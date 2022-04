Ekspert: Derfor er disse russiske mål

Mandag morgen angrep Russland fem ukrainske togstasjoner, ifølge sjefen for Ukrainas jernbaneselskap, Oleksandr Kamysjin.

Minst fem skal være drept, og 18 såret som følge av angrepene. Ifølge jernbanesjefen skjedde angrepene i løpet av en time, i det vestlige og sentrale Ukraina.

Et av jernbaneanleggene som skal ha blitt rammet ligger i Krasne, drøyt 40 kilometer øst for byen Lviv. Her skal det ha oppstått brann, ifølge nyhetsbyrået AP.

Førsteamanuensis og hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høgskole, Tom Røseth, mener angrepene er strategisk planlagt fra russisk side.

VIKTIG HJELPEMIDDEL: Førsteamanuensis Tom Røseth ved Forsvarets høgskole mener togsystemet er viktig for Ukraina. Foto: Martin Leigland / TV 2

Utvalgte mål

Røseth mener agendaen bak angrepene er å først og fremst svekke den ukrainske forsvarsevnen.

– Tog er veldig viktig for å transportere materiell og personell fort til fronten. Det er også et viktig transportmiddel for sivile og flyktninger motsatt vei, så sånn sett er tog veldig viktig i Ukraina, sier Røseth til TV 2.

Han forteller at han selv har erfart Ukrainas togsystemer som nye og moderne.

Det er ikke første gang Russland angriper ukrainske togstasjoner. I begynnelsen av april ble minst 50 mennesker drept i et angrep mot jernbanestasjonen i Kramatorsk øst i landet.

Videoen under viser øyeblikkene etter angrepet i Kramatorsk.

– Går sakte fremover

Siden starten av april har russiske styrker omgruppert seg for å sette inn en offensiv øst i Ukraina.

– Den går sakte fremover. De fyller på umiddelbart med styrker som kanskje ikke er helt klare, for å opprettholde momentum i øst, sier Røseth om offensiven.

Han mener likevel det ser vanskelig ut for Russland å få til en rask offensiv.

– Det øker også risikoen for at ukrainerne kan komme til motoffensiv også, men det er klart, her er det mye som er uavklart øst i Ukraina.

Det har også kommet meldinger om at flere russiske militærtopper har blitt sparket eller fengslet for feil eller manglende fremgang på slagmarken i Ukraina, ifølge ukrainsk militær etterretning.

OFFENSIV: Russland fortsetter fremrykkingen i det østlige Donbas. På bildet vises et missil som stikker opp av veien i byen Sievjerodonetsk. Foto: Ronaldo Schemidt / AFP / NTB

Symbolsk besøk

Søndag kveld ankom USAs utenriksminister Antony Blinken og forsvarsminister Lloyd Austin Kyiv. Det er et besøk med viktig symbolsk betydning.

– Det er klart at når verdens supermakt stiller i Kyiv og sier de ønsker å svekke Russland, så er det en sterk støtte til Kyiv og Zelenskyj, mener Røseth.

På en pressekonferanse mandag morgen sa Blinken at Russland mislykkes med sine krigsmål, mens Ukraina lykkes.

– Hvordan tror du reaksjonene i Kreml er på dette?

– De er nok avventende, men dette er ikke noe de liker, selvfølgelig. Dette sammenfaller også med at USA har trent ferdig 50 operatører til å anvende det våpensystemet på artillerisiden som har kommet til Ukraina.