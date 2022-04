Kongehuset også rammet av økende strømpriser – brukte 3,7 millioner kroner mer

Totalt hadde den ordinære driften av Kongehuset et regnskapsmessig driftsunderskudd på 4,7 millioner kroner i fjor. I tillegg kommer et planlagt regnskapsmessig driftsunderskudd på 129 millioner kroner for et pågående sikkerhetsprosjekt ved Hoffet.

I en pressemelding om årsrapporten for 2021 skriver Hoffet at også dette året ble preget av koronapandemien. Likevel har det vært høyt aktivitetsnivå: Åtte fylker er besøkt fysisk og tre digitalt, og 31 kommuner er besøkt fysisk, samt 13 digitalt.

Det har vært 50 statsråd på Slottet, og andre lands ambassadører har vært mottatt i høytidelig audiens 27 ganger. I november tok kongeparet imot Nederlands kongepar på statsbesøk, og kronprinsen var på offisielt besøk til USA.

(©NTB)