Full forvirring rundt hormonbehandling til unge transpersoner

Da Siv Natanael Hjortland endelig hadde turt å oppsøke behandling hos Helsestasjon for kjønn og seksualitet (HKS), kom meldingen om at de må stoppe med hormonbehandling.

– HKS er den eneste ressursen jeg turte å gå til. Det er trist. Ikke bare for min egen del, men jeg er trist på vegne av alle transpersoner.

Det forteller Siv Natanael Hjortland. Hjortland er ikke-binær, og valgte å kontakte HKS for hjelp og behandling.

– Det at jeg er ikke-binær gjør at jeg har en veldig liten sjanse for å få behandling hos Rikshospitalet. Men jeg hadde hørt mye bra om HKS.

Eneste offentlige tilbud

HKS er en helsestasjon på Grünerløkka i Oslo for unge under 30 år, bosatt i Oslo. På hjemmesiden deres opplyser de at det jobber både lege, psykolog, helsesøster og sexologiske rådgivere der. Her kan de blant annet tilby kjønnsbekreftende hormonbehandling til personer med kjønnsinkongruens.

Kjønnsinkongruens er en medisinsk diagnose som betyr at en persons kjønnsidentitetsopplevelse ikke samsvarer med personens biologiske kjønn.

HKS og Rikshospitalet er de eneste offentlige helsetjenestene i Norge som tilbyr denne formen for behandling.

FORBEREDELSE: Hjortland gjør seg klar til demonstrasjon for bevaring av HKS torsdag Foto: Ole Thomas Halvorsen / TV 2

Brev fra Statsforvalteren

Torsdag forrige uke publiserte HKS et innlegg på Facebook, hvor de skriver at de har fått beskjed om å stoppe hormonbehandling. De skriver videre at de ikke vet hva dette innebærer i praksis.

Bakgrunnen for innlegget er et brev Statsforvalteren i Oslo og Viken har sendt til helsestasjonen, hvor det blant annet står at det er kun spesialhelsetjenesten som kan forskrive start på hormonbehandling.

I brevet heter det at «Statsforvalteren forutsetter at HKS merker seg tilbakemeldingen og innretter sin virksomhet i henhold til denne i fremtiden.»

Spesialhelsetjenesten vil i dette tilfellet bety Rikshospitalet.

Statsforvalteren: – Ikke pålagt stans

Bydelsoverlege for Grünerløkka, Lars Erik Hansen, sier til TV 2 at deres tolkning av brevet er at det kun er spesialhelsetjenesten som kan forskrive oppstart på hormonbehandling. Derfor må HKS innrette seg etter denne tilbakemeldingen, sier han.

Dette betyr at de 50 personene som nå står på venteliste til å få behandling hos helsestasjonen, kan risikere å ikke få behandling i det hele tatt.

Samtidig sier Statsforvalteren at de ikke har bedt HKS om å stanse hormonbehandling.

I en e-post til TV 2 skriver kommunikasjonssjef Liv Asta Ødegaard ved Statsforvalteren:

«Statsforvalteren i Oslo og Viken har ikke gitt Oslo kommune pålegg om å stoppe å gi hormonbehandling til personer med kjønnsinkongruens. På bakgrunn av mottatte klager og bekymringer har Statsforvalteren startet tilsynssak hvor vi har bedt Oslo kommune gjennomgå egen praksis knyttet til behandling av barn med hormoner og pubertetsutsettende behandling. Vi ønsker ikke å kommentere saken ytterligere under pågående tilsynssak.»

Ifølge NRK, som omtalte brevet først, har det kommet klager mot HKS via den nasjonale behandlingstjenesten for kjønnsinkongruens ved Rikshospitalet. Klagene tar blant annet for seg påstander om at HKS ikke har lov til å starte opp behandling med kjønnsbekreftende hormoner.

– Ser dere hvordan brevet kan tolkes i den retningen at HKS må slutte med hormonbehandling?

– Vi har bedt HKS om selv å gå gjennom saken. Vi har verken stoppet helsestasjonens arbeid på dette feltet eller hatt intensjoner om å gjøre det, skriver assisterende fylkeslege i Oslo, Helga Arianson.

FORLOVET: Hjortland fridde til kjærestensin på Facetime, og fikk ja. Foto: Ole Thomas Halvorsen / TV 2

– Det er traumatiserende

Isak Bradley, leder i Pasientorganisasjonen for kjønnsinkongruens (PKI) er bekymret over situasjonen. Han forteller at han får henvendelser fra personer som har blitt satt på venteliste, og som nå kan risikere å ikke få behandling.

– Nå er det mange som har fått beskjed om at de kan begynne med behandling, som kanskje ikke får behandling likevel. De har jo gjerne høye forventninger og har kanskje fortalt det til venner og familie. Det er traumatiserende, sier Bradley til TV 2.

– Jeg forventer svar på hva som skjer, og med hvem. Dette er livsnødvendig behandling. Jeg er en av de få som har kommet gjennom nåløyet hos Rikshospitalet, og jeg kjenner på et stort ansvar ovenfor andre transpersoner, for at de skal få leve gode liv.

PÅ DEMONSTRASJON: Leder for Pasientorganisasjonen for kjønnsinkongruens, Isak Bradley, håper at HKS kan fortsette med hormonbehandling av transpersoner. Foto: Ole Thomas Halvorsen / TV 2

Flere TV 2 har snakket med forteller at de oppsøker HKS til fordel for Rikshospitalet, fordi Rikshospitalet er mer restriktive i hvem de gir behandling til.

Anne Wæhre sier til TV 2 at de ikke opplever seg selv som restriktive, men gir behandling der de mener det er grunn til det.

Wæhre bekrefter at de ikke behandler ikke-binære slik HKS gjør.

– Det er ikke tilstrekkelig dokumentert at dette er god behandling.

Har invitert til møte

Helsedirektoratet bekrefter at de har bedt om et møte med Statsforvalteren og Oslo kommune i neste uke.

– Helsedirektoratet er gjort kjent med at Statsforvalterens svar har medført endringer i tilbudet til pasienter med kjønnsinkongruens, som ikke har behov for høyspesialiserte helsetjenester, skriver divisjonsdirektør i Helsedirektoratet Johan Torgersen i en e-post til TV 2.

Bydelsoverlege Lars Erik Hansen håper på en «rask behandling av uklarhetene i retningslinjene.»

– Dette for å redusere de psykiske påkjenningene dette har for pasientene som nå venter hormonbehandling, sier han.