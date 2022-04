Aksjonister innbragt etter aksjon på Slagentangen – ble frigjort av politiet

20 personer er innbrakt for å ikke innrette seg etter pålegg fra politiet etter Greenpeace-aksjon på Slagentangen utenfor Tønsberg, opplyser politiet.

Greenpeace-aksjonen var knyttet til et lasteskip med olje som skal losses ved Slagentangen. En gruppe aksjonister lenket seg fast til den Hong Kong-registrerte oljetankeren Ust Luga. Skipet har for det meste indisk besetning.

Aksjonistene som hadde lenket seg fast er nå frigjort av politiet og brakt til arresten, skriver politiet i en pressemelding.

Bakgrunnen for at aksjonene ble innbragt var at de brøt sikkerhetssonen rundt oljeanlegget. De etterkom ikke pålegg fra politiet og ble innbrakt til sentralarresten i Tønsberg.

Aktivister fra Greenpeace og Extinction Rebellion utførte en aksjon mot et tankskipet «Ust Luga», for å stanse leveransen av russisk olje til Esso Norges oljeterminal utenfor Åsgårdstrand.

De krever at Norge slutter å importere russisk olje, skriver Greenpeace i en pressemelding.

Sør-Øst politidistrikt som var til stede, og opplyser at en båt har lenket seg fast til en ankerkjetting.



Andreas Mørkve er presseansvarlig for politiet i forbindelse med markeringen. Han sier de har kontroll på situasjonen.

– De forhindrer båten i å flytte på seg, og det har de fått lov til foreløpig. Vi har flere patruljer på stedet.