Frps organisasjonsutvalg avviser at maktkamp ligger bak metoo-varsel

Frps organisasjonsutvalg mottok en rekke varsler mot en lokallagsleder etter fylkesårsmøtet i Innlandet Frp i februar, og har nå konkludert med at en ung kvinne ble utsatt for «metoo».

Lederen i Vestre Toten Frp, Stig Vestlie, er suspendert fra alle verv i partiet i ett år, med påfølgende utestengelse fra partimøter i ett år.

– Sakene vi behandler i organisasjonsutvalget er egentlig taushetsbelagt, men som du nå vet har vi behandlet en varslingssak og konkludert. Så kan ikke jeg si så mye mer om hvorfor vår konklusjon har blitt som den er, sier lederen i organisasjonsutvalget i Frp, Anni Skogman, til TV 2.

Det nye organisasjonsutvalget ønsker å være tydelig på at hendelser av «metoo-karakter» ikke er akseptert i partiet.

– Det er korrekt, sier Skogman, som overtok som leder i desember i fjor.

– Er ikke utestengelse fra politikk i to år strengt?

– Vi mener dette er en riktig reaksjon for den saken vi har behandlet, sier hun.

Hun understreker samtidig at det ikke er noen «ukultur» i partiet.

– Det er hos oss, som dessverre i enkelte andre organisasjoner, enkelte episoder vi gjerne skulle vært foruten. Men når det er sagt, så har vi det stort sett veldig, veldig bra i partiet, sier hun.

Organisasjonsutvalget på fem personer opptrer på vegne av Frps sentralstyre, og avgjørelsen kan ikke ankes.

Vestlie ønsker ikke å kommentere sanksjonene overfor TV 2.

Metoo-diskusjon i baren

Episoden han blir straffet for skjedde på årsmøtet til Innlandet Frp på Scandic hotell på Hamar i februar i år.

Etter politiske diskusjonene gjennom dagen hygget deltagere seg i baren, og der ble spørsmålet om hva som egentlig er metoo diskutert, forteller kilder som var til stede.

Lokallagslederen opptrådte i denne forbindelse på en måte som fikk flere tillitsvalgte i Frp som var til stede til å varsle organisasjonsutvalget, ifølge sentrale kilder.

De mente Vestlie brøt Frps etiske regelverk for seksuell trakassering da han «demonstrerte» overfor et ungt medlem av FpU hvor grensene for metoo går.

Frp har strammet inn sine etiske regler for seksuelle overgrep og trakassering, og ledende tillitsvalgte og ansatte i Frp har plikt til å varsle om brudd på reglene.

Dette skal være grunnen til at flere varslet om episoden, som ifølge personer på årsmøtet skapte stort oppstyr.

Fornøyd med avklaring

I etterkant av hendelsen er det blitt hevdet fra sentrale politikere i Innlandet Frp at den lokale partitoppen ble fjernet av politiske motstandere foran nominasjonen til fylkestingsvalget.

Lederen i organisasjonsutvalget tilbakeviser at saken dreier seg om maktkamp.

– Det jeg kan si er at vi er veldig opptatt av å behandle alle saker på en ordentlig og skikkelig måte, og den saken vi har håndtert, er ikke en sak om maktkamp, sier Skogman.

Fylkesleder Morten Ørsal Johansen ønsker ikke å kommentere innholdet i saken, men er glad den er avsluttet.

– Jeg er fornøyd med at metoo-saken er ferdig behandlet, så slipper vi å ha den hengende over oss, sier han.

Flere sentrale kilder i Innlandet Frp sier saken splitter partiet i to leire, men det benekter Ørsal Johansen.

– Denne saken her splitter ikke Innlandet, sier han.

Utestengt fra nominasjonskamp

Vestlie var svært sentral i kampanjen for å få Carl I Hagen valgt inn på Stortinget for Oppland i fjorårets valg.

Utestengelsen fra verv og partimøter gjør at han ikke kan delta i den kommende kampen om hvem som skal velges inn for Frp til fylkestinget neste år. Han har heller ikke mulighet til å bli kandidat til kommunestyret for Frp.

Dette har ikke spilt inn på behandlingen i organisasjonsutvalget, som kun har tatt stilling til den konkrete hendelsen, sier Skogman.

– At suspensjonen får konsekvenser, det er nå så. For oss er det bare viktig at dette er en reaksjon vi mener er korrekt. Vi ønsker å komme med reaksjoner som vi mener er passende i forhold til sakene vi behandler, sier hun.

Organisasjonsvalget har snakket med flere vitner i tillegg til partene, opplyser hun.

– Vi mener vi har kommet fram til er en riktig sanksjon i denne saken, sier lederen i utvalget.