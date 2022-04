To personer tatt i skred – en skal være skadet

Mandag ettermiddag iverksatte nødetatene en redningsaksjon etter melding om at to personer er tatt av et snøskred på Sofiatinden i Lyngen.

– Luftambulansen og mannskaper fra Norsk Folkehjelp er på vei til stedet, tvitrer politiet.

Operasjonsleder Eirik Kilen i Troms politidistrikt opplyser om at tre personer skal ha vært i turfølge, og at to av dem skal ha blitt tatt av snøskredet. Alle personene skal være gjort rede for.

Én er meldt skadet, ifølge Kilen som legger til at personen skal være ved bevissthet.