Donald Trump stevnes for forakt for retten

Statsadvokaten i New York oppfordret mandag en dommer til å holde den tidligere presidenten i forakt for retten for å ikke ha fremlagt dokumenter som er stevnet, melder Reuters.

Dokumentene er stevnet i forbindelse med en etterforskning av hans forretningspraksis.

Trump tapte et tilbud om å oppheve en stevning fra statsadvokat Letita James. Han klarte ikke å fremlegge alle dokumentene innen fristen. Den originale fristen var 3. mars, som senere ble flyttet til 31. mars. Det melder Reuters.

Dermed må Trump betale 90.000 kroner i dagbøter frem til retten har fått de aktuelle dokumentene.

Det er Trumps New York-baserte familieselskap som undersøkes. Selskapet undersøkes for feilrapportering av verdier på eiendommene sine for å få gunstige lån og skattefradrag.

Ifølge James har hennes etterforskning funnet betydelige bevis som tyder på at selskapet i mer enn et tiår stolte på villedende verdivurderinger og andre feilpresentasjoner for å sikre seg økonomiske fordeler.

Ifølge Reuters er også Trumps to voksne barn, Ivanka Trump og Donald Trump Jr, stevnet.