Politiet har tatt beslag i pengesum

Politiet bekrefter at de har tatt beslag i penger fra arrangøren av motorshowet på Bjerke i helgen.

– Vi har tatt beslag i en del penger. Først og fremst i forhold til økonomiske heftelser i forbindelse med erstatningskrav, sier politiatvokat Bente Vengstad i Oslo politidistrikt til TV 2 tirsdag.

Politiet tar ut tiltale mot sjåføren av bilen som kjørte inn i folkemengden, og sendte 7 personer til sykehuset, under bilshow på Bjerke melder politiadvokaten Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Sjåfør og arrangør siktet

Nødetatene rykket søndag ettermiddag ut etter at en bil krasjet inn i en tribune under et motorshow på Bjerke i Oslo. Det var far og sønn som kjørte bilene.

Minst syv personer ble skadd i ulykken.

Sjåføren, altså sønnen, er siktet etter veitrafikklovens paragraf 3, som omhandler uaktsom kjøring.

Arrangøren, altså far, siktes etter straffelovens paragraf 356, for uaktsom fremkalling av fare for allmennheten.

Undersøker det økonomiske

På en plakat tilhørende motorshowet som fant sted på Bjerke i Oslo står at det at det ikke er betalingsautomat på stedet med en oppfordring om å ta med penger. Dette etterforskes nå av politiet, meldte NRK mandag kveld.

Foreløpig er det ikke tatt ut noen siktelse i forhold til det økonomiske rundt arrangementet, opplyser Vengstad til TV 2.

Politiadvokaten opplyser at sjåføren og vitner skal avhøres videre tirsdag.

Fikk varsel for sent

Vengstad opplyser videre at politiet fikk informasjon om arrangementet samme dag, og at dette ikke var tidsnok til å kontrollere området før showene startet.

– Har politiet fått varsel tidsnok ved de tidligere showene?

– Det kan jeg ikke uttale meg om, sier politiadvokaten.