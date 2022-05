Bruktbilmarkedet i Norge er i stor og rask forandring. Andelen brukte biler som selges av merkeforhandlerne øker kraftig, og andelen privatsalg er synkende.

Helt til den siste tiden har det vært vanlig at merkeforhandlere stort sett bare har solgt de nyeste bruktbilene selv, mens oppkjøpere har fått kjøpe eldre innbyttebiler. Disse bilene har havnet hos rene bruktbilforhandlere, både seriøse og enkelte ganger mindre seriøse.

I praksis har dette betydd at bruktbilkundene har funnet opp til fem år gamle biler hos merkeforhandlerne, ofte biler som ennå har hatt noe igjen av nybilgarantien.

2.000 bruktbiler pr år

Nå forandrer dette seg kraftig, og et stikkord er bruktbil-outlet. Dette er store bruktbilutsalg, der kundene finner biler som er fem år gamle eller eldre.

Slike «bruktbil-varehus» kommer nå hos flere og flere av de store merkeforhandler-grupperingene, som Birger N. Haug, Sulland-gruppen og nå også Møller Bil, som er i ferd med å etablere sin outlet på Alnabru i Oslo – en virksomhet som planlegger for å selge rundt 2.000 eldre bruktbiler hvert år.

Bruktbilinnkjøper

Noe som også forandrer seg, er bruktbiljobbene. Før var det vanlig å se forhandlere søke etter bruktbilselger. Nå er det virkelig nye tider, for nå søker Møller Bil etter bruktbilinnkjøper til den nye virksomheten på Alnabru. Den viktigste arbeidsoppgaven blir nettopp «innkjøp av bruktbiler fra kanaler som privatmarkedet, andre bilforhandlere og auksjoner og lignende,» slik det står i annonsen for jobben.

– Denne konkrete annonsen er et ledd i det nye outlet-konseptet vi nå etablerer. Tidligere solgte merkeforhandlerne generelt svært få bruktbiler som var eldre enn fem år, og bransjen tok ikke ut hele potensialet på bruktbilsalg. Dette vil vi nå gjøre noe med, ved å ta over mer av verdikjeden. Vi ønsker rett og slett å ta grep om bilene som er fem år eller eldre, og også selge mer fremmedmerker. Samtidig er ambisjonen i tillegg å vokse videre på de nyere brukte bilene som tradisjonelt selges hos forhandler, sier Stein Are Olsen, Chief Operating Officer (COO) i Møller Bil Norge til Broom.

Når Møller Bil Norge åpner sin første outlet på Alnabru, skal den kunne omsette ca. 2.000 bruktbiler årlig. Ill. foto Foto: Frank Williksen

Innkjøp nødvendig

– Men innkjøper – får dere ikke inn mange nok eldre biler i innbytte?

– Vi har selvsagt bra tilgang på slike biler fra egne forhandlere, men for å oppnå den veksten vi ønsker må vi ha en innkjøpsfunksjon som jobber mot privatmarkedet via Finn.no, og som kan kjøpe inn biler fra andre bedrifter, auksjoner og lignende, sier Olsen videre.

Hvert år går flere tusen kjøpere rett i fella

Skal gi økning

Ifølge annonsen for den nye stillingen, søker Møller Bil Norge etter «kremmeren og lagspilleren som ønsker å strekke seg langt både for teamet og kunden,» og lover «en nøkkelfunksjon i en nyoppstartet satsning for landets største forhandlerkjede.»

Egenskaper som kreves, er «evne til å skape tilfredse kunder og bygge og ta vare på kunderelasjoner», i tillegg til «vinnerinstinkt og et sterkt ønske om å lykkes.»

– Dette er en ny rolle for oss, og vi har ikke alle svarene. Derfor vil det bli mye læring både for den nye innkjøperen og for oss, fastslår Stein Are Olsen.

I anlegget på Alnabru inngår også Møller Medvinds bilpleieavdeling. Foto: Frank Williksen

Kan bli flere

– Hva vil dere oppnå med innkjøper-funksjonen?

– Dette blir en av flere slike stillinger som skal hjelpe oss med å øke den totale bruktbilomstningen – både i antall og lønnsomhet. Nå etablerer vi vår første bruktbil-outlet på Alnabru, og det er naturlig å ha en innkjøper knyttet til denne satsningen.

– Er Alnabru-satsingen et pilotprosjekt?

– Ja, vi starter i det små og tester konseptet her. Når dette er oppe og går, håper vi på suksess. Kommer den, kan det kanskje bli flere slike lokasjoner.

I gang i andre halvår

– Så nå har bruktbilomsetning fått en helt ny strategi?

– Det vi nå gjør på Alnabru reflekterer en ny og annen strategi, ja. Tradisjonelt har vi vært drevet av nybil og nyere brukte biler i tillegg til servicemarkedet. Nå ønsker vi å ta en større del av bruktbilmarkedet. Det er en tydelig trend blant merkeforhandlere Vi skalerer dette slik at vi skal kunne selge opptil 2.000 brukte biler årlig her. Noe av konseptet er ellers at vi i samme hus får alle nødvendige funksjoner knyttet til satsingen – verksted for mindre utbedringer, både skade og mekanisk, og full klargjøring og bilpleie gjennom Møller Medvind, som er i samme hus.

– Når er dere i drift?

– Vi har tatt over et eksisterende bygg, og en del bygningsmessige tilpasninger er nødvendig. Vi forventer oppstart i andre halvår, avslutter Stein Are Olsen.

