser beregningene fra Budsjettnemnda for jordbruket.

Dyre løfter

Foran årets jordbruksoppgjør, som skal sikre bøndenes inntektsmuligheter i 2023, starter bøndene altså i solid minus. Og de skal forhandle med to regjeringspartier som har lovet dem det motsatte.

I Hurdalsplattformen står det svart på hvitt at Ap-Sp-regjeringen vil:

«Leggje fram ein forpliktande og tidfesta plan for å tette inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper i samfunnet.»

Dette inntektsgapet blir etter Norsk Bonde- og Småbrukarlags beregninger på 246.100 kroner i 2022. Å redusere dette med en firedel, som Norges Bondelag har krevd, utgjør altså over 100.000 kroner per årsverk, totalt over tre milliarder kroner. I tillegg vil bøndene også ha kompensert økte utgifter. Det ligger altså an til et krav som vil sette historisk rekord i Norge.

I årene etter 2016 har kravene ligget på mellom en halv, til drøyt halvannen milliard kroner i økte overføringer på statsbudsjettet. Forhandlingsresultetet har variert fra drøyt 300 millioner til 1,3 milliarder kroner. I år kan kravet bli doblet, eller tredoblet, kanskje enda mer.

Frustrerte bønder

I fjor valgte bøndene å bryte forhandlingene. Da blir statens opprinnelige tilbud stående. Rett etter regjeringsskiftet krevde bøndene tilleggsforhandlinger og fikk innfridd sine krav med 754 millioner kroner ekstra. Men siden da har kostandsveksten bare fortsatt.

TV 2 har tidligere presentert regnestykkene til gårdbruker Tore Aasgaard Næss i Verdal. Hans kyr trenger 2500 rundballer i året, og kostnadene for disse er i år 700 000 kroner høyere enn i fjor. Kunstgjødselprisen er tredoblet.

– Nå er det slutt på å produsere mat på dugnad. Dette går ikke lenger, sier Næss til TV 2.

Han forventer penger på bordet og et solid løft i oppgjøret. Og han nekter å betale kontingenten til Norges Bondelag før han ser konkrete resultater.

Årets oppgjør er i realiteten første mulighet på tre år for bøndene. I 2020 ble det ikke gjennomført ordinære jordbruksforhandlinger på grunn av pandemien. Kjøtt- og melkeprodusentene nøt godt av stengte grenser og redusert handelslekkasje til Sverige, men denne effekten er nå borte.

Krigen i Ukraina har styrket bøndenes argumenter om matvareberedskap på norske ressurser, men samtidig bidratt til ytterligere konstnadsøkninger.

Og Hurdals-partnerne Ap og Senterpartiet har selv bidratt til å skape skyhøye forventninger til inntektsøkninger for landbruket. Nå forventer bøndene at regjeringen leverer i det minste starten på en snuoperasjon i jordbrukspolitikken.

Budsjettklemme for Jonas og Trygve

Regjeringen på sin side har allerede varslet kutt i sine prioriteringer for å dekke inn kostnader til økt forsvarsberedskap og mottak av flyktninger fra Ukraina. Sosiale reformer og større samferdselsprosjekter kan ryke, og et kostbart jordbruksoppgjør vil kreve ytterligere smertefulle innsparinger på andre områder.

Og dersom bøndene får gjennomslag innen fristen 17. mai, vil dette garantert bli lagt merke til av lærere, sykepleiere og andre grupper i offentlig sektor som ennå ikke er i mål med sine lønnsforhandlinger.

Et romslig jordbruksoppgjør kan forplante seg videre, og øke presset på lønningene i resten av samfunnet og øke faren for høyere renter, slik både fagøkonomer og sentralbanksjefen har advart mot.

Men å skuffe bøndene har også en høy pris, særlig for Senterpartiet. Etter åtte år med Høyre-regjering har landbruksminister Sandra Boch og partileder Trygve Slagsvold Vedum varslet en snupoerasjon i landbrukspolitikken.

Dersom snuoperasjonen uteblir, vil Oslo sentrum garantert fylles av traktorer og sinte gårdbrukere i et omfang vi ikke har sett siden Frps Sylvi Listhaug var landbruksminister i Norge.

Mye står på spill, både for bøndenes forhandlere og for regjeringen. Dersom bøndene blir hørt, blir det kostbart.

I motsatt fall blir det bråk.