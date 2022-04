Håndballstjernen Kari Brattset Dale (31) er gravid og spiller ikke EM for Norge i november. Hun fortsetter karrieren etter fødselen.

Hun og ektemannen Kristian venter sitt første barn med termin i november.

– Dette er veldig stas, sier Brattset Dale til NTB.

– Det går veldig bra med meg. Jeg og mannen min er veldig glade. Vi venter noe stort, så vi er veldig lykkelige, sier Brattset Dale til TV 2.

Hun spiller ikke mer for den ungarske klubben Györ denne sesongen. Det betyr at 31-åringen ikke er aktuell for Champions League-sluttspillet i Budapest i starten av juni.

– Det blir litt rart å ikke være med på avslutningen av sesongen i Györ, men jeg reiser ned nå og skal heie i kvartfinalen. Så satser jeg på at de fikser biffen, sier Kari Brattset Dale til TV 2.

– Györ har lagt ting fint til rette for meg. Så jeg skal spille videre i Györ når jeg forhåpentlig er raskt tilbake etter graviditet, sier hun til NTB.

Hun har kontrakt til sommeren 2024 og sikter også mot et mulig OL det året.

– Hva som skjer etter 2024, får vi ta som det kommer. Jeg trives veldig godt i Ungarn, sier Brattset Dale til NTB.

Hun har de siste årene vært verdens beste strekspiller. Hun er også meget god i forsvar.

TV-seer

EM i perioden 4.–20. november er lagt til Slovenia, Nord-Makedonia og Montenegro. Norge stiller som tittelforsvarer.

Dale var med på det norske laget som ble verdensmester i Spania i fjor. Der endte hun opp som turneringens mest verdifulle spiller.

Norges landslag kommer til å savne Dale mye. Nylig ble hun nominert i kåringen til å bli årets spiller i regi av Det internasjonale håndballforbundet (IHF), men endte ikke opp som vinner.

Det norske landslaget har hatt en rekke spillere som har spilt mesterskap ganske kort tid etter at de er blitt mødre.

– Det er en trygghet å vite at det ordner seg. Det er flere som har gått foran meg og fått det til. Så da er det håp for meg også, sier Brattset Dale.

Landslagssjef Thorir Hergeirsson om nyheten:

– Jeg er veldig glad på deres vegne. Så vil alle lag merke å ikke ha til disposisjon per dato kanskje den mest komplett linjespilleren og forsvarsspilleren i verden, sier han til NTB.

– Men vi har noen andre gode å ta av. De får da kanskje større ansvar og rolle. Normalt vokser de på det.