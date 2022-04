Slik takler Guardiola stormen om Haaland: – Han hater det

Mandag stilte Guardiola til pressekonferanse i andreetasje på Manchester Citys treningsanlegg, en langpasning unna Etihad Stadium, der Real Madrid kommer på besøk tirsdag kveld.

Haaland er det store samtaleemnet blant journalistene i arbeidsrommet, men få av dem ser nytten av å prøve å få Guardiola i tale.

TV 2 ønsket å spørre om den norske stjernespissen, men fikk aldri ordet av Citys pressesjef, noe som er uvanlig på Citys pressekonferanser. Nasjonaliteten var trolig avslørende for spørsmålets innhold.

En spansk journalist stilte et langt spørsmål som til syvende og sist handlet om hvorvidt Citys utvikling som klubb har gjort det enklere å tiltrekke seg spillere som Haaland.

– Ingen anelse, lød svaret fra Guardiola.

Tonen var den samme i forrige uke da det stormet rundt Haalands mulige City-overgang etter flere rapporter i engelsk presse om vesentlig utvikling i saken.

– Ingen svar til spørsmålet ditt. Ingen svar på disse spørsmålene, svarte Guardiola.

Han ristet på hodet så fort Haalands navn ble nevnt av reporteren som spurte.

– Han hater det, sier Sky Sports-reporter Ben Ransom til TV 2 om hvordan Guardiola reagerer på Haaland-spørsmål.

Ransom er til stede og stiller spørsmål på alle pressekonferanser med Pep Guardiola.

FØLGER CITY TETT: Ben Ransom under intervjuet med TV 2 på Citys treningsanlegg. Foto: Olof Andersson / TV 2

– Reagerer ikke bra

– I fjor var det Harry Kane. Nå er det Haaland. Jeg kan ta deg tilbake til før Riyad Mahrez signerte. Han liker ikke spørsmål om overganger. Han gir oss veldig lite. Noen gang ber han oss snakke med Txiki (Bergiristan, sportsdirektør), men vi får aldri snakke med Txiki. Det vet han, sier Ransom.

Han mener Guardiola har vist en særegen varsomhet rundt Haaland i lang tid.

– Jeg spurte ham om Haaland på våren i fjor og hva han syntes om ham som spiller. Det hadde ingenting å gjøre med en overgang. Han ville likevel ikke si noe. Han vil ikke at ordene hans skal bli tatt ut av kontekst. Han stoler på at klubben klarer å signere spilleren uten at han trenger å snakke om det offentlig, sier Ransom.

TV 2 har spurt Manchester City om et intervju med mediesjef Simon Heggie eller kommunikasjonssjef Alex Rowen for å snakke generelt om hvordan klubben forholder seg til overgangsspekulasjoner. De har ikke ønsket å uttale seg.

– Guardiola reagerer ikke bra på spørsmål om Haaland. Ikke i det hele tatt. Du er heldig hvis du får mer enn fem, seks eller syv ord ut av ham hvis du spør, sier The Times-journalist Paul Hirst til TV 2.

Han husker flere andre overgangssagaer der Guardiola har fulgt samme strategi.

– Jeg husker da City konstant ble koblet til Alexis Sánchez. Da nektet Guardiola å svare på spørsmål om ham selv om han hadde spilt under ham tidligere i Barcelona. Han kunne svart at han har jobbet med Sánchez før og at han var en god spiller da, uten at det hadde irritert Arsenal, men han stengte sjappa fullstendig. Han liker dessverre ikke slike spørsmål, sier Hirst.

FÅR IKKE SVAR: Paul Hirst fra The Times har lært seg at det ikke nytter å stille Pep Guardiola spørsmål om overgangsspekulasjoner. Foto: Olof Andersson / TV 2

Han mener Guardiola til tider fremstår ukomfortabel, som da han fikk spørsmål om Haaland i forkant av møtene mellom City og Borussia Dortmund forrige sesong.

Full Haaland-hyllest én gang

– Haaland er Borussia Dortmund-spiller. Jeg liker ikke når folk snakker om spillerne våre. Beklager. Du skjønner at jeg ikke kan svare på det spørsmålet, svarte Guardiola den 19. mars 2021.

– Jeg skjønner godt hvorfor folk spør om Haaland, for han er selvfølgelig en eksepsjonell spiss, men dere skjønner at det ikke er passende for meg å snakke om en spiller fra en annen klubb, svarte han noen uker senere, igjen i forkant av et Dortmund-møte.

Den eneste gangen han har sluppet seg løs på spørsmål om Haaland, var da VG spurte ham etter at City hadde slått ut Haalands Dortmund av Champions League forrige sesong.

– Haaland er ikke bare rask. Det er kvaliteten på det første touchet hans, hvordan han forbinder med lagkameratene sine, hvor sterk han er i luften, hvor god han er til å avslutte. Han er en toppklassespiller. Og han kommer bare til å bli enda bedre i fremtiden, sa City-sjefen.

– Ikke spør meg

Denne sesongen har jærbuens navn dukket opp med jevne mellomrom på pressekonferanser.

– Neste spørsmål. Ikke spør meg om det. Jeg kommer ikke til å svare, svarte Guardiola i desember.

Før oppgjøret mot Southampton i mars avbrøt han en reporters spørsmål da Haalands navn ble nevnt.

– Hvorfor spør du meg om Haaland når du vet at jeg ikke kommer til å svare om Haaland? Du sier at du vet at jeg ikke kommer til å svare, men du spør meg likevel. Ikke spør meg, for du vet jeg ikke kommer til å svare, sa Guardiola.

Da reporteren påpekte at han kanskje en dag kom til å svare likevel, svarte City-manageren:

– Nei, hør her, siden jeg kom hit sies det annenhver måned at vi kommer til å signere 50 spillere. Det er umulig at jeg vil snakke om en spiller som ikke er her. Jeg vet ikke om han kommer hit. Han er Dortmund-spiller. Vi har utrolige kamper foran oss. Du kan spørre om ham, om en annen eller om en annen der igjen. Ved sesongslutt åpner overgangsvinduet. Da vil det skje ting.