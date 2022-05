I flere år har mange bilmerker hatt lange og usikre leveringstider. Ikke minst gjelder dette for nye elbiler, der det i verste fall har handlet om ventetid på langt over ett år, noen ganger helt oppe i to år.

Også en del hybrider og fossile modeller har lidd under dette. Det startet med korona og alle problemene pandemien laget. Så kom industriens mangel på såkalte halvledere, eller mikrochips.

Nå er situasjonen verre enn verst, etter at krigen i Ukraina har skapt store problemer for bildelprodusentene i dette landet. Med fabrikker som ligger i ruiner er det vanskelig å produsere og levere bildeler.

De mest populære

Derfor hører vi stadig oftere historier om utsettelse på utsettelse – og veldig lange leveringstider. Dette rammer både bestselgere og mindre populære modeller. Broom har tatt en titt på hvordan situasjonen er nå for de fem mest populære modellene i Norge.

Ifølge registreringsstatistikken fra Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) er det følgende:

1. Tesla Model Y

2. Audi Q4 e-tron

3. Tesla Model 3

4. Hyundai Ioniq 5

5. BMW iX

Vi stilte følgende spørsmål til importørene:

1. Hvor lang er ventetiden for den mest etterspurte modellen deres dersom man bestiller i dag?

2. Hva er eventuelt årsaken til lang leveringstid?

3. Når forventer dere at ventetiden igjen blir kortere («normal»)?

4. Opplever dere at kunder avbestiller på grunn av lang ventetid?

Her er svarene vi fikk:

Leveringsproblemer: Nå må mange vente lenge på bilen sin

Kjempepopulære Audi Q4 e-tron kan ikke leveres før i første kvartal 2023.

Tesla – Model Y og Model 3:

1. – Model Y som bestilles i dag har levering i august 2022.

Model 3 Performance kan leveres i september 2022. Model 3 og Model 3 LongRange har levering februar 2023.

Tesla har for øvrig ikke besvart noen av de øvrige spørsmålene våre... Så får man tolke det slik man eventuelt vil.

Model 3 Performance kan leveres i september i år. Model 3 og Model 3 Long Range har levering i februar 2023. Foto: Frank Williksen

Audi – Q4 e-tron:

1. – Forventet levering Q4 er nå første kvartal 2023. For e-tron har vi biler på lager, og flere i produksjon med kortere leveringstid.

Generelt kan vi si at kundene våre viser tålmodighet og forståelse i en situasjon hvor hele bransjen har møtt disse utfordringene. Det er vi glade for, samtidig som vi jobber for å få flest mulig biler utlevert til kundene våre raskest mulig.

2. – Lange leveringstider har en stund vært en utfordring for de aller fleste bilprodusenter, på grunn av flere ulike forhold. Både covid, mangel på mikrobrikker og ikke minst produksjonsutfordringer av ledningsnett knyttet til krigen i Ukraina.

3. – Vi er i daglig kontakt med fabrikkene våre, og er imponert over omstillingsevnen de har vist ved for eksempel å sette opp nye, midlertidige produksjonsanlegg for ledningsnett. Vi ser nå en antydning til kortere ventetid enn hva vi fryktet da krigen i Ukraina brøt ut.

4. – Vi har ikke opplevd dette som en trend. Kundene er godt kjent med situasjonen, og vi ser at forhandlerne våre har god dialog med kundene for å finne alternative løsninger, både knyttet til bestillingen de har gjort, og til å finne alternativer mens de venter.

Halvledere har blitt den store hodepinen

BMWs nye iX er det veldig mange som vil ha, og bil kan de få allerede i juli eller august i år.

BMW – iX:

1. – BMW iX xDrive40 kan vi levere i juli/august i år. For BMW iX xDrive50 og BMW iX M60 vil levering være første kvartal 2023.

2. – Årsaken til den lange leveringstiden på flere modeller er en kombinasjon av den svært høye etterspørselen vi har hatt siden vi åpnet for bestilling i fjor, og de mange konsekvensene av pandemien og krigen i Ukraina. I dette ligger da tilgangen på halvledere, et endret logistikkbilde på verdensbasis, og endret produksjonsmønster hos underleverandører.

3. – Den uforutsigbarheten vi nå opplever vil følge oss gjennom året. Det er fortsatt for mange ubesvarte spørsmål til at man kan svare for når «normalen» er tilbake. Hva den «nye normalen» blir, gjenstår også å se.

4. – Vi opplever ikke at kunder avbestiller.

Må stoppe produksjonen av norske bestselgere

Ioniq 5 har for tiden en leveringstid på ca 6 måneder.

Hyundai – Ioniq 5:

1. – Vi opererer for tiden med 6 måneder, litt avhengig av utstyr og farge. Det vi selger klart mest av, er Premium 4x4.

2. – Krevende leveringssituasjon har vi hatt ganske lenge. Nå-situasjonen er likevel ikke langt unna normal, leveringstiden fra fabrikk i Sør-Korea til kai i Norge er 55 dager.

3. – Vi har ikke tro på store endringer av denne situasjonen på kort sikt, også fordi vi har høy salgstakt for tiden.

4. – Vi merker ikke mye til slike tendenser, men har fortsatt jevnt god etterspørsel også etter våre hybride modeller.

Lyst på ny bil? Da risikerer du å måtte vente lenge

