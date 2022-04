– Russland klasebomber sjukehus

Russland blir skulda for omfattande bruk av klasevåpen i Ukraina. – Desse våpena er kun meint for å drepe sivile, seier helsesjefen i Mykolajiv.

Han seier russiske styrker har brukt klasevåpen mot alt frå sjukehus til kyrkjer - og ikkje minst bustadhus.

– Sjå her, dette er fragment vi drog ut av bilen min, seier Maxim Beznosenko, som er helsesjef i Mykolajiv fylke sør i Ukraina.

Han har kontor i storbyen Mykolajiv. Bilen blei treft då klasebomber slo ned like utanfor bygningen, seier Beznosenko.

På fortauet like utanfor bygningen ser vi fleire hull med mange mindre hull spredt utover som ei vifte. Mønsteret er typisk for nedslag av klasebomber.

NEDSLAG: Sår som dette i bakken er lett synlege fleire stader i Mykolajiv. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Også bygningane rundt har blitt pepra av fragment. Det ligg framleis glasbrot på bakken etter at vindauga blåste ut.

– Heldigvis blei ingen på kontoret skadd, seier helsesjefen.

Styremaktene i Mykolajiv skuldar Russland for å ha brukt klasevåpen mot byen i stor skala.

Bruken av klasevåpen mot storbyen er også dokumentert av Human Rights Watch.

Klasevåpen inneheld mange småbomber, frå nokre titals til fleire hundre. Desse blir skutt ut og eksploderer over eit svært område.

Fakta om klasebomber Klasebomber kan spreie småbombene sine over område som kan vere like store som fleire fotballbaner. Dei dreper og skader sivile og militære vilkårleg. Ein betydeleg del av småbombene detonerar ikkje ved anslag. Resultatet er at éi enkel klasebombe kan etterlate mange farlege blindgjengerar, som kan eksplodere ved berøring sjølv fleire tiår seinare. Kjelde: Store norske leksikon og Norsk Folkehjelp

Klasevåpen skadar stort sett berre menneske. Dei klarer ikkje å påføre store skader på bygningar, men dei utløyser svært mange fragment som dekker eit stort område. Dei er laga berre for å drepe, seier Maxim Beznosenko.

KLASSEBOMBEANGREP: Her detoneres klasebomber under ein test som det norske forsvaret gjennomførte på Hjerkinn i 2006. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Russland har blitt skulda for å bruke klasevåpen mot ei lang rekke tettbefolka stader i Ukraina.

Det er vanskeleg å fastslå kor omfattande bruken av ammunisjonen er så lenge krigen rasar og Russland okkuperer ei rekke område. Men i dei områda der Russland har trekt seg tilbake, i første rekke rundt hovudstaden Kyiv, blir bruken gradvis avdekt. Ei omfattende gransking utført av The Guardian og Bellingcat har avslørt omfattande klasebombing i desse områda.

Også ein rapport fra Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) slår fast stor bruk av klasevåpen.

Det er uklart kor mange liv som har gått tapt som følge av denne type våpen, men ifølge BBC var det klasevåpen som blei brukt i angrepet mot togstasjonen i Kramatorsk 8. april. Berre det angrepet krevde over 50 menneskeliv.

Styremaktene i Mykolajiv seier russiske styrker har bomba alt frå bustadhus til busstopp, og alt frå kyrkjer til sjukehus. Helsesjefen viser fram ein video av det eine nedslaget.

– Dette er utanfor akuttsjukehuset, forklarer han, og fortel at ei rekke rakettar fylt med klaseammunisjon smalt ned over sjukehusområdet 4. april.

Overvakingsvideoen viser ein kraftig eksplosjon like utanfor inngangen, som mellom anna smadrar ein ambulanse. I dette området ligg det fleire sjukehus saman i ei klynge, og to bygningar blei treft. Ein person blei drept og ni blei skadde.

Det fortel legen Dmytro Lagochev til TV 2. Han var på jobb då det skjedde.

– Bruken av denne type våpen er umenneskeleg, seier han bestemt.

SÅR I BAKKEN: Lege Dmytro Lagochev foran eit krater i bakken etter at det som skal ha vore ei klassebombe traff sjukehusområdet. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Også eit team frå Leger uten grenser var til stades då angrepet skjedde.

– Det er umuleg å unngå sivile tap når ein bombar eit så stort område midt i eit bustadområde, sa Michel-Olivier Lacharité etter angrepet. Han leiar organisasjonens arbeid i Ukraina.

Ein annan stad i Mykolajiv møter vi Natalia Martynuk. Ho fortel at huset hennar blei treft av klasevåpen tidlegare i månaden.

– Det eksploderte her og der, du kan sjå hòla, seier ho, og peikar på betongen like utanfor inngangsdøra. Ho og ektemannen har gjort sitt beste for å lappe saman skadene, men nedslaga er framleis godt synlege..

SKADER OVER ALT: Døra til Natalias hus er pepret med bombesplinter. Foto: Sonja Skeistrand Sunde / TV 2

Ho fortel at klasebombene hagla over bustadområdet midt på dagen. Taket og alle vindauga blei øydelagde.

– Det kom ei kraftig sjokkbølge. Eg og mannen min var bak ytterdøra, og vi blei kasta overende. Dette er forferdeleg, vi føler på rein frykt, fortel Martynuk.

Ho viser oss det velstelte bedet, der blomstrane har begynt å titte fram i vårsola. Men midt i bedet er det ein stor, tom jordflekk.

– Klasebomba slo ned der også, forklarer ho.

– Eg blei redd for at det kunne ligge udetonerte småbomber nede i bedet.

BLOMSTERBEDET OGSÅ RÅKA: Bak blomstrane er det eit hol i bakken etter angrepet. Foto: Sonja Skeistrand Sunde / TV 2

Udetonerte eksplosivar, såkalla blindgjengerar, er eit stort problem ved bruk av klasevåpen.

Vi besøker ei kyrkje i Mykolajiv som i følge styremaktene blei treft av klasevåpen. Fire kyrkjegjengerar blei drepne på staden. Men ein femte døde dagen etter av ei udetonert klasebombe.

RAMMER SIVILE: Ved denne russisk-ortodokse kyrkja i Mykolajiv blei fem menneske drepne, truleg av klasevåpenangrep. Foto: Sonja Skeistrand Sunde / TV 2 Les mer Hålet i bakken tyder på eit klasebombenedslag. Knust glass fra vindauga i forgrunnen. Foto: Sonja Skeistrand Sunde / TV 2 Les mer

Legen Dmytro Lagochev understrekar at blindgjengerane er livsfarlege.

– For det første er dei vanskelege å oppdage, seier Lagochev.

TV 2s team i Mykolajiev, Ukraina, Sonja Skeistrand Sunde og Tom Rune Orset. Foto: Adam Dobby / TV 2

Klasebombene kan nemleg bli skjult i bakken slik at ein uforvarande kan komme til å trakke på dei. Småbombene som blir liggande synlege på bakken, ser ikkje nødvendigvis ut som eksplosivar. Tvert imot så kan enkelte typar likne på fargerike leiketøy.

– Dersom ein plukkar dei opp, er dei livsfarlege. Både for ein sjølv og for alle rundt, fortel Lagochev.

Natalia Martynuk har no fått hagen gjennomsøkt av minerydderar og vågar igjen å stelle plantane i bedet. Men samtidig veit ho veldig godt at faren ikkje er over. For byen hennar blir fortsatt bomba omtrent dagleg.

– Det er verkeleg skremmande å tenke på det. Russland må bli straffa for dette. Vi må kunne stole på at nokon kjem til å støtte oss. Det er alt eg vil seie. Tusen takk, avsluttar Martynuk.