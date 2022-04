– Hele min verden ble drept av et russisk missil

Jurij Glodan forlot leiligheten og familien sin for å handle. Da han kom tilbake var hans tre måneder gamle datter og kone drept i et rakettangrep.

Lørdag ble åtte personer drept i et rakettangrep mot grensebyen Odesa. Ifølge Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj traff sju russiske krigsmissiler byen, som hittil har vært relativt skånet for de verste krigshandlingene.

En av missilene traff en boligblokk - på innsiden var familien til Jurij Glodan.

TRUFFET: En redningsarbeider står ved en boligblokk i Odesa, som ble truffet av et russisk luftangrep lørdag. Foto: OLEKSANDR GIMANOV/ AFP

Ektemannen forlot leiligheten og familien sin for å handle - så hørte han eksplosjonen.

Han så den brennende bygningen og bønnfalte politiet om å slippe ham inn. Da han kom frem til leiligheten fant han konen, Valeria, og svigermoren drept. Det russiske angrepet hadde ødelagt den nederste delen av boligblokken, hvor familien bodde.

Kroppen til 3 måneder gamle Kira ble funnet senere, og det var ikke før dagen etter at Glodan så henne.

DREPT: Valeria og datteren Kira ble drept hjemme i sin egen leiligheten i Odesa lørdag. Bildet har enkemannen, Jurij Glodan, selv lagt ut på sin egen Facebook-profil. Foto: Privat

Nå ønsker Glodan at verden skal vite hvordan familien hans døde.

– Hun var fantastisk

Dagen etter angrepet treffer BBC Glodan utenfor boligblokken.

– Jeg kom for å hente ting som var viktig for kona. Alt som er i leiligheten kommer til å bli kastet bort som søppel. Jeg vil beholde tingene som minner, sier Glodan til BBC.

Han fant fotoalbumer, konens sukkerpose-samling og håndskrevne notater - Kiras barnevogn var også der - helt ødelagt.

Han tar frem mobilen og viser frem bilder av familien, som har blitt revet bort fra ham.

VISER FREM: Jurij Glodan viser frem bilder av familien sin til BBC sin reporter. Foto: BBC

– Hun var en fantastisk mor og en venn med gode kvaliteter. Det vil bli helt umulig for meg å finne noen andre som Valeria, sier han og fortsetter å fortelle om konen han har mistet.

– Hun var perfekt. En person som henne kan bare kun bli gitt til deg en gang i livet og det er en gave fra Gud.

I ni år hadde de to vært et par og i januar ble datteren deres født - kun en måned før krigen startet.

– Vi var så lykkelige da hun ble født. Det er veldig vanskelig for meg å innse at min datter og min kone ikke er her lenger. Hele min verden ble drept i går av et russisk missil.

FAMILIE: Jurij Glodan holder datteren Kira. Han har selv lagt ut bildet på sin Facebook-profil. Til BBC sier han at han vil at verden skal vite om familiens historie. Foto: Privat

Zelenskyj lover rettferdighet

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har sagt at han lover å finne og straffe de som er ansvarlig for angrepet, som tok livet av åtte personer. I tillegg skal 18 personer ha blitt skadd i angrepet.

– Det ser ut til å drepe barn er en ny nasjonal idé for den russiske føderasjonen, sa Zelenskyj i en uttalelse etter angrepet.

Odesa er Ukrainas tredje største by og har omtrent en million innbyggere. Mange av de som har flyktet fra hjemmene sine i Ukraina har flyktet til grensebyen.