Angret på bussavtale – så kom sjokkbeskjeden

Mange steder i Norge er spesialdesignede busser blitt en nærmest obligatorisk del av russefeiringen.

I Fredrikstad er en gjeng på 18 gutter godt i gang med planleggingen av russefeiringen neste år.

Blant dem er Peter Gulbrandsen (18), Dennis Eliassen (18) og Leo Stubbene (17).

Planen var at de skulle leie drømmebussen fra en av Norges største leverandører av russeutstyr, Bussfix.

Dette utviklet seg til en bitter konflikt som har involvert advokatbistand på begge sider.

Bussfix tilbyr ulike busspakker på nettsidene sine, der de kaller seg «en svært seriøs aktør i bransjen» og lover at «alt arbeidet utføres etter regler og forskrifter».

Hemmelig kontrakt

Pakken som russegjengen i Fredrikstad ble tilbudt har en veiledende pris på 714 000 for blant annet leie av en buss i halvannen måned, ifølge avtalen.

Pakken skulle også bestå av utvendig dekorasjon og spesialbygget innredning, osv.

Avtalen, der kjøpesummen er 480 000 kroner, inneholder en rabatt på hele 234 000, samt en sponsoravtale som ifølge Bussfix er verdt 434 000.

Noen punkter i avtalen:

Kontrakten heter «sponsoravtale», men gjelder egentlig leie av russebuss.

Kontrakten inneholder et krav om hemmelighold, og nevner alvorlige økonomiske konsekvenser hvis dokumentet vises til tredjepart.

Mesteparten av kostnaden må betales året før gruppen er russ.

– De stresset oss veldig og fikk oss til å signere fort. Vi fikk ikke helt tak på kontrakten før i etterkant av at vi hadde blitt enige, sier Leo Stubbene til TV 2 hjelper deg.

Bussfix avviser dette, se svaret lenger ned i saken.

De tilhører gruppen som i kontrakten kalles «Fredrikstad gutter 2023».

Gutta mener at siden de nølte ble det laget en kampanje for å lokke dem.

Kontrakten ble signert 27. januar i år. Gutta forteller at alle i russegjengen på denne tiden bare var 17 år gamle. Dermed trengte de en 18-åring til å signere.

– Det var sånn at ingen hadde lyst til å signere, for vi var veldig usikre på den avtalen. Så sa de det er samme hvilken 18-åring dere får, bare skaff en 18-åring, sier Peter.

FREDRIKSTAD-RUSS I 2023: Fra venstre: Peter Gulbrandsen, Dennis Eliassen og Leo Stubbene. Foto: Fredrik Drevon

Ville ut av kontrakten

Gutta mener at Bussfix ikke ga dem nok tid til å sette seg inn i kontrakten.

– Dagen etter at vi hadde signert begynte vi å se på kontrakten litt ekstra. Vi visste om en lov som heter angrerettloven, sier Dennis, og legger til at gjengen sto sammen bak signaturen.

I en meldingsutveksling mellom russegjengen og Bussfix 7. februar spør gutta hva det vil koste å gå ut av avtalen.

«50 prosent av totalsum på avtale,» svarer Bussfix.

Totalsummen var 480 000 kroner. Bussfix antydet med andre ord et bruddgebyr på hele 240 000 kroner. Etter forhandlinger kom selskapet med et formelt krav på 72 000 for å slippe gutta ut av kontrakten.

Bussfix mener at angreretten ikke gjelder her fordi russefeiring, og da spesielt rulling, er en fritidsaktivitet. Det nevnes også i kontrakten at deler av den er unntatt fra angrerettloven.

Når TV 2 hjelper deg møter gutta i slutten av mars har Bussfix etter mye frem og tilbake senket kravet sitt til 40 000. Foreldrene til russegutta har engasjert seg, og tilbyr Bussfix 14 000 for å løse saken.

Det er harde fronter og begge parter har lagt frem vurdering fra advokat.

Bussfix sin advokat skriver at angreretten ikke gjelder, mens advokaten på gutta sin side fastholder at den faktisk gjelder.

– Vi mener vi ikke skylder Bussfix noe, sier Dennis Eliassen.

Forbrukerrådet: – Relativt uvanlig

Jurist Thomas Iversen i Forbrukerrådet har lest kontrakten mellom Bussfix og russegjengen i Fredrikstad.

Han sier at han måtte lese den flere ganger for å forstå innholdet.

Kontrakten krever konfidensialitet.

REAGERER PÅ BUSSFIX-KONTRAKT: Jurist Thomas Iversen i Forbrukerrådet måtte lese kontrakten flere ganger for å forstå innholdet. Foto: Fredrik Drevon

– En såkalt konfidensialitetsklausul er relativt uvanlig i forbrukerforhold, og det betyr at de ikke har lov å vise tilbudet, eventuelt også signert avtale, til noen utenfor den kretsen som har signert.

– Det er en utfordring på to måter: For det første så er det en risiko hvis de da viser avtalen till foreldre osv, noe de åpenbart må kunne gjøre for å få hjelp av erfarne i nær krets.

– For det andre er det et problem hvis det blir en tvist i ettertid. Hvem kan man da vise den til, sier Iversen.

Det står om «konfidensialitet» i kontrakten at tilbudet «ikke under noen omstendighet videresendes eller vises til 3. part».

Ved brudd på dette punktet truer Bussfix i kontrakten med at hele sponsen/rabatten kan forsvinne.

Bussfix Bussfix er ifølge nettsidene sine «totalleverandør av alt til russebuss.»

Bussfix er ikke registrert som foretak i Brønnøysund-registeret, men er en virksomhet eid av Innovatis AS, der Nicolai Brænd Østbye er daglig leder/admin. dir.

Innovatis har 12 ansatte og hadde i 2020 driftsinntekter på 6,9 millioner, og et resultat før skatt på 410 000, ifølge proff.no.

Er Bussfix-prisene reelle?

I kontrakten står det at ordinær pris er 714 000. Samtidig fikk russegutta mer eller mindre umiddelbart en rabatt på 234 000, så kjøpesum ble 480 000 kroner.

Iversen sier at når man bruker rabatter og andre ting i markedsføring, så skal man kunne dokumentere at man har solgt i hvertfall noe til den førprisen, eller til ordinær pris.

– Her er det uklart hva som er årsaken til at de får rabatten, og man kan i hvert fall spekulere i om rabatten kun er gitt for å gi en illusjon av at du får noe billigere.

KRITISERER BUSSFIX-KONTRAKTEN: Jurist Thomas Iversen i Forbrukerrådet blir intervjuet at TV 2 hjelper deg-programleder Solveig Barstad. Foto: Fredrik Drevon

Russegutta i Fredrikstad angret på avtalen før det hadde gått 14 dager etter signering.

Da krevde Bussfix et bruddgebyr for å heve avtalen og hyret inn en advokat som i korte trekk hevdet at angreretten ikke gjelder fordi det skal dreie seg om en fritidsaktivitet innenfor et bestemt tidsrom:

«Russefeiringen, og særlig den del av feiringen som går ut på «rulling» med russebussen, er unektelig en fritidsaktivitet, slik at dette alternativet kommer klart til anvendelse,» skrev advokaten som bisto Bussfix.

Thomas Iversen i Forbrukerrådet sier derimot at en avtale som dette i utgangspunktet er omfattet av angrerettloven, men at loven har ganske mange unntak, som også vil komme til anvendelse på avtaler som leie av buss og tilbehør.

– Men da er det viktig å huske at det er selger, eller næringsdrivende, som må informere om de unntakene før avtaleinngåelsen. I bunnen av avtalen her er det kun en generell henvisning til at det kan finnes unntak.

Markedsføring mot barn

Russegjengen forteller at siden alle var 17 år da kontrakten skulle inngås fikk de med seg en venn på 18. Han har vi valgt å anonymisere, og han ønsker ikke å gi kommentar i saken.

– Markedsføring mot barn skal du være veldig forsiktig med, og markedsføringen skal skrives i henhold til modenhetsnivå og situasjon, når det er unge forbrukere involvert, sier Iversen.

Forbrukerrådets tips til russen Sett opp et budsjett for hvor mye du har tenkt å bruke.

Når dere danner en russegruppe er det viktig å vurdere hva dere skal bruke penger på og hva dere skal prioritere.

Skal du inngå store avtaler, les nøye gjennom, og få hjelp av foreldre eller foresatte til å kritisk vurdere kontrakten før du signerer.

Bli enige innad i gruppa før dere signerer en kontrakt.

Hvis det oppstår problemer, ta kontakt med leverandør så raskt som mulig.

Bussfix snur plutselig

TV 2 hjelper deg har gjort mange forsøk på å få intervju med Bussfix, men talsperson Nicolai Brænd Østbye har gjort det klart at de ikke vil gi intervju.

23. mars skrev Østbye i en epost til TV 2 hjelper deg at Bussfix ønsker å få saken avgjort i rettsvesenet.

Men plutselig tar saken en annen retning. Bussfix finner ut at de vil droppe hele kravet sitt.

«Grunnet omstendighetene rundt kunde og saken, har vi kommet til en enighet hvor vi dropper hele kravet. Dette vil si at vi terminerer kontrakten uten kostnad,» skriver Østbye i en epost 5. april.

Om kravet om konfidensialitet svarer Østbye:

«Våre avtaler, konkurransefordeler og vilkår kopieres av nye aktører månedlig, og vi forsøker å hindre dette. Vi har gjort det tydelig for gruppen at vi anbefaler å gå igjennom kontrakten med foresatte. Vi har også tilbudt oss å snakke med disse, noe som ble avvist.»

Bussfix mener rabatten var reell, og skriver dette om angrerett:

«Kunde er informert i kontrakten, muntlig via telefon, via sms og via epost om at avtalen er unntatt angreretten.»

Bussfix: – Gruppen var godt informert

Østbye skriver videre om tiden frem mot signering av kontrakt:

«Det gikk godt over 20 dager fra vi hadde møte med gruppen, til avtalen ble signert. Gruppen var godt informert både i møte, i gruppechat, samt i tilbudet hva som var inkludert.»

«Vi har hatt både møter og samtaler med gruppen i flere uker, hvor de selv har gitt oss beskjed om at de har myndige personer som ønsker å inngå en avtale. De har signert avtalen 2 ganger med ukers mellomrom. Begge gangene ble avtalen gjennomgått både via telefonen, sms og epost. Første signering terminerte vi umiddelbart, da vedkommende som signerte ikke var komfortabel med ansvaret.»

Østbye skriver at «kunden» som signerte «var tydelig på at han hadde forstått ansvaret ved gjennomgangen vi hadde i telefonen.»

«Har allerede oppdatert våre avtaler»

– Russegutta sier de står sammen bak ham som signerte. Hva gjorde dere for at gutta skulle rådføre seg med far og mor før de signerte på en så komplisert kontrakt?

«Russegruppen hevdet selv å ha signert interne kontrakter på møtet. Vi forholder oss kun til myndige personer, og ville aldri signert en kontrakt med en mindreårig,» skriver Østbye.

– Kommer Bussfix til å gjøre noen konkrete endringer i kontrakter eller forretningspraksis etter denne saken til TV 2 hjelper deg?

«Vi har allerede oppdatert våre avtaler for å gjøre de enda tydeligere for å unngå unødvendige misforståelser,» skriver Østbye.