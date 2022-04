Landslagskapteinen vender hjem: – Byens store sønn er tilbake

I begynnelsen av april avslørte Holøs til TV 2 at han vurderte en Norge-retur.

Moderklubben, Sparta, la ikke skjul på at de gjerne ville sikre seg 34-åringens tjenester.

– Det er alltid et interessant navn for oss. Det er det absolutt. Jonas Holøs er kanskje en av de største som noensinne har kommet fra Sparta. Det er en veldig bra type, som ville vært en kjemperessurs, sa daglig leder Henning Svendsen den gangen.

Nå er det klart. En av norsk ishockeys giganter vender hjem til norsk ishockey. Han har skrevet under på en treårskontrakt med Sparta. Etter det TV 2 forstår skal det være finansiert av samarbeidspartnere.

– Det er fantastiske nyheter. Byens store sønn er tilbake, sier daglig leder Henning Svendsen.

Blandede følelser

– Jeg har tenkt på det lenge at jeg skal avslutte karrieren hjemme. Nå føles det rett å komme hjem. Det skal bli kult å bli med videre på den reisen som er startet på, sier Holøs.

Han skal ha fått tilbud om å fortsette ett år til i Tyskland. Det takket han nei til.

– Det er deilig å ta den avgjørelsen. Nå har vi endelig fått klar en avtale. Jeg har hatt litt blandede følelser ved å gi opp det profflivet jeg har levd ute. Jeg har hatt det veldig fint i utlandet, men jeg har hatt lyst å komme hjem som en som virkelig kan bidra. Jeg er motivert og føler jeg kan bidra, det er opp til meg å bevise, sier han til TV 2.

Tilbudet om å bli i Tyskland ett år til fikk han til å tenke.

KAPTEIN: Jonas Holøs er landslagskaptein. Foto: Tore Meek

– Det er derfor jeg har litt blandede følelser ved å dra derfra. Jeg har hatt det veldig bra der. De har tatt gode vare på meg. Samtidig føles det deilig å komme hjem, sier Holøs.

– Var alle skadene den siste perioden med å påvirke avgjørelsen om å komme hjem?

– Ja, jeg fikk jo vært en del hjemme under rehabiliteringsperioden. Det var ganske behagelig å være hjemme i Norge. Ting var litt lettere. Det var med i prosessen med å ta avgjørelsen. Hadde jeg spilt hele sesongen så kanskje avgjørelsen hadde vært annerledes. Det var fint å være hjemme, svarer han.

– En bauta

– Holøs er en bauta i norsk hockey, både for klubblag og landslag. Det er en av norsk hockeys største profiler som nå vender hjem. Han har selv gått gradene i Sparta, så signaleffekten er stor når Holøs nå velger Sparta etter mange år som utenlandsproff, sier TV 2s ishockeyekspert Jesper Hoel.

Holøs spilte flere sesonger for klubbens A-lag før utenlandseventyret startet.

Han hadde allerede spilt en rekke landskamper da han dro til utlandet.

Først gikk turen til SHL. Holøs spilte to sesonger for Färjestad BK, før han dro videre til verdens beste ishockeyliga, NHL. Der spilte han for Colorado Avalanche.

Holøs har også vært proff i Russland, Sveits og nå avslutningsvis i Tyskland.

Han har spilt i alle de største ligaene i verden. I en årrekke har også vært en bærebjelke på det norske landslaget.

GLAD: Sparta-trener Sjur Robert Nilsen er godt fornøyd med å få Jonas Holøs tilbake til klubben. Foto: Berit Roald

– En av de største

– Det er fint å få hjem Jonas før han kom hjem med rullator, nå som han fortsatt kan bidra. Jeg er sikker på at han blir en viktig bidragsyter til at vi tar steg videre og forhåpentligvis gjør en bedre sesong, sier Sparta-trener Sjur Robert Nilsen.

– Han har vært i absolutt alle de beste ligaene i verden. Med all den erfaringen og det han har vært gjennom siden han dro, så er det viktig å få han på plass. Jeg synes vi i Sparta har spilt forholdsvis bra hockey de siste årene. Hvis vi vil være med videre i toppen i norsk ishockey og eventuelt ta et steg til, da er det det viktig at vi viser at vi er interessante, og at han kommer hjem mens han ennå har gode år igjen. Jeg tror han ennå har gode år igjen og kan være dominerende i den norske ligaen, sier han videre.

– Hvor stor er Holøs i norsk målestokk?

– Jeg synes det er feil å rangere, men han vil stå igjen som en av de største i norsk ishockeys historie. Akkurat hvor vi skal rangere han vet jeg ikke. Jeg synes det er bra at flere av de som har vært ute velger å avslutte i moderklubben sin.

Samtalene har pågått en god stund, men på slutten forsøkte hans tyske klubb å gjøre et forsøk på å beholde Holøs ett år til.

– Jeg har vært en av de som har sagt til han at han må tenke seg om når han skal hjem. Du må være klar for å komme hjem når du gjør det. Kom hjem når du er klar, har jeg sagt. Det er annerledes å være i de større ligaene for så å komme hjem, sier han.

Mange utfordringer

De siste årene har han hatt mange utfordringer. Først ble han smittet av covid-19 og slet med ettervirkninger i ett år.

Så skadet han kneet og måtte opereres.

– Kneet er jo friskt, men det kommer aldri til å bli hundre prosent bra. Jeg har litt utfordringer med tilbakefall. Det er noe smerter og jeg blir hemmet i bevegelser, sa Holøs til TV 2 i begynnelsen av april.

Nå har han pådratt seg et brudd i hånden. Det gjør at han er usikker til ishockey-VM i mai.

TV 2s ekspert krysser fingrene for at kapteinen nå holder seg skadefri.

– Forhåpentligvis er Holøs kvitt skadeproblemene han har hatt og klar for å levere varene når sesongen starter igjen, sier Hoel.