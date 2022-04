Spiller inn ny sesong av «Alle elsker David»

GOD KVELD NORGE (TV 2): Under en uke etter at bruddet mellom Eriksen og Glestad ble kjent, bekrefter TV 2 at dokuserien får ny sesong.

Fredag ble det kjent at det er slutt mellom influenser Hedvig Glestad (30) og kjendismanager David Eriksen (54).

Nå bekrefter TV 2 at det blir en ny sesong med «Alle elsker David», som kommer på skjermen til høsten.

Det var Dagbladet som omtalte saken først.

Programredaktør i TV2, Kathrine Haldorsen, sier at dette er en «veldig populær» serie for kanalen. Seriens første sesong, som kom i 2021, hadde i snitt 161.000 seere for hver episode.

– Hva som blir innholdet i den tredje sesongen, kommer vi tilbake til nærmere premieren.

Kryptisk rundt bruddet

Eriksen og Glestad ble sammen i 2018, og deres samboerskap har de siste årene blitt dokumentert i serien som handler om familien.

Til God kveld Norge forteller Eriksen at innspillingen pågår nå. Haldorsen i TV 2 bekrefter dette, men sier at de ikke kommenterer detaljer rundt når opptakene startet.

Eriksen svarer følgende på spørsmålet om bruddet vil bli vist i den kommende sesongen:

– Vi har vært ekte og ærlige i sesong 1 og 2, og skal fortsette med det. Vi får se hva som dukker opp, sier kjendismanageren.

– Åpenbart litt annerledes

Etter bruddet uttalte TV-profilene at de ville fortsette som venner og kollegaer i selskapet Eccentric People. David Eriksen er daglig leder, mens Hedvig Glestad jobber som influenser i selskapet.

– Sesongen blir jo åpenbart litt annerledes enn det vi først så for oss når vi sa ja til dette, sier Glestad, og legger til at hun håper likevel at de kommende episodene ikke skuffer seerne.