Mesteren i skatteparadiset: – Hva er det jeg har dratt de med på?

– Folk ser jo bare glitter og glamour når det går bra og du sitter med sola i øynene og er med på tv. Det ser sikkert veldig spennende ut, men det er alltid en bakside, sier Tangnes.

Vi sitter på en restaurant ved vannkanten i skatteparadiset til Sveits. Byen oser velstand og livskvalitet.

Mellom alpene ligger den lille byen hvor noen av de rikeste plasserer pengene sine og hvor tusenvis av bedrifter har registrert adresse. Zug er et yndet sted å bosette seg for kjendiser. Det er lange køer for å få kjøpt en bolig.

Blant store stjerner er det en nordmann som kanskje får mest oppmerksomhet. Vi er kun noen meter inne i restauranten før noen hilser og gjerne vil slå av en prat med Tangnes. Ved bordet har vi kun sittet i få sekunder før en dame tar sats. Hun kommer bort og vil ha et bilde med nordmannen.

– Jeg pleier å si at Sveits er litt som en boble i verden. Zug er som en boble innenfor den bobla. Alt er rent og sikkert. Det er kanskje en av de rikeste kommunene i hele verden, sier han.

Da spørsmålet kom om han ville lede byens stolthet var han ikke i tvil. Det var en mulighet som var for god til å takke nei til.

Det har blitt et eventyr, men det har kostet. Til å begynne med lurte han på hva han hadde stelt i stand.

ÅPNET OPP: Dan Tangnes tok gjestfritt imot TV 2 i sin sveitsiske hjemby. Mellom finalekamper tok han seg god til et langt intervju. Foto: Erlend Borren Kristoffersen / TV 2

– Da bestemte jeg meg

I fjor skaffet han seg heltestatus i byen. Laget vant mesterskapstittelen de hadde lengtet etter i 23 år. 15.000 mennesker hyllet Tangnes og hans menn utenfor Bossard Arena da trofeet var sikret.

– Jeg tror Zug er blant de mest ettertraktede adressene i europeisk ishockey. Jeg prøver å nyte det og være hundre prosent fokusert der jeg nå er. Vi kan tape fem kamper rad. Da er du plutselig ikke lenger verdt skoa du står i. Det eneste jeg kan påvirke er den jobben jeg gjør der jeg nå er, men har man gode nok resultater er man alltid interessant for andre klubber, sier hovedtreneren.

– Hvor mye har familien hatt å si for de klubbvalgene du har tatt?

– Datteren min er født inn i det livet her. Det er et spesielt liv. Jeg bodde fire år i Linköping. Hun var tre år da jeg flyttet dit og pendlet frem og tilbake. De to første årene var hun som bikkja. Hun visste ikke om jeg hadde vært ute med søpla eller vært borte i 14 dager.

– Det siste året kom jeg hjem for å overraske henne på skolen. Det første hun spurte om var når jeg skulle tilbake igjen. Jeg må tilbake senere i dag, sa jeg. Da løp hun tilbake igjen. Det var tungt. Da bestemte jeg meg for at vi ikke kunne leve på den måten så mye lengre, svarer han.

ET EVENTYR: Nordmannen Dan Tagnes beskriver Sveits-oppholdet som et eventyr, men med tøffe dager i begynnelsen. Her er han med Zugs gamleby i bakgrunn. Foto: Erlend Borren Kristoffersen / TV 2

Neste destinasjon skulle være et sted hvor familien kunne være samlet. Det skulle bli et eventyr for hele familien. Etter fire år i Sveits kan han si at de gjorde et klokt valg, men de første månedene var det flere tøffe dager.

– Hun sto helt alene

Det første året var det mye kjøring mellom ishallen og treningshallen som ble bygd. På veien kjørte han forbi skolen til datteren.

– Et friminutt så jeg at hun sto helt alene da alle de andre lekte. Da tenkte jeg bare “hva er det jeg har dratt dem med på nå?"

– Har du mye dårlig samvittighet?

– Helt klart. Jeg føler at jeg aldri kan gi nok av meg selv noe sted. Jeg prøver å stille opp på alt, som å være med på hennes innebandytreninger eller padel tennis-treninger, men det er mye jeg går glipp av. Jeg jobber mye og er mye borte, selv om vi her i Sveits kan sove hjemme etter hver bortekamp. Det er en livsstil, svarer han.

ØNSKER ALENETID: Dan Tangnes går inn i sin egen boble under sluttspill. Foto: Erlend Borren Kristoffersen / TV 2

Da TV 2 kom på besøk skulle han lede laget, EV Zug, i sluttspilsfinale dagen etter.

– Går du i sluttspillet inn i den egen boble?

– Under hele finaleserien prøver jeg å gjøre det. Du må få tid til å reflektere. Det er jeg som skal komme med en plan alle skal tro på. Da trenger man litt tid for seg selv. Som trener skjer det meste av arbeidet mellom trening og kamp. Det er da vi jobber mest. Det tar veldig mye tid. Under sluttspillet prøver jeg å være mest mulig alene når jeg ikke jobber. Den tiden er veldig viktig.

– Du er ingen stor familiemann disse ukene?

– Datteren min på elleve år driter jo i om jeg jobber eller ikke. Jeg er jo fortsatt pappaen hennes og vil være en god pappa hjemme, men jeg er jo borte mer og kanskje litt mer distré enn normalt, svarer Tangnes og smiler.

Den store drømmen

43-åringen har kontrakt med den sveitsiske storklubben i to sesonger til. Han har ingen planer om å dra noe annet sted før den tid. Kanskje blir han også værende.

Tangnes ser foreløpig ingen god grunn til å forlate skatteparadiset.

– Tror du at du kan gå rett fra Zug til NHL?

– Jeg tror det er veldig vanskelig for europeere. Vi har to skandinaviske trenere som har vært der, men det er jo 20 år siden forrige gang og de fikk jo ikke være der lenge. I nord-amerikansk lagidrett handler det mye om nettverk, politikk og lobbyisme. Det er fortsatt mange nordamerikanere som tror at vi bor i igloer og kjører rådyr til og fra treninger, og at det vi holder på med er divisjon tusen, svarer han og gliser.

NHL-DRØM: Dan Tangnes sin største drøm som ishockeytrener er å komme seg til NHL. Foto: Niclas Jönsson / BILDBYRÅN

Som de fleste andre som jobber med ishockey ønsker han seg til verdens beste liga. NHL er drømmen, men han tror at det blir vanskelig uten det han mener er det nødvendige nettverket.

Nordmannen trekker frem nordmannen Kim Brandvold som et eksempel på en som nok har gjort det rette for å komme seg opp i NHL-systemet.

– Du må nok flytte tidlig til USA eller Canada og jobbe deg oppover. Du må nok gradene, og det tror jeg veldig få er interessert i å gjøre om de har vært store europeiske klubber. Skulle muligheten komme, så vil det så klart være moro å prøve å få inn foten, sier han.

– Sikrer du deg økonomisk for livet ved å være trener her?

– Det spørs jo hvordan du lever, men det er at klart at vi tjener godt her. At vi sikrer oss for livet er nok litt å ta i, men vi har en god lønn. Det er ikke til å stikke under noen stol, svarer han.

– Den beste treneren

På formiddagsøkta dagen etter møtte hundrevis av tilskuere opp for å støtte sitt lag før finalekampen samme kveld:

To timer før kampstart var plassen utenfor hallen stappfull. Det var lange køer inn til arenaen. Flere tusen satt utenfor hallen og så kampen på storskjerm. Det er ikke plass til alle på tribunene.

I køen møtte TV 2 på søskenparet Gaby og Reto. Hele livet har de støttet laget. For dem er ishockey en lidenskap og EV Zug betyr mye.

– Han er den klart beste treneren vi har hatt de siste 20 årene. Han passer perfekt i denne klubben, sier Reto og får støtte av søsteren.

IVRIG: William O'Brien svikter ikke sitt lag. Her er han på lagets frivillige formiddagstrening. Foto: Erlend Borren Kristoffersen / TV 2

Australieren William O'Brien er i likhet med søskenparet ihuga EV Zug-supporter. Han er glad for at klubben valgte å ta sjansen på å ansette nordmannen.

– Jeg liker ham veldig godt. Han er en bra trener. Jeg liker veldig godt at han beholder roen, sier O'Brien.

PRØVER IGJEN: Dan Tangnes skal igjen forsøke å sette sammen et mesterlag. Foto: Erlend Borren Kristoffersen / TV 2

– Du må levere

Etter fjorårets mesterskapstittel dro mange av de store stjernene. Tangnes måtte igjen bygge opp et mesterlag.

– Når du er trener for en stor klubb er det alltid et press. Du må levere. Jeg merker forskjellen på forventningene i år og tidligere år, etter at vi vant i fjor og satte poengrekord i serien. Folk forventer nesten at vi skal gjøre det samme i år. Da sluttspillet begynte var det flere som mente at vi ikke hadde sett bra ut i grunnserien. Da måtte jeg minne de på at vi vant ligaen, sier Tangnes.

Også i år vant de seriemesterskapet. Nå er de i finale i sluttspillet. Der er de i gang med en ellevill snuoperasjon. Etter å ha tapt de tre første kampene, har Zug taklet presset og vunnet de tre neste. Søndag spilles den avgjørende finalen.

Nordmannen vet at eventyret ikke vil vare evig. En dag drar han frivillig eller byttes ut.

Før den tid vil han bli mester i Sveits minst tre ganger til. Første mulighet er på søndag. Med seier får Tangnes oppfylt drømmen om å løfte pokalen på en fullsatt hjemmearena.