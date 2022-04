Carlsen fullstendig overlegen

Saken oppdateres!

Magnus Carlsen hadde ingen problemer med å håndtere Rameshbabu «Pragg» Praggnanandhaa i fjerde dag av Oslo Esports Cup. Verdensmesteren var fullstendig nådeløs og vant tre strake partier.

Carlsen har med seieren overtatt ledelsen i turneringen til tross for sjokktap i turneringens andre dag.

Møtte sensasjonell 16-åring

Det var store forventninger til matchen mellom Magnus Carlsen og Rameshbabu «Pragg» Praggnanandhaa.

Den 16 år gamle inderen ledet turneringen før start etter svært overbevisende spill de tidligere turneringsdagene og full pott. Matchen mot verdensmesteren skulle sette en stopper for vinnerrekken.

IMPONERER: «Pragg» hadde spilt sensasjonelt før møtet med Magnus Carlsen i Oslo Esports Cup. Foto: Martin Leigland

«Hammer time» i trekk 24

Verdensmesteren gikk sterkt ut fra start med de hvite brikkene. Til tross for en dynamisk stilling var nordmannen aldri i trøbbel.

Allerede i trekk 24 ble Carlsen-seier annonsert i studio av sjakkekspert Jon Ludvig Hammer. Det skulle han få rett i, men «Pragg» ga seg ikke uten kamp.

Stillingen utviklet seg til et seigt sluttspill der bare Carlsen kunne vinne.

– Magnus må være veldig tålmodig her, kommenterte Hammer i TV 2s sjakkstudio.

Verdensmesteren holdt hodet kaldt og greide til slutt å vinne et maratonparti. Presset lå dermed på inderen fra start.

Tok tre strake seiere

Andre parti endte opp i en lukket stilling med mange brikker på brettet. Prosentene antydet en hvit fordel i store deler av partiet, men en strategisk avgjørelse fra Pragnanandhaa gjorde at maktforholdet endret seg.

Magnus Carlsen fikk en tydelig fordel både på brettet og klokken. En stor overseelse fra «Pragg» gjorde at stillingen gjorde nok et byks i verdensmesterens favør. Få trekk senere var partiet over, og Carlsen tok sin andre strake seier.

Inderen måtte dermed ta to poeng på rad for å kunne holde håpet om omspill i live. Til tross for indiske angrepssjanser hadde Carlsen kontroll også i tredje parti og vant nok en gang.